O Dia dos Pais, que este ano será celebrado no próximo dia 10 de agosto, já é um segundo Natal para marcas que dialogam com o público masculino. Em um mercado cada vez mais guiado por experiências e exclusividade, a Johnnie Walker escolheu a data para ativar a linha Blue Label.

Como parte da estratégia de aproximação com o consumidor de Johnnie Walker Blue Label, a marca está inaugurando hoje, 1º de agosto, uma pop-up no piso térreo do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Trata-se de um espaço imersivo que reúne sessões de degustação, ativações olfativas e uma seleção de presentes especiais para a data comemorativa.

O espaço estará aberto até final de setembro 2025 e oferece uma curadoria de rótulos do portfólio Reserve, divisão de luxo da Diageo. A ativação também marca um novo momento para o grupo de destilados premium. "Essa pop-up marca o início de uma parceria estratégica com a JHSF, referência nacional em experiências de alto padrão, o que se alinha perfeitamente à nossa busca por excelência no segmento”, diz Daniel Cossetti, diretor de vendas e marcas Reserve Diageo Brasil.

Fila de espera nos restaurantes

Em todo Dia dos Pais, famílias enfrentam longas filas nos restaurantes. Pensando nisso, a Johnnie Walker propõe um novo hábito: transformar a espera em um momento de prazer em um bar.

Com o movimento “Espera no Bar”, criado pela LePub São Paulo, a marca mapeou bares parceiros próximos a restaurantes com alta demanda e, por meio de mídia out-of-home e redes sociais, vai incentivar as pessoas a aguardar suas mesas nesses bares.

“Por que não tornar esse momento de espera por uma mesa em algo agradável e prazeroso?”, diz Paloma Di Santo, diretora de Marketing Scotch Portfólio da Diageo. “Queremos que esse comportamento vá além do Dia dos Pais, que as pessoas adotem essa ideia em qualquer ocasião.

Para o lançamento desse movimento neste Dia dos Pais, promotores da Johnnie Walker estarão nos restaurantes Bráz Trattoria da Rua dos Pinheiros durante o almoço e na Bráz Quintal, unidade da Vila Mariana durante o jantar, e direcionarão os clientes em espera para o bar Pirajá mais próximo. Os convidados serão recebidos em um ambiente reservado, com água e refrigerantes por conta da casa, além de itens exclusivos, como porta-copos interativos.

Bombom com uísque

Segundo a marca, “o Dia dos Pais é um momento de celebrar vínculos que atravessam gerações e transformam legados com coragem e visão de futuro.” Através do conceito “Presenteie quem te dá coragem para nunca parar”, a marca quer ressignificar o ato de presentear com uma campanha que une sofisticação, personalização e narrativas afetivas.

“Datas como o Dia dos Pais reforçam o papel de Johnnie Walker em momentos de celebração. Acreditamos no poder de presentear como um gesto que conecta, emociona e transforma”, afirma Guilherme Martins, CMO da Diageo Brasil. “Mais do que um uísque, oferecemos a chance de criar memórias marcantes, fortalecendo vínculos por meio de rituais.”

Além do movimento “Espera no Bar” e pop-up store em São Paulo, a marca retorna com a collab em parceria com a Chocolat du Jour, com o Bombons de Johnnie Walker Blue Label, que traz o encontro do uísque com o chocolate premium em caixas de 20 unidades.