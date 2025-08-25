Explora, braço de luxo da MSC, vai levar cruzeiros exclusivos para os rios da Amazônia

Um gigante com 14 deques, mais de 460 suítes e muito luxo: esses são os navios Explora I e II, que fazem parte da frota da Explora Journeys, a divisão de cruzeiros de luxo do grupo MSC. Até 2028, outros quatro navios-irmãos serão adicionados à frota, em um investimento de 3,5 bilhões de euros. Além de explorar rotas clássicas de luxo, como o Mediterrâneo e o Caribe, a companhia também atuará no Brasil, incluindo as águas da Amazônia.

"O Brasil é o quarto maior mercado da companhia. Quando falamos apenas da divisão de luxo, é o sexto. Nossa meta é aumentar essa participação e trazer rotas exclusivas para os brasileiros, além de atrair estrangeiros que queiram visitar o país", afirma Adrian Ursilli, diretor geral da MSC Cruzeiros no Brasil.

A expectativa é que um dos navios da frota navegue pelas águas amazônicas em 2027, com roteiros que incluem a capital do Amazonas, Manaus, seguindo para o interior da floresta, em paisagens quase intocadas.

O primeiro navio da Explora Journeys entrou em operação em 2023 e o segundo, em 2024. A ideia central do braço de luxo da MSC, explica Adrian Ursilli, é oferecer rotas exclusivas, permitindo que o hóspede embarque em qualquer porto em que o navio atraca, e não apenas em uma rota fixa. Os roteiros não retornam ao ponto de origem; seguem para destinos exclusivos, sempre com novidades.

O próximo navio, que será lançado em 2026, o Explora III, seguirá o mesmo padrão dos anteriores, com uma das maiores proporções de espaço público total por hóspede, além de espaços ao ar livre ampliados. Com 463 suítes espaçosas — duas a mais que seus irmãos mais velhos — o navio enfatiza categorias superiores, oferecendo acomodações mais luxuosas, inclusivas e amplas.

Entre essas categorias estão as Ocean Penthouses, que agora representam 24% do total de suítes, e as Ocean Residences, que aumentaram para 9% do inventário. O Explora III também contará com uma Owner's Residence adicional no Deck 7, além de Cove Residences redefinidas, permitindo que os hóspedes escolham a configuração de suíte ideal. No total, o navio terá 313 suítes Ocean Terrace, 109 Ocean Penthouses, 39 Ocean Residences e 2 residências do proprietário.