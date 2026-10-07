Omega coloca James Bond e Spectre lado a lado em nova coleção

Desde 1995, quando Pierce Brosnan apareceu com um Seamaster no pulso em 007 contra GoldenEye, a Omega é a relojoaria do agente secreto mais famoso do cinema. Ao longo de mais de três décadas, a parceria rendeu uma série de edições dedicadas ao espião britânico, mas a organização criminosa que atravessa a franquia nunca havia aparecido nos lançamentos da marca suíça.

A nova coleção Seamaster Diver 300M James Bond e Spectre, que chega às boutiques e ao site da Omega em novembro, reúne pela primeira vez os dois nomes no mesmo lançamento. São seis relógios, três com o símbolo de Bond e três com o emblema da Spectre, todos construídos a partir da mesma caixa de 42 mm e equipados com o calibre Co-Axial Master Chronometer 8806. Luneta, mostrador e acabamentos ficam responsáveis por diferenciar cada versão.

A marca trata os personagens como dois lados de uma mesma personalidade, com Bond associado ao dever, à disciplina e à lealdade, e a Spectre ligada à independência, ao interesse próprio e à liberdade de agir sem as mesmas restrições. "A Omega é o relógio de James Bond há mais de trinta anos, e esta é a primeira vez que reunimos James Bond e Spectre em uma coleção. Ambos fazem parte da mesma história, e nossos clientes sempre conheceram os dois lados dela. Agora, eles podem usar os dois", afirma Raynald Aeschlimann, presidente e CEO da Omega.

Aço, titânio e cerâmica

Na versão James Bond, o mostrador em alumínio azul traz padrão de ondas gravado a laser e luneta em titânio grau 5 (Divulgação)

Duas versões em aço inoxidável serão vendidas individualmente. O modelo James Bond (ref. 210.30.42.20.03.004) combina aro de luneta em titânio grau 5 com mostrador em alumínio azul, gravado a laser com um padrão de ondas. O Spectre (ref. 210.30.42.20.01.023) usa aro em cerâmica preta e mostrador preto de acabamento granulado. Os dois acompanham pulseira de malha escovada e trazem no rotor o emblema correspondente, com uma decoração inspirada no cano de uma arma no relógio de Bond e o logotipo da organização no do vilão.

O modelo Spectre combina aro de luneta em cerâmica preta e mostrador preto com acabamento granulado (Divulgação)

Conjuntos numerados

O kit James Bond traz dois relógios, pulseira NATO extra, abotoaduras e nécessaire azul (Divulgação)

A coleção inclui ainda dois conjuntos de edição limitada, um para cada personagem, com 77 unidades numeradas cada. Os kits reúnem um relógio em aço com pulseira de malha e um modelo em ouro-platinado com pulseira de couro, que não podem ser comprados separadamente. Na versão em aço, o número da edição aparece gravado em uma placa posicionada às 9 horas. Nos quatro relógios, o fundo da caixa tem acabamento polido e escovado, segue o desenho de bordas onduladas característico da Omega e é protegido pelo sistema Naiad Lock.

O conjunto limitado Spectre, com 77 unidades, reúne relógios em aço e ouro-platinado, abotoaduras, lupa e nécessaire preta (Divulgação)

Nas peças em ouro-platinado, o aro da luneta é de cerâmica polida e a escala de mergulho, de platina. O mostrador, em ouro branco 18K com degradê em PVD, ganha tom azul e padrão inspirado no cano de uma arma no James Bond (ref. 210.83.42.20.03.001) e cinza-escuro com a figura de um polvo no Spectre (ref. 210.83.42.20.01.001). Nesses dois modelos, o emblema do rotor é feito em ouro 18K Moonshine.

Cada conjunto chega em uma única caixa de apresentação com pulseira NATO adicional, ferramenta para troca de pulseira, abotoaduras, pulseira de cordão, lupa, nécessaire de viagem em couro, porta-cartões e certificado de autenticidade. No kit James Bond, os passadores das pulseiras levam o número 007 gravado e a nécessaire é azul. No Spectre, os passadores exibem o emblema da organização, as abotoaduras e a pulseira de cordão seguem a identidade visual do grupo e a nécessaire é preta.