Exclusivo: Johnnie Walker lança uísque de 24 anos com Cafu para a Copa

No mundo do uísque, o tempo é o ingrediente mais caro. No futebol brasileiro, ele tem sido um exercício de paciência e otimismo. Cruzando esses dois universos, a Johnnie Walker apresenta no fim de abril uma edição histórica de 24 anos, inspirada no intervalo que separou o tetracampeonato (1994) do tri (1970) e, agora, o último título (2002) da jornada rumo ao hexa em 2026.

O anúncio foi enviado com exclusividade à Casual EXAME. O líquido que hoje chega ao copo de poucos convidados começou a ser maturado exatamente em 2002, ano em que o capitão Cafu levantou a última taça mundial para o Brasil. É ele, então, que estrela a campanha de divulgação do uísque, em clima de esperança.

A imagem principal da campanha ainda faz uma brincadeira com a foto famosa de Neymar olhando para o troféu, que virou "meme" mundo afora.

"O que eu posso falar para as futuras estrelas do futebol brasileiro é: não desista! O que me difere de muitas crianças de periferias e comunidades no Brasil é que, mesmo com todas as condições escassas, eu tinha certeza absoluta do que eu queria, que era ser jogador. E não desisti", disse Cafu sobre o hiato brasileiro na Copa.

Otimismo em números e em taças

A estratégia da marca, desenvolvida pela AlmapBBDO, baseia-se em uma tensão interessante do mercado atual. Embora 77% dos brasileiros se considerem otimistas por natureza com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, apenas 33% acreditam de fato na vitória este ano. É nesse hiato entre o desejo e a crença que Johnnie Walker viu espaço para trabalhar o conceito de resiliência.

"24 anos depois de muita gente falar que eu não servia para ser jogador de futebol, eu estava lá levantando a taça da Copa do Mundo. Ser o primeiro a tocar nessa garrafa tão rara, que começou a maturar no barril em 2002, no mesmo ano em que levantamos a taça pela última vez, me emociona muito e comprova que, realmente, tudo que é grandioso leva tempo pra acontecer”, completa o ex-jogador.

O movimento marca uma estreia histórica tanto para a Johnnie Walker quanto para a Fifa. A empresa de destilados assume pela primeira vez o posto de apoiadora oficial nas Américas, além de ser também a primeira a ocupar esse espaço em um mundial.

Rótulo fora das prateleiras

Para os entusiastas que buscam adquirir a garrafa, o desafio é maior: o raro blend de 24 anos não será comercializado no varejo. O produto estará acessível apenas por meio de leilões beneficentes e degustações exclusivas promovidas ao longo da campanha.

A ideia é que cada gota represente a trajetória de "quem nunca para de caminhar" (o icônico Keep Walking), uma união entre o amadurecimento do malte à evolução do esporte.