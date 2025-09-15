Amazônia perdeu 50 milhões de hectares em 40 anos e se aproxima do não retorno, diz Mapbiomas

A Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de florestas nas últimas quatro décadas, segundo dados do MapBiomas divulgados nesta segunda-feira, 15. O levantamento, baseado em análises de imagens de satélite, revela que entre 1985 e 2024 o bioma perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa — uma redução de 13% em sua cobertura original.
A perda incidiu principalmente sobre formações florestais, que tiveram 49,1 milhões de hectares suprimidos no período. Em 2024, a vegetação nativa cobria 381,3% do bioma amazônico, enquanto 15,3% da área total estava ocupada por atividades humanas.
"A Amazônia brasileira está se aproximando da faixa de 20% a 25% prevista pela ciência como o possível ponto de não retorno do bioma, a partir do qual a floresta não consegue mais se sustentar", alerta Bruno Ferreira, pesquisador do MapBiomas.
Bioma está mais seco
O estudo também documenta o ressecamento progressivo da região. As áreas úmidas do bioma — que incluem superfície com água, floresta alagável, campo alagável, apicum e mangues — retraíram 2,6 milhões de hectares entre 1985 e 2024.
Os dados mostram que oito dos dez anos mais secos da série histórica foram registrados na última década. Em 2024, as áreas úmidas ocupavam 59,6 milhões de hectares.
A antropização da Amazônia se acelerou nas últimas décadas: 83% da área convertida para uso humano ocorreu a partir de 1985. No total, os usos antrópicos aumentaram 471% no período, crescendo 57 milhões de hectares.
COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!
O avanço das pastagens liderou essa expansão, com crescimento de 43,8 milhões de hectares. As áreas de pasto saltaram de 12,3 milhões de hectares em 1985 para 56,1 milhões em 2024 — alta de 355%.
Em termos percentuais, a silvicultura teve o crescimento mais expressivo, aumentando mais de 110 vezes: de 3,2 mil hectares para 352 mil hectares. A agricultura cresceu 44 vezes no período, passando de 180 mil hectares para 7,9 milhões de hectares.
A mineração também ganhou relevância, expandindo de 26 mil hectares em 1985 para 444 mil hectares em 2024.
Soja reduz conversão direta de floresta
A soja ocupa 74,4% da área agrícola amazônica, totalizando 5,9 milhões de hectares em 2024. A maior parte dessa expansão (4,3 milhões de hectares) ocorreu após 2008, ano da assinatura da moratória da soja.
Porém, o acordo produziu resultados: a conversão direta de formação florestal para soja reduziu 68% após 2008, totalizando 769 mil hectares. No período pós-moratória, a soja cresceu principalmente sobre áreas já abertas — pastagens (+2,8 milhões de hectares) e agricultura existente (+1 milhão de hectares).
Rondônia se destaca como o estado com maior conversão de vegetação nativa em pastagens, que passaram de 7% do território estadual em 1985 para 37% em 2024. O estado também apresenta a menor proporção de vegetação nativa na Amazônia (60%), seguido por Mato Grosso (62%), Tocantins (65%) e Maranhão (67%).
Perda de vegetação
A região AMACRO — que inclui Amazonas, Acre e Rondônia — concentrou 14% da perda líquida de vegetação nativa amazônica em 40 anos. Na área, as pastagens aumentaram 11 vezes, ganhando 6,9 milhões de hectares. A maior perda ocorreu na última década (2015-2024), com 2,7 milhões de hectares convertidos.
A vegetação secundária — áreas desmatadas que estão em processo de regeneração — representa apenas 2% da cobertura vegetal amazônica, totalizando 6,9 milhões de hectares em 2024.
O desmatamento continua concentrado em áreas de vegetação primária: em 2024, 88% da supressão ocorreu nessas áreas, enquanto apenas 12% atingiu vegetação secundária.
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)