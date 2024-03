Whisky que explora o 5º paladar é oferecido em experiência gastronômica em SP

Recém-lançado em uma edição limitada de apenas 6.000 garrafas (e pela bagatela de R$ 2.419 a garrafa), o Blue Label Elusive Umami vai receber uma experiência inédita à altura.

Capaz de estimular o raríssimo quinto paladar, permitindo que seus consumidores sintam além dos sabores comuns (doce, salgado, amargo e azedo), o rótulo chega ao mercado com endereço próprio: a Casa Umami – sediada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

Experiência sensorial

A ativação proporcionará uma imersão ao universo presente no whisky, oferecendo aos visitantes uma vivência multissensorial por meio da criação de um menu perfeitamente harmonizado com a bebida.

Sob o comando do chef Edson Riyoiti Yamashita, criador do antigo e renomado restaurante japonês RYO - com duas estrelas Michelin - e de Ricardo Miyazaki, à frente do The Punch Bar, a ativação promete agitar a cena gastronômica da cidade. O ponto de partida será o restaurante Charm Nomiya, idealizado por Yamashita, que se transformará para abrigar a Casa Umami.

Com oito sessões para 24 participantes, que acontecerão entre os dias 6 e 10 de março, a ação apresenta um cardápio customizado, dividido em três passos baseados nos quatro elementos presentes no Umami: ar, água, fogo e terra.

Os menus estão disponíveis para almoço, às 13h, e jantar, às 20h, em quatro modelos: Umami Full Experience Balcão (cardápio harmonizado e visão direta a todo o processo do chef + garrafa Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami), Umami Full Experience Mesa (cardápio harmonizado + garrafa Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami), Umami Experience Balcão (cardápio harmonizado + visão direta) + Umami Experience Mesa (cardápio harmonizado).

Os valores partem de R$ 1.100, e as reservas devem ser feitas via concierge por meio de um canal personalizado.

Serviço Casa Umami:

Rua Pedroso Alvarenga, 667 - Itaim Bibi

Dias e Horários:

06/03 - Jantar (20h)

07/03 - Jantar (20h)

08/03 - Almoço (13h) e Jantar (20h)

09/03 - Almoço (13h) e Jantar (20h)

10/03 - Almoço (13h) e Jantar (20h)

Valores:

Umami Full Experience Balcão: R$ 3.300,00

Umami Full Experience Mesa: R$ 3.100,00

Umami Experience Balcão: R$ 1.300,00

Umami Experience Mesa: R$ 1.100,00

