Dona de Jim Beam e Maker's Mark realiza Circuito Bourbon no Brasil

Dona de marcas como o bourbon Jim Beam e Maker's Mark, a Suntory Global Spirits vai realizar ao longo de outubro o Circuito Bourbon - uma rota em mais de 90 bares do Brasil com carta especial dedicada aos destilados onde os consumidores podem experimentar as bebidas que estarão disponíveis com preços que variam entre R$ 29,90 e R$ 55,00.

Com o Maker's Mark, por exemplo, sua composição que leva trigo vermelho na receita é ideal para preparar coquetéis clássicos como Old Fashioned, Penicillin e o Boulevardier.

Os bares Matiz, Locale Cafè, Bernacca, em São Paulo; o Liz e o Babbo, no Rio de Janeiro; e o Ares e Zimbro, em Goiânia, trarão coquetéis com receitas preparadas utlizando o bourbon premium.

Já os bares Rac-coon Smoke House, Bagaceira e Carmem, em São Paulo; o Surreal Bar e Mazé, no Rio de Janeiro, e o Medellin Bar e Brago Bar, em Goiânia, são alguns dos bares da lista com carta de drinques preparados com Jim Beam.