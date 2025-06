Café e inverno: conheça receitas para a estação mais fria do ano

A chegada do inverno é o momento perfeito para apreciar uma boa xícara de café quentinha. A bebida, que já faz parte da rotina dos brasileiros, ganha ainda mais destaque nesta estação, pois aquece o corpo, traz conforto e dá energia para encarar os dias mais frios do ano.

Aumento do consumo do café durante o inverno

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), durante o inverno, as vendas do produto podem aumentar cerca de 30% em relação a outros períodos do ano. Além dos benefícios já citados, a ciência concluiu que o café pode melhorar a imunidade, o que é especialmente bem-vindo durante a estação, já que à medida que as temperaturas caem, a tendência de termos gripes, resfriados e infecções respiratórias é maior.

E, ainda, uma pesquisa feita pela Unidade de Pesquisa Café e Coração, do Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a ABIC, mostrou que os consumidores regulares de café têm melhor atividade antioxidante no organismo. Isso porque o grão é rico em compostos antioxidantes, como ácidos clorogênicos, que ajudam a combater os radicais livres no corpo, fortalecendo o sistema imunológico.

Receitas de café para o inverno

Nos dias mais frios, fazer uma receita quentinha, que proporcione disposição, pode trazer o aconchego necessário para enfrentar o dia. Por isso, selecionamos algumas opções de preparo com café além dos tradicionais. Confira a seguir:

Café irlandês

Iced Irish Coffee. (Rodolfo Regini/Divulgação)

Ingredientes:

4 xícaras de café forte;

1 ½ xícara de uísque;

4 colheres (sopa) de creme de leite em lata ou fresco;

Açúcar a gosto.

Modo de preparo:

Primeiramente, misture o café com o açúcar e mexa bem; Agora, acrescente o uísque e misture novamente até dissolver; Por fim, distribua a bebida em quatro copos e finalize com uma colher de chantilly ou leite batido em cada drinque.

Espresso martini

Ingredientes:

50 ml de vodca;

10 ml de licor de café;

1 xícara de café espresso;

Grãos de café para decorar.

Modo de preparo:

Na coqueteleira ou em um copo, misture todos os ingredientes e agite bem; Agora, sirva na taça de coquetel e adicione alguns grãos de café por cima para decorar.

Brigadeiro de café

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

1 colher (de sopa) de manteiga;

1 xícara de café forte ou uma colher (de sopa) de café solúvel;

2 colheres (de sopa) de chocolate em pó;

Granulado para decorar.

Modo de preparo:

Coloque a manteiga, o leite condensado, o café e o chocolate em pó em uma panela e leve ao fogo baixo, misturando os ingredientes; Mexa durante todo o tempo. Quando o brigadeiro começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo; Deixe esfriar por cerca de uma hora; Após aguardar, é hora de enrolar e passar no granulado ou de colocar em potinhos e cobrir com o granulado.

Bolo de café com passas

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de café coado bem forte;

2 xícaras de farinha de trigo;

2 xícaras de açúcar;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó;

2 ovos;

100g de passas pretas sem caroço;

100g de manteiga;

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó;

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;

1 colher (chá) de canela em pó;

1 colher (chá) de essência de baunilha;

Açúcar de confeiteiro a gosto.

Calda

1 xícara de açúcar;

2 xícaras de café forte coado;

100g de passas;

2 colheres (sopa) de chocolate em pó.

Modo de preparo:

Calda:

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo mexendo até ferver; Depois, diminua o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos; Passado o tempo, desligue o fogo e deixe a calda esfriar.

Massa:

Na batedeira, coloque 1 xícara de açúcar, os ovos e a manteiga, e bata bem; Coloque a farinha de trigo misturada com os ingredientes secos, alternando com a calda, despejando em forma untada e polvilhada; Deixe assar por 30 minutos ou até que a massa fique seca e fofinha; Agora, faça um merengue grosso com 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, café forte e coado e passe em cima do bolo.

Aproveite estas dicas de preparo para se esquentar no inverno e acompanhe a nossa coluna para saber mais sobre o universo do café.