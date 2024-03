Empresas podem economizar até 40% na conta de luz. Veja como

O ano começa com uma boa notícia para as empresas que estão conectadas em média ou alta tensão (classificadas como Grupo A) e que gastam, em média, R$ 9 mil por mês (ou um pouco menos, ou mais) na conta de luz.

Isso porque, desde janeiro, elas podem solicitar a migração para o Mercado Livre de Energia e economizar até 40% na conta de luz. No site da ENGIE, empresa líder em energia renovável no Brasil e referência mundial no setor, é possível simular quanto é possível poupar.

Ao contrário do mercado regulado, por meio do qual as empresas contratavam energia até então, agora é possível escolher o próprio fornecedor, negociar preços e optar por receber energia proveniente de fontes renováveis.

Embora a mudança, que favorece negócios como hospitais, supermercados, salões de beleza, condomínios, padarias e shopping centers, tenha começado a valer este ano, a abertura do mercado começou a se intensificar em 2019 para grandes empresas.

Para ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), 39% da energia elétrica consumida no Brasil já vem do Mercado Livre de Energia – porcentagem que pode chegar a 48% segundo a Abraceel após a abertura do mercado para consumidores de alta tensão.

Só este ano, de acordo com Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o mercado ganhou a adesão de 10 mil novas unidades.

Como escolher seu fornecedor?

Para estabelecer contratos seguros, é importante que a empresa busque parceiros sólidos, que garantam o fornecimento de energia estável e tenham conhecido profundo no setor de energia.

É o caso da ENGIE, que, além de comercializadora, é geradora de energia e atende, há mais de 25 anos, tanto os maiores consumidores de energia elétrica do país como empresas de médio e pequeno porte. A companhia acumula também experiência internacional, o que a coloca na dianteira das melhores práticas globais em termos de inovação e ESG.

E para ajudar as empresas na jornada rumo ao Mercado Livre de Energia, a ENGIE lançou, em parceria com EXAME, um curso e um e-book gratuitos sobre o tema.