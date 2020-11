“Gosto de ficar de chinelo, sem esse make todo”, diz “shark” Camila Farani

“Por esse motivo, estou fora”. Para quem nunca viu um episódio do Shark Tank Brasil a frase é o balde de água fria com o qual os investidores que comandam o programa, os “tubarões”, rechaçam as sociedades propostas pelos empreendedores inscritos no reality show. Investidora-anjo festejada, Camila Farani já perdeu as contas de quantas vezes proferiu a antipática frase.

Ela volta a ocupar uma das cinco poltronas da atração, cuja quinta temporada estreia nesta sexta-feira (20), no canal Sony Brasil, ao lado de Caito Maia, fundador e CEO da rede Chili Beans; José Carlos Semenzato, ligado ao Instituto Embelleze, à Espaçolaser e à OdontoCompany; João Appolinário, o fundador da Polishop; e Carol Paiffer, que ocupa a cadeira deixada vaga pela Cristiana Arcangeli.

Assim como os demais “sharks”, Farani concedeu entrevista gravada em vídeo pela Casual Exame – só a com a Carol Paiffer ainda não foi ao ar; veja abaixo como assistir as outras.

Instada a apontar o que a levará a abrir a carteira no programa, a investidora-anjo afirmou o seguinte: “Com a pandemia eu preciso entender como o empreendedor superou a crise, como ele passou pela crise (da pandemia)”. Em seguida, resumiu de outra maneira: “O empreendedor precisa ser à prova de crise, pois crises são cíclicas”.

Perguntada sobre como se define nos horários nos quais não está trabalhando, Camila se disse a mesma Camila de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde nasceu. “Gosto de ficar de chinelo, sem esse make todo, sem esse aparato todo”, resumiu, apontando o próprio vestido com os olhos. “Tenho muito contato com a minha família, com meus amigos, com meus bichos e cada vez mais tenho tentado estar perto da minha essência, que é de onde eu vim, o que não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. No final das contas acabo sendo a mesma Camila de 30 anos atrás”.

