Sopas, caldos e lámens: restaurantes em São Paulo com pratos quentes para o inverno

Com a aproximação do inverno, restaurantes paulistanos apostam em ótimas sugestões de caldos, sopas, lámens e outros pratos para a estação. Confira.

Adega Santiago e Adega Santiago Asador

Para aquecer os dias frios, a Adega Santiago e Adega Santiago Asador estão de volta com sua tradicional temporada de caldos e sopas até dia 22 de setembro. As receitas já estão disponíveis no salão, em todas as unidades, e também através do delivery. Entre as opções estão o Caldo Verde (R$ 44, feito com purê de batata, chouriço, favas verdes, feijão, salsinha e couve), Creme de Mandioquinha (R$ 46, com queijo manchego derretido, alho-poró e creme de leite) e o Creme de Ervilhas (R$ 49, preparado com purê de batata, alho-poró, creme de leite e crocante de jamón). Todas as versões acompanham uma fatia de pão.

Serviço: Shopping Cidade Jardim - Av. Magalhães de Castro, 12000 - Cidade Jardim. De segunda e terça, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Quarta e quinta 12h às 23h. De sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h. Shops Jardins – Rua Haddock Lobo, 1626 – 3º piso. Tel: (11) 3198-8258.

Rancho Português

O Rancho Português oferece uma seleção de sopas até o fim do inverno, cuja estrela é uma velha conhecida do folclore de Portugal: a Sopa de Pedras. Originária da cidade de Almeirim, na região do Ribatejo, ela é apreciada em todo país. Cercada de várias lendas, dizem que, séculos atrás, andarilhos que só tinham água e pedras entre seus pertences batiam de porta em porta, pedindo qualquer tipo de alimento. Com os legumes, verduras e sobras que recebiam, juntavam às pedras e à água e faziam uma sopa, sobrevivendo durante todo o ano com esse alimento.

No Rancho, ela é feita com ingredientes nobres, como feijões vermelhos, orelha de porco, caldo de carne e temperos especiais. Serve bem uma pessoa e custa R$ 46 (salão) e R$ 51 (delivery). As outras sopas do festival são Caldo Verde com Chouriço Português (R$ 47/R$51), Sopa de Frutos do Mar (com lula, polvo e camarão – R$ 65/71) e Creme de Aspargos (R$45/R$50). Os pedidos podem ser feitos por telefone com entrega própria (11-2639-2077) ou pelo Ifood.

Serviço: Empório delivery e take away – seg/sáb (9:00/22:00) e dom (9:00/ 18:00). Os pedidos podem ser feitos diretamente pelo Whatsapp (11-953934531) ou através do Ifood. Atendimento de mesas no salão – almoço- seg/ sábado- (12:00 /23:00) e domingo (12:00/18:00). Avenida Dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia, Fone: 11 2639.2077.

Freddy

Para aquecer os dias gelados da capital paulista, o restaurante Freddy oferece um menu de inverno repleto de opções para se deliciar na estação. Entre elas, sugestões como a Soupe de Poissons (R$ 99), uma deliciosa sopa de peixes; a sopa de palmito (R$ 69); sopa de cebola (R$ 62); sopa de tomate (R$ 64); e sopa de ostras com cebolete e creme fresco (R$ 83).

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1170 - Itaim Bibi - São Paulo. 11 3167 0977. Horários: De segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 18h. Horários do delivery: de segunda a sábado das 10:30 às 23h e aos domingos das 10:30 às 18h.

1 /8 Restaurante Mestio - 15 anos (Restaurante Mestiço: Sukthothai, um caldo tailandês de frango com leite de coco, erva cidreira e cogumelos shimeji (R$ 69).)

2 /8 (Sopa Vichyssoise do NKK Fresh)

3 /8 (Sopa de frutos do mar do Rancho Português)

4 /8 Freddy Restaurante Chef Pedro Santana Sopa de Cebola (Sopa de Cebola do Freddy Restaurante)

5 /8 (Luce: Creme de queijo Taleggio coberta com massa folhada (R$60))

6 /8 (Lamen de tofu do Cantón)

7 /8 (Adega Santiago: Creme de Mandioquinha)

8/8 (Chez Amis.)

Chez Amis

Com seu ambiente típico de bistrô e cozinha francesa com toques autorais, o novo restaurante Chez Amis oferece um dos pratos mais apreciados da estação: a Sopa de cebola que na casa chega gratinada com queijo gruyere acompanhada de pão de fermentação natural (R$ 57).

Serviço: Rua Haddock Lobo, 74 - Consolação, SP. Tel. 11 3129 4930 (recomendado fazer reserva). Horários: segunda a quarta: 12h às 23hs / quintas 12:00 a meia noite / sextas e sábados: 12:00 a 01:00 /domingos: 12h as 22:30hs

Cantón

O chef Marco Espinoza apresenta versões de Lámen no restaurante de culinária chifa moderna e autêntica Cantón, para aquecer os dias mais frios, em Moema. No cardápio, são duas opções, uma carnívora e outra vegetariana: Lámen Charsiu-Com porco assado chinês, macarrão, fungo wanyi, ovo haitama, milho ao wok,cebolinha e bokchoy (R$ 59) e Lámen de Tofu e Fansi (R$ 57) Caldo de legumes, tofu, repolho, ovo batido, fungo preto chinês, macarrão Fansi, pimenta guillin e um toque de limão

Serviço: Cantón Moema- Av. Juriti 587 Moema. Fone: 11-50519755 / 11919622233. 78 pessoas. Horário de funcionamento (incluindo feriados): segunda a quinta as 12h-15h30 e das 19h-22:30h, sexta: 12h-15h30 e das 19h-23h, sábado: 12h-17h e das 19h as 23h e domingo 12-17h e das 19h-22h. Cantón Pompeia- R. Padre Chico, 631 - Pompeia, Fone: 11-3872-8948/11-962631222- 36 lugares. Horário de funcionamento (incluindo feriados): segunda a quinta as 12h-15h30 e das 19h-22h30, sexta: 12h-17h e das 19h-23h, sábado: 12h-18h e das 19h- 23h e domingo 12h-18h e das 19h-22h.

Luce

O restaurante italiano Luce, apresenta seu cardápio de inverno em seus dois endereços em São Paulo: Jardins e Patio Higienópolis. Para aquecer, Creme de queijo Taleggio coberta com massa folhada (R$60). Há também boas opções de entradas para compartilhar: Croqueta de Ossobuco (R$58) e a Burrata in Carroza (R$85-Burrata empanada no panco e frita, molho de tomate e pesto).

Entre as novidades dos principais: Cotoleta do Maiale (R$ 72, Lombo suíno empanado e frito acompanha risoto de limão siciliano) e o Tagliatelle com Ragu de Ossobuco (Massa fresca com ragu de Ossobuco R$ 88).

Serviço: Luce Jardins-Rua Oscar Freire 45. Tel.11-994574554. 84 lugares. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Domingo a quinta, 12:00-23:00. Sexta e sábado até meia noite. Luce Pátio Higienópolis-Avenida Higienópolis 618. Tel. 11-914764545.100 lugares. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a domingo:12:00- 23:00.

Mestiço

Sucesso há 27 anos graças ao talento da chef Ina de Abreu, o Mestiço oferece uma opção perfeita para o inverno: Sukthothai, um caldo tailandês de frango com leite de coco, erva cidreira e cogumelos shimeji (R$ 69).

Serviço: R. Fernando de Albuquerque, 277 – Consolação - (11) 3256.3165 | 2532.9452

Nkk Fresh

Restaurante que tem como pilar alimentação saudável e prática para o dia a dia, o NKK Fresh oferece opções especiais para os dias frios do ano. Uma das sugestões da casa é a sopa Vichyssoise, uma cremosa sopa de batata com sabor único do alho poró combinados com o toque especial do bacon, parmesão e croutons. O menu ainda conta com o tradicional Caldo Verde, servido com bacon, parmesão e croutons. Pra finalizar, uma deliciosa sopa de mandioquinha, realçada pelo saboroso bacon, parmesão e croutons. Todas as opções custam R$ 28.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga 356. Telefone 11 2924-2999. Funcionamento – Segunda a Domingo das 11 às 23 horas. NKK Pinheiros fica Rua Simão Álvares, 444. Telefone 11 3136-1436. Funcionamento – Segunda a Domingo das 11:00 as 17:00 e 18:00 as 23:00