Turismo do sono ganha suítes ultraluxuosas pelo mundo

As suítes mais memoráveis do mundo não são mais aquelas que têm o maior espaço ou as amenities mais luxuosas. Hoje, o quarto de hotel está deixando de ser um ambiente funcional para se tornar uma experiência em si, em que é possível criar uma relação íntima entre o hóspede e o destino.

Enquanto alguns hotéis replicam um padrão global, outros pretendem transmitir a geografia e a história local. Esses espaços mostram que o design não é apenas decoração, mas uma narrativa: uma arquitetura que não busca impressionar, mas transformar a maneira como se vivencia o destino.

De uma suíte esculpida inteiramente em sal nos Andes bolivianos às antigas cavernas transformadas em refúgios contemporâneos na Capadócia, ou tendas elevadas que reinterpretam o safári africano, hotéis compartilham a mesma ambição: fazer com que dormir se torne uma grande experiência em si.

Palacio de Sal, Salar de Uyuni

No Salar de Uyuni, o horizonte se torna uma infinita extensão branca. O Palacio de Sal, o primeiro hotel do mundo feito inteiramente de sal, decidiu integrar o cenário ao projeto arquitetônico e não construir sobre a paisagem.

Os blocos, paredes e detalhes são feitos de sal compactado. A textura granulada das paredes, o brilho fosco dos pisos, até mesmo alguns móveis esculpidos no mesmo material, criam uma continuidade completa entre o interior e o exterior.

A decoração é minimalista, pois não há necessidade de competir com o entorno, e a luz, que é intensa durante o dia e suave ao pôr do sol, entra e se reflete de maneiras imprevisíveis, transformando o espaço ao longo das horas.

Dormir em uma de suas suítes significa habitar uma arquitetura sensível à umidade, ao clima e à passagem do tempo — uma vez ao ano, o Palacio de Sal precisa passar por uma pequena reforma, pois o sal muitas vezes derrete.

Museum Hotel, Capadócia

Museum Hotel: quartos construídos em cavidades (Divulgação/Divulgação)

Na Capadócia, a arquitetura aparece a partir da escavação. E o Museum Hotel leva essa lógica ao extremo, transformando antigas cavernas em suítes. Cada quarto é único, pois responde à forma original da rocha vulcânica. Os espaços não são organizados em linhas retas, mas em cavidades que convidam a uma jornada com tetos irregulares, nichos naturais e formas inesperadas.

O design de interiores não quer modernizar o espaço, mas dialogar por meio de peças arqueológicas autênticas, como ânforas, esculturas e fragmentos históricos. Tudo complementado com ricos tecidos coloridos, tapetes da Anatólia e mobiliário cuidadosamente escolhido para manter a harmonia. A iluminação é fundamental, projetada para acentuar a profundidade da pedra e criar uma experiência como em nenhum outro lugar no mundo.

Mahali Mzuri, Quênia

Mahali Mzuri: suítes completas e elevadas acima do solo (Divulgação/Divulgação)

Na savana africana, nada de excessos na decoração. A vastidão da paisagem exige que as acomodações sejam abertas e permeáveis, para justamente estar em harmonia com o meio ambiente. O Mahali Mzuri, parte da coleção Virgin Limited Edition, consegue traduzir essa lógica ao criar acomodações que parecem suspensas no ar.

Suas tendas funcionam como suítes completas e são elevadas acima do solo, com estruturas leves, tecidos tensionados e amplas aberturas que excluem qualquer fronteira entre o interior e o exterior.

O design combina elementos da tradição dos safáris com uma interpretação contemporânea: tecidos em tons neutros, móveis com linhas limpas e peças artesanais que evocam a cultura local sem se tornarem excessivamente decorativas.

Pristine Luxury Camps, Argentina

Pristine Luxury Camps: suítes em estruturas leves e desmontáveis (Divulgação/Divulgação)

Intervir em paisagens extremas é sempre um desafio. Fazer isso sem destruir sua essência é ainda mais complexo. O Pristine Luxury Camps propõe uma solução ao incorporar estruturas leves e desmontáveis, projetadas com uma precisão que evita qualquer sensação de precariedade.

Em Jujuy, as suítes dialogam com o branco intenso das Salinas Grandes. Em Foz do Iguaçu, integram-se à densa floresta tropical. E em El Calafate, destacam-se em meio às belezas da Patagônia.

As cúpulas e tendas são projetadas para maximizar a experiência sensorial, por meio de grandes aberturas, vistas livres e materiais que complementam a temperatura e a luminosidade de cada ambiente. O design de interiores é discreto e refinado com tecidos aconchegantes, iluminação suave e detalhes que proporcionam conforto.

La Lancha, Guatemala

La Lancha Guatemala: suítes projetadas por Eleanor Coppola (Divulgação/Divulgação)

No La Lancha, refúgio de Francis Ford Coppola no Lago Petén, na Guatemala, a originalidade reside não no espetáculo, mas na sensibilidade. Projetadas pela mulher do cineasta, Eleanor Coppola, as cabanas refletem um pouco do gosto da família — o hotel de apenas 10 quartos era antes uma casa de férias dos Coppola até começar a receber hóspedes e integrar a coleção The Coppola Hideaways.

Os materiais são locais, como a madeira, os tecidos artesanais e peças decorativas. Eleanor, que morreu em 2024, era uma das maiores colecionadoras de arte têxtil do mundo, e era ali que ela guardava seus tesouros.

As cabanas se abrem discretamente para a paisagem, sem a necessidade de grandes gestos arquitetônicos, apenas decisões precisas: uma rede no lugar certo, a luz quente incidindo sobre uma mesa, uma janela que emoldura a vista para o lago. A experiência no La Lancha se constrói sobre esse equilíbrio entre interior e exterior, em que os sons constantes da selva, a umidade no ar e a luz filtrada pela vegetação são tão parte do design quanto a mobília.

Nayara Alto Atacama, Chile

Nayara Alto Atacama: integração à paisagem, cercado pela Cordilheira do Sal (Divulgação/Divulgação)

Situado no coração do deserto mais seco do mundo, o Nayara Alto Atacama se integra quase que invisivelmente à paisagem, cercado pela Cordilheira do Sal, pelos vales andinos e por um dos céus mais límpidos do planeta.

Nesse cenário privilegiado, as suítes do hotel são concebidas como uma extensão da terra: construídas com adobe, madeiras nativas e materiais locais, seu design evoca técnicas ancestrais do Atacama que permitem a regulação natural da temperatura e uma conexão direta com o meio ambiente.

Esse conceito se expressa em cada detalhe do espaço, em que tecidos feitos à mão, fibras naturais e peças artesanais reforçam uma estética orgânica, profundamente ligada ao local.

As suítes se abrem para a paisagem de diferentes maneiras: algumas expandem a experiência para o vale por meio de terraços privativos e grandes janelas que emolduram a Cordilheira do Sal, enquanto outras intensificam a intimidade com pátios e espaços externos privativos.