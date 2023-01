Empresários indicam séries e filmes inspiradores

Com a chegada de um novo ano, reunimos metas e damos início a projetos diferentes e, até mesmo, outros negócios. Para começar com o pé direito, de forma leve e assertiva, seis grandes executivos indicam séries e filmes que os inspiraram em diferentes áreas de suas vidas. Confira os ensinamentos e aprendizados que tocaram a vida de CEOs e suas carreiras.

Emilly Ewell, CEO da Pantys. Recomendação: Genius, série disponível no Star+

É sempre muito inspirador acompanhar pessoas que são referências em diversas áreas do mercado. A série Genius acompanha não apenas a parte que todo mundo vê, mas também o lado holístico e pessoal de nomes incríveis e grandes gênios da humanidade. Então, é possível vermos personalidades como Aretha Franklin na música, Albert Einstein na física, Picasso nas artes… Para mim, isso se trata de uma grande inspiração, já que como empreendedores e executivos estamos sempre tentando ser nossa melhor versão e sonhando para chegar a lugares que ainda não conquistamos e que, às vezes, ninguém alcançou. Essa produção me ajudou a compreender que a desistência não é uma possibilidade e também reforçou a importância de ir atrás dos nossos sonhos e ter grandes objetivos, tanto como líder de uma empresa, mas também como pessoa.

É importante termos em mente que, apesar dessa dinâmica complexa, que envolve família, dia a dia e negócios, não podemos esquecer que também somos pessoas completas e, que, no final, também precisamos ter um pouco de empatia e compaixão conosco.

André Duek, CEO Duek Motorhomes e Team Leader Global DuekLara. Recomendação: Senna, documentário disponível no Amazon Prime Video

Senna é um documentário lançado em 2010 que conta a trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Para Duek, traz diversos ensinamentos como o desenvolvimento do talento com treino, acreditar em si mesmo, trabalhar em equipe e motivação para entender que as vitórias são conjuntas, o respeito ao concorrente, sobre dividir os sonhos com a família e o principal que é sobre acreditar que você pode melhorar a cada dia e que podemos explorar os nossos limites.

Tallis Gomes, co-fundador do G4 Educação. Recomendação: Peaky Blinders, disponível na Netflix

Thomas Shelby definitivamente não é um personagem admirável, mas sua vocação tem muito a nos ensinar - seja do que fazer, seja do que não fazer. Assistindo a série é possível tirar alguns ensinamentos da jornada de Tommy e dos Shelby. Tommy possui em mente, de forma clara e concisa, o objetivo para a sua empresa, sempre pensando a longo prazo. Além disso, ele está sempre buscando por uma nova linha de crescimento para manter o negócio relevante, sempre realizado com o que atingiu, mas nunca satisfeito.

O protagonista usa as reuniões como ferramenta de crescimento; os encontros são curtos e objetivos, com agenda clara e definida. Outra lição que a série passa é que confiança é a chave. Absolutamente tudo que o Tommy promete aos seus liderados ele entrega, seja o crescimento da empresa, o reconhecimento de um membro ou algum grande resultado. O título de líder não transforma Tommy em uma referência inalcançável, mas sim um líder inspirador para seus membros. Ele arregaça as mangas como todos os outros.

Rochele Silveira, Diretora Administrativa do Kurotel. Recomendação: O Jogo da Imitação, disponível no HBOMax

É baseado numa história real do matemático Alan Turing (interpretado por Benedict Cumberbatch). Com apenas 27 anos, ele fazia parte da equipe do governo britânico para decifrar o Enigma (código que os alemães usavam para se comunicar na Segunda Guerra Mundial). Todos os membros da equipe estavam indo numa direção e Turing foi noutra, propondo construir uma máquina capaz de desvendar as mensagens alemãs. A primeira lição que fica para mim e que tento usar no meu dia a dia é a importância do trabalho em equipe. Turing se deu conta que sozinho seria mais difícil construir sua máquina. A segunda lição é acreditar em si mesmo, ainda que todos te questionem, siga firme naquilo que você acredita. Quem é empreendedor muitas vezes já passou por dificuldades e escutar pessoas falando para desistir, mas se mantiver o foco e acreditar vai achar alternativas e soluções.

Fernando Vasconcelos, CEO do Grupo Kontik. Recomendação: Fome de Poder, disponível no HBOMax

O filme Fome de Poder (no original The Founder) narra a história da rede de lanchonetes fast food mais popular do mundo: o McDonald's. Mesmo sendo um filme de 2017, Vasconcellos sente que o filme não serve apenas para empreendedores, mas também para muitos líderes que estão à frente dos processos de mudanças em suas empresas. Para o CEO, o documentário traz pontos principais para a carreira como a coragem para crescer, aproveitar ao máximo a sua ideia inovadora e principalmente pedir ajuda de pessoas capacitadas, pois não se constrói um império sozinho e Ray Kroc percebeu isso e se juntou com pessoas extremamente capacitadas para fazer o seu negócio crescer de maneira exponencial.

Ligia Buonamici Costa, CEO da Liz Lingerie. Recomendação: Som na Faixa, disponível na Netflix

A série mostra a dura realidade de sistemas brutos e invioláveis. Traz um aprendizado de coisas que você pode contornar mas não pode ir contra, além de mostrar estratégias de adaptação e inovação, que é necessária no mundo dos negócios e também na vida pessoal.

Gabriel Lima, COO da MField. Recomendação: King Richard: Criando campeãs

Se fosse necessário destacar apenas uma lição do longa, seria: A autoconfiança é fundamental para vencer. O filme apresenta a realidade de duas figuras que hoje são públicas, mas que para alcançar o sucesso tiveram uma trajetória com problemas, percalços e muitas questões. Algo que acontece em toda empresa, afinal, raramente o sucesso se apresenta sem esforço, e até mesmo quando o faz, em algum momento é necessário adaptação e muito jogo de cintura.

A histórias das irmãs Williams, além de ser emocionante, é contada de uma forma que nos lembra das dificuldades até o sucesso, algo que o mercado entende como normal, é raro a trajetória que seja doce e tranquila, mas nós sempre sonhamos com ela, não é mesmo? O longa possui frases muito marcantes, como: “Se você falha em planejar, você planeja falhar”, um choque de realidade e que se faz importante para o crescimento e existência. Uma produção que nos ensina muito sobre o mercado e sobre as melhores formas de estar nele. Ensina sobre acertar, sobre errar e sobre saber se ajustar, algo que nem sempre é falado, mas que faz parte da rotina.

Dentre as lições que se destacam podemos elencar algumas que "brilham" os olhos, como: Persista até que dê certo; Mantenha sempre o foco no plano; A disciplina é fundamental para vencer a desmotivação. Ao se postar diante de um eletrônico você não verá um filme, mas sim uma aula de economia e motivação disfarçada de produção hollywoodiana, vale cada segundo, eu garanto.

Priscila Pellegrini, sócia e diretora de operações da Holding Clube. Recomendação: Som na Faixa, disponível na Netflix

Ao assistir, fiquei surpresa pois diferentemente de apenas contarem uma história que como a marca surgiu, eles trouxeram vários olhares da empresa para compor toda a narrativa, e por meio de profissionais da criação, vendas, jurídico e programação eles apresentaram a potência da marca. Além disso, é impressionante como uma boa ideia se sustenta com muita resiliência e com muita determinação. É uma história impactante, inspiradora e mais do que isso é sobre grandes ideias, agilidade e processos. Explorando ao mesmo tempo um olhar de obstinação pela melhor prestação de serviços que faz a plataforma ter essa popularidade.

Vinícius Machado, CEO e fundador da Sotaq Creators. Recomendação: As Nadadoras

"As nadadoras" é um filme em que podemos tirar muitos insights e traçar um paralelo com a vida e os desafios do mundo do empreendedorismo, onde enfrentamos diversas barreiras que podem dificultar a sua ascensão e te fazer desistir. Com esse filme conseguimos observar lições que falam da importância do foco, persistência e resiliência quando estamos em busca de um objetivo. Essas lições nos ensinam sobre não desistir e insistir em um objetivo central, mostrando que a persistência leva ao sucesso.

Iniciar o ano assistindo esse título vai te ajudar a internalizar lições para enfrentar um ano que virá cheio de desafios, porém também com novas possibilidades de lutar e conquistar.

