De tecnologia a vendas: empresas chinesas abrem centenas de vagas e atraem profissionais brasileiros

O número de profissionais interessados em trabalhar em empresas chinesas no Brasil mais que dobrou nos últimos dois anos. A Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas registrou 3.252 candidatos em 2026, contra 1.500 participantes em 2024, aumento de 116% no período. Em 2025, o evento recebeu 2.382 inscrições.

Os dados fazem parte do Relatório Mercado de Talentos e Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil 2026, produzido pelo IEST Group com base em informações da feira, dados de mercado e análises sobre recrutamento e gestão de pessoas. O levantamento foi fornecido à EXAME em exclusividade.

O crescimento acompanha a ampliação da oferta de vagas e da presença de companhias chinesas no país. Criada em 2016, a feira passou de cerca de 100 oportunidades de trabalho na primeira edição para 503 vagas em 2026. No mesmo período, o número de empresas participantes aumentou de nove para 30. Ao longo de oito edições, foram disponibilizadas mais de 1.790 oportunidades profissionais.

Segundo Tian Bin, CEO do IEST Group, o aumento da procura está relacionado à maior presença das marcas chinesas no mercado brasileiro. Empresas desses grupos ampliaram operações em segmentos como automóveis, smartphones, e-commerce, aplicativos, mobilidade e serviços de entrega.

"As marcas chinesas estão cada vez mais conhecidas pelos brasileiros”, afirma.

Para o executivo, a maior exposição dessas marcas entre consumidores brasileiros também influencia a percepção dos profissionais sobre essas companhias como opções de carreira.

“Essa maior familiaridade pode contribuir para que essas companhias deixem de ser vistas apenas como investidores estrangeiros e passem também a fazer parte do grupo de empresas consideradas pelos profissionais em suas decisões de carreira”, avalia o executivo.

A diversidade das oportunidades também ampliou o alcance da feira. As 503 vagas abertas em 2026 incluíram posições em vendas, desenvolvimento de negócios, engenharia, logística, finanças, Recursos Humanos, tecnologia, marketing, e-commerce, compliance, área relacionada a práticas de conformidade, e atendimento.

A maior concentração de vagas esteve em Comercial, Vendas e Desenvolvimento de Negócios, com 107 oportunidades, equivalente a 21,3% do total. A área de Tradução, Idiomas e Apoio Bilíngue reuniu 68 posições, seguida por Engenharia, Produto, Projetos e Pós-venda, com 60 vagas, e Logística, Supply Chain, cadeia de suprimentos, e Operações, com 55 oportunidades.

Empresas chinesas atraem profissionais em diferentes fases da carreira

O perfil dos candidatos mostra participação de profissionais com diferentes níveis de experiência. Em 2026, 53,1% dos inscritos informaram ter cinco anos ou mais de atuação profissional. Desse grupo, 1.081 candidatos declararam mais de dez anos de experiência, o equivalente a 33,2% da base total.

O levantamento também aponta que aproximadamente 59% dos inscritos já haviam concluído a graduação, considerando profissionais com pós-graduação em andamento ou finalizada. Os dados indicam a presença de candidatos interessados em posições técnicas, especialistas e funções de liderança.

A expansão das companhias chinesas no país ocorreu em diferentes setores, incluindo tecnologia, telecomunicações, logística, comércio eletrônico, mobilidade elétrica, indústria, energia e máquinas.

O relatório também destaca o crescimento da Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas como canal de conexão entre empresas e profissionais. A participação recorrente de companhias e o contato direto com recrutadores ampliaram a divulgação das oportunidades disponíveis.

O Relatório Mercado de Talentos e Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil 2026 reúne informações sobre a evolução das contratações, o perfil das vagas, as características dos candidatos e os desafios relacionados à atração e retenção de profissionais brasileiros por empresas chinesas.

Desde 2016, a Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC), o Instituto Confúcio na UNESP e o IEST Group realizam a Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil.

A iniciativa conecta empresas chinesas e profissionais brasileiros, promove a divulgação de oportunidades de carreira e estimula a aproximação entre os mercados brasileiro e chinês.