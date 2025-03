PMEs da China mostram sinais de recuperação com aumento no índice de desenvolvimento

Dados divulgados em 12 de março pela Associação Chinesa de Pequenas e Médias Empresas (ACPME) mostram que o índice de desenvolvimento das pequenas e médias empresas (PMEs) da China em fevereiro foi de 89,8, um aumento de 0,8 ponto em relação a janeiro. Esse crescimento marca o valor mais alto registrado nos últimos quatro anos, refletindo uma melhora significativa no nível de prosperidade das PMEs e um aquecimento nas operações empresariais.

Expectativas de Desenvolvimento e Melhora no Setor

Em fevereiro, o índice de percepção macroeconômica foi de 99,2, um aumento de 0,5 ponto em relação ao mês anterior. Dentro desse índice, o indicador de percepção da situação macroeconômica foi de 104,1, com um aumento de 0,8 ponto, enquanto o indicador de percepção da situação do setor registrou 94,3, um aumento de 0,2 ponto.

Ma Bin, vice-presidente executivo da ACPME, explicou que o índice de percepção macroeconômica reflete a visão dos empresários sobre a economia como um todo e sobre o desempenho geral do setor. O aumento nesse índice indica uma melhora nas expectativas de desenvolvimento das PMEs e um fortalecimento da confiança no crescimento econômico.

Recuperação nas Operações e Lucratividade das PMEs

Enquanto as expectativas melhoram, a situação operacional das PMEs também está gradualmente se recuperando. Em fevereiro, o índice de operação geral subiu 1,1 ponto, e o índice de lucratividade aumentou 1,3 ponto, refletindo um fortalecimento da vitalidade e motivação interna para o desenvolvimento das PMEs.

Dos oito setores pesquisados, sete apresentaram aumento no índice de lucratividade, com destaque para os setores de hospedagem e alimentação, indústria e construção, que tiveram os maiores aumentos: 1,8, 1,5 e 1,5 pontos, respectivamente. “Durante o período do Ano Novo Chinês, o mercado de turismo doméstico e o consumo relacionado aos feriados estavam muito ativos, o que impulsionou o bom desempenho dos setores de atacado e varejo, além de hospedagem e alimentação”, comentou Ma Bin.

Aumento no Índice de Investimento

Os dados da pesquisa também revelam que, em fevereiro, o índice de investimento das PMEs foi de 83,2, um aumento de 0,4 ponto em relação ao mês anterior. O índice de investimento apresentou aumento em sete dos oito setores pesquisados, indicando que, com a melhoria nas condições operacionais e na lucratividade, as empresas estão mais dispostas a expandir a produção.

Desafios e Necessidade de Políticas de Apoio

“Os resultados da pesquisa mostram que a vitalidade das PMEs está sendo liberada ainda mais. No entanto, é importante reconhecer que os desafios e dificuldades de longo prazo enfrentados pelas PMEs ainda persistem. A base para um aumento contínuo ainda não é sólida, e é necessário continuar estimulando a vitalidade do desenvolvimento por meio de políticas públicas adequadas”, concluiu Ma Bin.