“Implantamos mudanças em 10 semanas que levariam 10 anos”, diz Appolinário

O ápice do programa Shark Tank Brasil, cuja quinta temporada estreia nesta sexta-feira (20), no canal Sony Brasil, é o aperto de mão. É o sinal inequívoco de que um negócio foi selado. E entre os cinco investidores que comandam o reality show ninguém repete mais o gesto que João Appolinário, o fundador da Polishop (registre-se que é do bolso de cada “shark” que saem as somas, às vezes milionárias, despendidas no programa). Dá para fechar negócio sem aperto de mão? “Dá para fechar simplesmente olhando no olho do empreendedor”, responde “o maior acumulador de empresas” entre os “tubarões”.

Appolinário é o terceiro participante da série de entrevistas em vídeo conduzidas pela Casual Exame com as estrelas do reality show, que terá doze episódios (na edição anterior, que teve 17 episódios e 68 pitches, foram firmados 46 negócios). Outros dois “sharks” já participaram: Caito Maia, fundador e CEO da rede Chili Beans, e José Carlos Semenzato, ligado ao Instituto Embelleze, à Espaçolaser e à OdontoCompany. Fecham o quinteto à frente do programa a Camila Farani, conhecida investidora-anjo, e Carol Paiffer, que ocupa a cadeira deixada vaga pela Cristiana Arcangeli.

“Mais importante que o segmento da empresa é como ela conseguiu superar esses momentos de dificuldade que tivemos durante a pandemia”, diz o fundador da Polishop, dando uma pista sobre o tipo de companhia no qual está mais propenso a investir. Refletindo sobre as mudanças provocadas pelo surto viral, afirmou o seguinte: “Implantamos mudanças em 10 semanas que levariam 10 anos”.

Assista a entrevista completa com o shark: