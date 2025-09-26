Uma lesão no futebol deu origem a uma marca milionária de pilates: ‘É sobre se sentir no seu melhor’

Uma lesão no futebol universitário mudou o rumo da vida de Lyndsey Meade. Durante a recuperação, ela descobriu o Pilates e, anos depois, transformou a paixão em negócio. Ao lado de parceiros, inaugurou o BODY Hot Pilates.

A demanda superou as expectativas e em apenas cinco meses, a marca ultrapassou a barreira de US$ 1 milhão em receita, operando com 19 instrutores contratados e nenhum funcionário fixo. As informações foram retiradas da Forbes.

O poder dos negócios ‘ultra-enxutos’

O BODY Hot Pilates integra uma tendência crescente nos EUA de empresas sem empregados formais, baseadas em contratos e terceirização, que atingem receitas milionárias. Segundo o U.S. Census Bureau, mais de 117 mil negócios não empregadores ultrapassaram US$ 1 milhão em 2023, o dobro do registrado em 2021.

Enquanto a média de faturamento desses empreendimentos foi de apenas US$ 57,611, a BODY Hot Pilates se destacou ao combinar baixo custo fixo, escalabilidade via contratos e marketing digital agressivo.

Estratégia financeira e expansão

A chave para o crescimento esteve na estrutura reduzida. Em vez de assumir altos encargos trabalhistas, a empresa adotou contratações independentes e uso intensivo de tecnologia, como uma plataforma que centraliza agendamento e gestão de clientes.

Essa lógica de operação lembra práticas de finanças corporativas aplicadas a startups, com controle de custos, margens otimizadas e reinvestimento agressivo do capital em expansão geográfica.

Além disso, a marca utiliza parcerias estratégicas e colaborações em redes sociais para alavancar visibilidade e atrair clientes. Atualmente, são cerca de 6 mil atendimentos mensais.

Segundo Lyndsey, o crescimento foi além do esperado.

"É uma resposta às nossas orações que tenha decolado tão rápido" Lyndsey Meade, fundadora do BODY Hot Pilates

Ela ainda complementou: “É sobre se sentir no seu melhor”, reforçando que a proposta do estúdio vai além do exercício físico e busca entregar bem-estar e pertencimento aos alunos.

O que os executivos podem aprender com o case

O crescimento do BODY Hot Pilates mostra como aplicar conceitos de eficiência operacional e gestão de capital pode gerar resultados expressivos em pouco tempo.

