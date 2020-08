Esses são os restaurantes mais seguros para frequentar agora?

Esses restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro não se limitaram ao básico para minimizar os riscos de disseminação do novo coronavírus — leia-se distanciamento de mesas, distribuição de álcool em gel e medidas do tipo. Confira as medidas adotadas e os menus de cada um:

Inaugurado em 5 de agosto, o restaurante acomoda a clientela em 30 cabines que rodeiam o lago da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Com armação de madeira e paredes e teto de material acrílico transparente — e espaço para quatro pessoas —, elas permitem total isolamento dos demais fregueses. Precisa ir ao banheiro? O trajeto é feito a bordo de um carrinho de golfe. Os pedidos devem ser registrados no aplicativo Rappi, parceiro do projeto, do qual a apresentadora Fernanda Gentil é sócia. No menu, como o nome indica, os hits da culinária japonesa. Endereço: Cidade das Artes, Av. das Américas, 5.300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Modern Mamma Osteria

Seguramente um dos restaurantes mais disputados de São Paulo — pelo menos até a pandemia — o Modern Mamma Osteria, o Moma, da dupla de chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, investiu R$ 7 mil para instalar painéis de acrílico entre as mesas. É uma tranquilidade a mais para os clientes mais ressabiados com os riscos de contrair o novo coronavírus ao sair para comer (pelas regras em vigor, é bom frisar, os estabelecimentos precisam apenas garantir certa distância entre as mesas, fornecer álcool em gel e, por razões óbvias, medir a temperatura de clientes e funcionários, entre outras medidas do tipo). No cardápio seguem receitas irrecusáveis como o tagliolini alla matriciana com fonduta de pecorino (54 reais) e a imbatível lasanha de vitelo com creme de grana padano e trufas negras (65 reais). Endereço: R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, São Paulo. Tel. (11) 3078-2263.

Bazzar

Espaguete com molho de tomate, manjericão, castanha do caju e almôndegas de lentilha. Porco defumado com purê e picles de abóbora japonesa, molho azedinho de jabuticaba e repolho roxo. Pato curado guarnecido de queijo de ovelha, vagem tostada na manteiga de especiarias e pasta azedinha de tamarindo. Com estes e outros pratos na mesma linha, o Bazzar, em Ipanema, está de volta desde julho. Para o “novo normal”, implementou todas as medidas obrigatórias e instalou um vidro em frente ao bar, separando o bartender dos clientes, além de criar divisórias de vidro com base de metal galvanizado e rodinhas – para os fregueses que não se contentam só com o distanciamento das mesas. Endereço: Rua Barão da Torre, 538, Ipanema, Rio de Janeiro. Tel. (21) 3202-2884.

Bistrô da Casa

Tocado pelo chef Christiano Ramalho, o estabelecimento situado na Casa da Glória optou pelo mais sensato — utilizar apenas as mesas que se espalham ao redor da agradável piscina. Para incentivar a volta da clientela, o restaurante passou a servir brunch aos sábados e domingos, até as 15h, e, na sequencia, a promover tardes embaladas pelo Dj Marcelinho Da Lua. Uma sunset party? Sim, mas com todo mundo sentado, e à distância. Endereço: Ladeira da Glória, 98, Glória, Rio de Janeiro. Tel. (21) 96585-5546.

Boto

O restaurante do chef Leo Botto retomou o atendimento presencial com dois novos ambientes para acomodar a clientela — um segundo salão e um jardim, no qual foi instalada uma mesa com seis lugares. Para marcar a retomada, o cozinheiro criou um menu degustação com sete etapas, que demonstram o domínio de diversas técnicas de cocção. A 190 reais, muda a cada semana. Pode incluir, por exemplo, o nhoque com creme de queijo tulha com farofa de pão, o porco preto com purê incrementado com o mesmo tipo de queijo e a torta de batata doce roxa com creme de bergamota. Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 1152, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3031-0680.

Nou

A casa surgida no Baixo Pinheiros – hoje com três endereços, todos já reabertos ao público – também instalou divisórias entre as mesas, para o sossego da clientela mais ressabiada com os riscos (ainda grandes) de contrair o indigesto coronavírus. O cardápio lista pratos principais como polvo assado com batata gratinada (45 reais), robalo ao molho de açafrão com risoto de grãos e saladinha de ervas (72 reais) e filé à milanesa com risoto de limão siciliano (59 reais). A panna cotta com coulis de framboesa (18 reais) e o clássico tiramisú (20 reais) destacam-se entre as sobremesas. Endereços: Rua Armando Penteado, 12, Higienópolis, São Paulo. Tel. (11) 3562-8003; Rua Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3812-1848; Rua dos Pinheiros, 274, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3064-0033.

Tuy Bar, Cocina

Só o altíssimo pé-direito e as janelas do chão ao teto do Tuy Bar, Cocina, no Itaim Bibi, já são um conforto extra em tempos de Covid-19. Com novo chef-executivo, Alexandre Vorpagel, o estabelecimento voltou à ativa com direito a um bar de frios instalado no jardim. Dali saem pedidas como carpaccio de anchova negra defumada (52 reais), vieiras (19 reais) e tartar de atum (61 reais). Num bar de inspiração espanhola as tapas, claro, têm lugar garantido no cardápio. Mas também não faltam opções mais substanciosas, a exemplo do bacalhau assado com batatas, cebola, alho, brócolis, tomate, pimentão e azeite (229 reais, para duas pessoas), e do fettuccine com frutos do mar (89 reais). Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 163, Itaim Bibi, São Paulo. Te. (11) 3167-7774.