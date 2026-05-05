8 cafés e bistrôs para conhecer na Vila Mariana

A Vila Mariana é um daqueles bairros de São Paulo que resistiram à urbanização sem perder a "cara de bairro". Anda crescendo verticalmente, é verdade, mas ainda se mantém boêmio, criativo e cheio de boas surpresas à mesa. Em especial no que tange aos cafés e bistrôs.

Do brunch tardio com pães de fermentação natural às casas de culinária contemporânea que valorizam ingredientes brasileiros, separamos algumas das casas mais gostosas para conhecer no bairro durante um fim de semana. Confira:

Cão Véio

O badalado Cão Véio, com unidade na Vila Mariana, é um gastropub que une boa comida, drinks autorais e um clima descolado, tudo com a personalidade marcante de seus criadores: o renomado chef Henrique Fogaça e o músico Fernando Badauí.

A casa combina a robustez da cozinha de boteco com toques de alta gastronomia, e oferece um cardápio criativo e cheio de atitude, que vai de hambúrgueres suculentos a petiscos elaborados, sempre com ingredientes de qualidade e apresentações caprichadas.

Entre os destaques do menu, vale experimentar o Fila Brasileiro (R$119): um generoso filé mignon empanado na farinha panko, recheado com queijo muçarela e gorgonzola, servido com molho de tomate picante e pão tostado na manteiga. Para acompanhar, o Galgo (R$42) é um dos drinks queridinhos da casa, com perfil cítrico, frutado e levemente adocicado, feito com gin, licor Chambord, água tônica e infusão de frutas vermelhas.

Dr. Amâncio de Carvalho, 303 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04012-090 | Telefone: (11) 3384-4852 | Segunda a quinta-feira das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 00h | @caoveiovilamariana

Rucola Salada Rica

Se o objetivo for comer mais leve no fim de semana, a Rúcula Salada Rica é uma ótima pedida.

A casa dedicada à gastronomia saudável traz um menu repleto de saborosas opções de saladas, sanduíches e sopas. Vale provar a Salada Gamberi (R$56,90), um mix de folhas com camarões água e sal, quinoa tricolor, uvas passas brancas hidratadas no vinho branco, uvas verdes, pickles de cebola roxa e cenoura, que acompanha molho Dijon e castanha.

Para uma refeição mais rápida, uma boa pedida é o Panino Frango & Ricota (R$43,90), pão folha recheado com frango desfiado da casa, ricota fresca de búfala, fios de cenoura, tomate, aïoli de leite, pesto, rúcula e alface americana.

Já para os dias mais frios, a casa sugere a Zucca al Pesto (R$32), sopa de abóbora cabotiá, finalizada com pesto de rúcula e castanha do Pará, que acompanha torradas da casa com Zaatar e parmesão. O Rucola trabalha somente com delivery, com entregas via iFood.

Rua Caravelas, 92 - Vila Mariana, São Paulo/SP - Fone: (11) 5574-0531 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h45 às 15h30 e das 17h30 às 21h30, sábado e domingo das 11h às 16h e das 17h às 21h30 | @rucolasalada

Café com Quintal

Falando na parte menos vertical da Vila Mariana, eis aqui um casarão que resistiu ao tempo e traz um espaço gostoso para curtir no fim de semana com a família. O Café com Quintal não tem esse nome à toa: fica dentro de uma casa com um quintão imenso nos fundos, cheio de árvores e espaços abertos.

O local é ideal para tomar um café da manhã com as crianças e também é pet friendly. Até jabutis você encontra por lá, do lado de fora do jardim.

A casa oferece ainda inúmeras opções de doces caseiros e cafés artesanais. Tem uma pegada de casa de vó: confortável e com comida boa.

Eça de Queiroz, 122 - Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda, das 11h às 19h; terça a sexta, das 8h às 19h | @cafecomquintal

Pirajá

A boa botecagem também tem espaço na Vila Mariana, e o Bar Pirajá é um dos favoritos.

Entre as boas pedidas está a caipirinha É Minha e Ninguém Tasca (R$39), feita com cachaça Pirajá, rapadura mineira e limões tahiti e siciliano.

Há também um chope gelado (R$13) para acompanhar petiscos como o Torresmo de Barriga (R$55, com 6 unidades), feito de barriga de porco assada lentamente e depois frita, bem sequinha e crocante; e o Creme de Milho (R$48 com 6 unidades), bolinho recheado com milho cremoso e empanado com macarrão cabelo de anjo, levemente apimentado.

Gandavo, 416 - Vila Mariana, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda à sexta das 17h às 0h, sábado das 12h à 01h e domingo das 12h às 20h | @barpiraja

Taverna Medieval

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Há 9 anos, no dia 22 de setembro, a Hamburgueria Taverna Medieval trouxe para São Paulo um conceito inovador de gastronomia e entretenimento. Hoje, ele é um dos espaços preferidos dos geeks na capital paulista.

O cardápio sempre renovado traz opções de entradas, pratos, burgers e sobremesas muito criativas, como o Rolinho de Parma de Hyruleo — o presunto vem recheado com queijo brie, pera, rúcula, mostarda e balsâmico — 2 unidades ($36).

Entre os burgers a novidade de comemoração do aniversário é o Bruxa do crepúsculo, um Smash 90g, cebola caramelizada, queijo Prato, molho de alho negro, alho poró crispy e maionese, em pão brioche. ($42). Vale pedir o burger Costela de Dragão, com hambúrguer bovino de costela (180g), cheddar empanado, queijo prato, cebola caramelizada, barbecue apimentado, no pão australiano. Servido em cúpula de defumação ($55).

Se passar por lá, não deixe de experimentar os drinks alcoólicos e não alcoólicos servidos em poções mágicas. Se você estiver com sorte, pode pedir o drinque que é baseado em um dado de RPG, de 20 lados, que define qual drinque será o da noite. Se você tirar 20 na jogada, o pedido vem dobrado.

A Taverna Medieval só atende com reserva antecipada feita gratuitamente pelo site oficial da casa.

Rua Gandavo, 456 - Vila Mariana - São Paulo -SP - CEP: 04023-001 | Horários de Funcionamento: De terça a sexta das 18h20 às 23h00 e sábado e domingo: 14h00 até 23h00 | @taverna_medieval

Walnuts

Na pausa entre as comidas, vale encaixar um espaço para a sobremesa. A Walnuts é uma sorveteria artesanal que aposta nos sabores criativos com gostinho de infância. Com produção diária, a casa utiliza ingredientes naturais e sem conservantes.

Além dos sabores cheios de nostalgia, como o recém-lançado Brigadeiro, é possível encontrar por lá o de Flocos de Cookies com Caramelo e o Waltella, que leva pasta de avelã natural feita na casa.

Os sorvetes são servidos na casquinha com uma bola (R$15), meio a meio R$18) ou com duas bolas (R$22). Para completar a experiência na casa, o menu ainda traz opções de milkshake, sundae, café e cookies.

Rua Morgado de Mateus, 160 – Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 19h30 | @walnutssorvetes

Catarina Café e Amor

Aberto em 2018, o Catarina é especialista em torrefação de cafés especiais. Os grãos são selecionados e torrados artesanalmente de segunda a sexta-feira.

Aos finais de semana, as portas da garagem abrem para o público, onde funciona uma cafeteria. No menu, há boas pedidas como o Caramelo Missô, que leva café espresso, leite cremoso, calda de caramelo salgado com missô, com açúcar maçaricado para finalizar – servido quente ou gelado. Para acompanhar, a Tostada é feita com pão de fermentação natural, que leva creme azedo de castanhas e ‘melzinho’ artesanal feito de película de café.

Flávio de Melo, 109 - Casa 1 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04117-130 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 13h às 17h (somente torrefação e entregas). Sábado das 10h às 18h, domingo das 13h às 18h (cafeteria) | @catarina.cafeeamor

O Brazeiro

O Brazeiro celebra mais de cinco décadas de tradição dedicadas ao galeto na brasa, uma receita criada por Salvador Mangini e Dona Rosa.

Combinando um tempero exclusivo e a missão de servir porções fartas, a casa se transformou em referência. Para a experiência completa, vale provar o galeto (R$72,90), feito na brasa com o famoso tempero secreto da casa, com a polenta frita (R$41,90).

Rua Luís Góis, 843 - Vila Mariana, São Paulo - SP| Horário de Funcionamento: todos os dias das 9h às 00h| @obrazeiro