'Ilha Feliz' no Caribe quase dobra número de turistas brasileiros: o segredo por trás dessa ascensão

Viagem e férias combinam perfeitamente com destinos paradisíacos — e Aruba, conhecida como a “Ilha Feliz” no Caribe, tem se destacado como o local ideal para quem busca sol, mar e experiências marcantes. O primeiro semestre de 2025 foi um marco para a ilha, que viu o número de turistas brasileiros crescer 86,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Aruba Tourism Authority (ATA Brasil). E essa tendência não desacelera: só em julho, o aumento foi de 80,8%. A projeção é fechar o ano com cerca de 30 mil visitantes do Brasil, um crescimento de 73% em relação a 2024.

A conexão direta inaugurada pela GOL Linhas Aéreas entre São Paulo/Guarulhos e Aruba, iniciada em dezembro de 2024, é apontada como um dos principais motores desse crescimento. Com três frequências semanais na alta temporada, a rota é a única sem escalas partindo do Brasil para o Caribe. Já foram mais de 150 voos desde a inauguração da rota, transportando 21 mil pessoas.

Além disso, turistas de 41 destinos brasileiros já utilizam São Paulo como ponto de conexão para embarcar para Aruba, ampliando o acesso ao destino. “O voo direto está sendo um divisor de águas para o turismo brasileiro no destino. Facilitou o acesso e despertou o interesse de novos perfis de viajantes de várias regiões do país”, afirma Carlos Barbosa, diretor da Aruba Tourism Authority no Brasil.

“Ilha Feliz”

Ao falar da ilha, turistas mencionam sua famosa praia de Eagle Beach, eleita em 2024 a segunda melhor praia do mundo pelo Traveller’s Choice do Tripadvisor e a melhor do Caribe. “Aruba encanta por suas águas cristalinas, sol o ano todo e uma infraestrutura acolhedora para todos os tipos de viajantes”, ressalta Barbosa.

Mas Aruba vai além das praias. São mais de 250 restaurantes que mesclam influências caribenhas, europeias e latino-americanas, além de uma efervescente cena gastronômica que agrada diversos paladares. A capital, Oranjestad, é um paraíso para compras, com butiques e lojas internacionais livres de impostos.

A ilha também é reconhecida pela facilidade de comunicação – muitos locais falam português –, além de não exigir visto de entrada para brasileiros. O dólar americano é utilizado como moeda corrente, e o clima é ensolarado o ano todo graças à localização fora da rota dos furacões.

Para os amantes da natureza, atrações como a praia de Mangel Halto, com seu manguezal e águas tranquilas, e o Parque Nacional Arikok que oferece trilhas interpretativas para observar a fauna e flora locais.

Com o aumento significativo no número de turistas brasileiros, impulsionado pela facilidade dos voos diretos, Aruba segue consolidando sua posição como uma importante opção para quem busca lazer e experiências no Caribe. As perspectivas indicam que o crescimento do fluxo turístico deve continuar nos próximos meses, rivalizando com outros destinos na região.