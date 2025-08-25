Explora, braço de luxo da MSC, vai levar cruzeiros exclusivos para os rios da Amazônia

Explora III: inauguração será em 2026. (Divulgação/Divulgação)
Repórter de Lifestyle
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10h30.
Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 10h54.
Um gigante com 14 deques, mais de 460 suítes e muito luxo: esses são os navios Explora I e II, que fazem parte da frota da Explora Journeys, a divisão de cruzeiros de luxo do grupo MSC. Até 2028, outros quatro navios-irmãos serão adicionados à frota, em um investimento de 3,5 bilhões de euros. Além de explorar rotas clássicas de luxo, como o Mediterrâneo e o Caribe, a companhia também atuará no Brasil, incluindo as águas da Amazônia.
"O Brasil é o quarto maior mercado da companhia. Quando falamos apenas da divisão de luxo, é o sexto. Nossa meta é aumentar essa participação e trazer rotas exclusivas para os brasileiros, além de atrair estrangeiros que queiram visitar o país", afirma Adrian Ursilli, diretor geral da MSC Cruzeiros no Brasil.
A expectativa é que um dos navios da frota navegue pelas águas amazônicas em 2027, com roteiros que incluem a capital do Amazonas, Manaus, seguindo para o interior da floresta, em paisagens quase intocadas.
O primeiro navio da Explora Journeys entrou em operação em 2023 e o segundo, em 2024. A ideia central do braço de luxo da MSC, explica Adrian Ursilli, é oferecer rotas exclusivas, permitindo que o hóspede embarque em qualquer porto em que o navio atraca, e não apenas em uma rota fixa. Os roteiros não retornam ao ponto de origem; seguem para destinos exclusivos, sempre com novidades.
O próximo navio, que será lançado em 2026, o Explora III, seguirá o mesmo padrão dos anteriores, com uma das maiores proporções de espaço público total por hóspede, além de espaços ao ar livre ampliados. Com 463 suítes espaçosas — duas a mais que seus irmãos mais velhos — o navio enfatiza categorias superiores, oferecendo acomodações mais luxuosas, inclusivas e amplas.
Entre essas categorias estão as Ocean Penthouses, que agora representam 24% do total de suítes, e as Ocean Residences, que aumentaram para 9% do inventário. O Explora III também contará com uma Owner's Residence adicional no Deck 7, além de Cove Residences redefinidas, permitindo que os hóspedes escolham a configuração de suíte ideal. No total, o navio terá 313 suítes Ocean Terrace, 109 Ocean Penthouses, 39 Ocean Residences e 2 residências do proprietário.