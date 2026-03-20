Espresso Martini: 7 bons lugares para tomar o coquetel em São Paulo

Se existe um coquetel que define a estética das noites cosmopolitas em 2026, esse drink é o Espresso Martini.

No prestigioso 4º lugar entre os clássicos mais consumidos do mundo, segundo a Drinks International, o coquetel é um daqueles que funciona bem para o paulista que ama café.

Apesar do nome, ele não é tecnicamente um "martini". É, na verdade, um ícone da cultura pop britânica dos anos 1980, criado pelo lendário Dick Bradsell com uma missão simples: "acordar e animar" quem o bebe.

O segredo do sucesso reside no contraste sensorial. A cremosidade da espuma do café espresso recém-tirado encontra a neutralidade da vodka e a doçura do licor de café, criando uma bebida que é, ao mesmo tempo, digestiva e revigorante.

Em São Paulo, a cena da coquetelaria elevou o patamar. Nos principais bares da capital, há desce a execução canônica até releituras que flertam com o açaí, o whisky e até o amaro siciliano.



Confira nossa curadoria de sete endereços fundamentais para celebrar o clássico (ou sua evolução) na capital paulista:

1. A Pizza da Mooca

Referência paulistana no estilo napolitano e eleita uma das melhores do mundo pelo 50 Top Pizza, a casa do chef Fellipe Zanuto apresenta o Expresso Mooca (R$ 36). A releitura troca a base tradicional por uma mistura potente de rum e whisky, somada ao Licor 43 e espresso, com finalização de raspas de chocolate e laranja.

Serviço: Rua da Mooca, 1747 - Mooca. Fone: (11) 3571-1221. Seg. 18h-22h; Ter. a Dom. 18h-23h. @apizzadamooca

2. Baleia Rooftop

Situado no icônico edifício B32, na Faria Lima, o restaurante une a vista da famosa baleia prateada a um menu mediterrâneo. O Espresso Martini (R$ 52) aqui é para os puristas: vodka, licor de café e espresso em equilíbrio clássico.

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi. Fone: (11) 5464-8222. Seg. a Sáb. 12h-23h30; Dom. 12h-21h30. @baleiarooftop

3. Bela Vista Bar (Rosewood São Paulo)

No coração do Matarazzo, este bar aposta em infusões audaciosas. O Espresso Lampone (R$ 80) é uma das versões mais criativas da cidade, combinando vodka Ketel One, framboesa, cereja, cacau, espresso e o toque terroso do açaí.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista. Fone: (11) 3797-0500. Ter. a Sáb. 18h-0h. @rosewoodsaopaulo

4. Café Hotel

Mistura de bar e torrefação, o local utiliza grãos da NoMoreBadCoffee. O Espresso Martini (R$ 49) da casa destaca a qualidade do café especial, extraído na hora para compor com vodka Ketel One e licor de café.

Serviço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 181 – Itaim Bibi. Qui. a Sáb. 17h-2h30. @cafehotelbar

5. Marena Cucina

Recentemente recomendado pelo Guia Michelin, o restaurante de Denis Orsi traz a elegância rústica da Puglia para o Itaim. O Espresso Martini (R$ 55) segue a linhagem clássica, servido como o encerramento ideal para um jantar refinado.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi. WhatsApp: (11) 91462-2852. Seg. a Qua. 11h45-15h / 18h30-23h; Qui. e Sex. até 0h; Sáb. 12h-16h30 / 19h-0h; Dom. 12h-20h. @marenacucina

6. Palermo

O primeiro bar siciliano do Brasil, em Pinheiros, oferece o Ketel Caffè (R$ 58). Trata-se de uma versão robusta que utiliza café especial, amaro e licor Disaronno, conferindo notas amendoadas e complexas ao drink.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros. Seg. e Ter. 11h30-14h30; Qua. a Sex. 11h30-14h30 / 17h-22h; Sáb. 12h-18h. @distritopalermobar

7. Pobre Juan

Famoso pelos cortes de parrilla, o Pobre Juan mantém a tradição também no bar. O Espresso Martini (R$ 51) clássico é uma pedida frequente para acompanhar as sobremesas com doce de leite da casa.

Serviço: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição. Fone: (11) 2397-0099. Seg. a Qui. 12h-15h / 19h-22h; Sex. e Sáb. 12h-23h; Dom. 12h-20h. @restaurantepobrejuan