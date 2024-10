Dose extra: três novidades para quem gosta de café

O universo do café ganha ainda mais destaque com três novidades imperdíveis. A Nespresso apresenta três novos sabores sazonais que trazem combinações de especiarias e doces. A illycaffè, renomada marca italiana, é a parceira oficial da Art Basel Paris, levando seu blend 100% Arábica para um dos maiores eventos de arte do mundo. Para completar, a série Self-Portrait as a Coffee-Pot, do artista sul-africano William Kentridge, estreia nas plataformas de streaming, misturando arte, cinema e café em uma produção inovadora e inspiradora. Confira!

Novos sabores sazonais

A Nespresso, empresa que vende cápsulas, máquinas e acessórios para café no Brasil desde 2006, acaba de apresentar suas cápsulas festivas com três novos sabores.

Pumpkin Spice Cake — Café com aroma de abóbora

Com uma mescla de cravo, canela e cardamomo, combinados com a doçura da abóbora e a suavidade do café Arábica, o sabor do Pumpkin Spice ganha vida. Essa mistura cremosa utiliza grãos latino-americanos e africanos, proporcionando uma doçura característica e uma textura aveludada. Alguns grãos passam por uma torra média-escura e rápida, enquanto os demais são torrados por mais tempo, o que desenvolve uma textura cremosa. O sabor é adicionado após a torra.

Nespresso lança cápsulas especiais com Pumpkin Spice, Gingerbread e Peppermint (Divulgação/Divulgação)

Gingerbread — Café picante com notas de cereais

A combinação dos Arábicas latino-americanos e africanos resulta em um sabor equilibrado e envolvente. O café brasileiro traz riqueza, enquanto o café etíope oferece delicadeza, com o toque picante do gengibre aquecendo o paladar. A torra rápida dos grãos latino-americanos realça sua doçura, enquanto os outros são torrados mais profundamente, criando uma textura aveludada. O aroma é adicionado após a torrefação.

Peppermint Pinwheel — Café doce e cristalizado

O sabor da hortelã-pimenta se destaca nesta mistura cremosa, com grãos latino-americanos e africanos, resultando em uma doçura característica de balas de hortelã. A torra segue o mesmo processo: uma torra média-escura e rápida para destacar a doçura, e uma torra mais longa para garantir a textura aveludada.

As novidades já estão disponíveis nas Boutiques Nespresso e no site da marca.

Artistas utilizaram a xícara illy para chamar a atenção para questões culturais, ambientais e sociais (Divulgação/Divulgação)

illycaffè é a parceira oficial de café da Art Basel Paris

Os visitantes da Art Basel Paris, que acontece de 18 a 20 de outubro no Grand Palais, poderão provar o blend exclusivo da illycaffè nos diversos pontos de apoio do evento, além de conhecer a nova illy Art Collection, assinada por artistas contemporâneas.

A illycaffè, empresa familiar italiana fundada em 1933, em Trieste, traz para o espaço exclusivo do evento uma experiência sensorial que celebra o aroma do café illy e os desenhos criativos das suas xícaras.

Pela primeira vez na França, o lounge illy apresentará a illy Art Collection das artistas Simone Fattal (Síria), Shirin Neshat (Irã), Monica Bonvicini (Itália) e Binta Diaw (artista milanesa de origem senegalesa). Essas quatro artistas utilizaram a xícara illy para chamar a atenção para questões culturais, ambientais e sociais urgentes, partilhando as suas experiências enquanto mulheres de origens geográficas e sociais diversas. Suas obras falam da condição das mulheres em todo o mundo por meio da linguagem da arte contemporânea.

A illy Art Collection de Simone Fattal, Shirin Neshat, Monica Bonvicini e Binta Diaw estará disponível em conjuntos de 2 e 4 xícaras para café espresso e cappuccino a partir de outubro de 2024. Esses conjuntos poderão ser adquiridos na e-shop da illy, em museus internacionais selecionados, nas lojas illy Caffè e illy Shop, em grandes canais de varejo e em plataformas de comércio eletrônico.

Autorretrato como Cafeteira

Estreia "Self-Portrait as a Coffee-Pot", do renomado artista sul-africano William Kentridge. Lançada mundialmente na plataforma MUBI no dia 18 de outubro, a série foi filmada em seu estúdio em Joanesburgo, na África do Sul. São nove episódios que reúnem animações desenhadas à mão, colagens, performances e música, além de diálogos com colaboradores e sósias.

William Kentridge (nascido em Joanesburgo, África do Sul, 1955) é aclamado internacionalmente por seus desenhos, filmes, peças de teatro e produções de ópera (Divulgação/Divulgação)

Os episódios nos convidam a mergulhar na intimidade do estúdio, onde descobertas compartilhadas sobre cultura, história e política, além de reflexões profundas sobre as formas como vivemos e pensamos hoje, são reveladas por meio de uma criação que combina arte, cinema e café em uma produção inovadora e inspiradora.