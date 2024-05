Dia Mundial do Uísque: sete bares com drinques autorais para aproveitar a data em São Paulo

Celebrado todo terceiro sábado de maio, o Dia Mundial do Uísque foi criado para divulgar a longa história da bebida e compartilhar dicas sobre o seu consumo.

Produzido com cereais e envelhecido em barril, a bebida foi desenvolvida entre a Escócia e a Irlanda, com uma mãozinha de monges missionários que introduziram a destilação naquela região ainda no século XII, inicialmente para fins medicinais. Hoje tido como uma bebida sofisticada, o uísque ainda preserva o nome que vem do escocês gaélico e significa “água da vida”.

Mas não é só puro ou “on the rocks” que o uísque aparece nos copos. Para aproveitar toda a complexidade da bebida de uma forma diferente, selecionamos onze drinques autorais para brindar a data. Confira.

O Carrasco

O Carrasco: drinque Old Executioner. (John Ramatis/Divulgação)

O speakeasy funciona dentro do premiado bar Guilhotina, e tem ambiente mais intimista. A carta de coquetéis foi renovada recentemente pelo mixologista Alê D’Agostino, com opções que levam uísque na composição. É o caso do Old Executioner (R$79), feito de Woodford Reserve, Amaro, Jerez e um toque de café espresso.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP (em cima do bar Guilhotina) - Telefone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 0h.

Ella|Fitz

Na casa de alma italiana, que pertence à dupla de chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, a carta de drinques foi renovada pela bartender Márcia Martins. Entre as pedidas está o Névoas em Manhattan (R$45), feito com Bourbon, Vermute Rosso, Vermute Dry, bitter aromático e cereja, finalizado com a defumação de chips de macieira. Já a combinação de uísque lavado em manteiga noisette, xarope de açúcar e bitter aromático ganha o nome de Noisette Old Fashioned (R$45).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Guilhotina Bar

O concorrido bar da Rua Costa Carvalho, em Pinheiros, traz uma seleção de coquetéis que fazem jus aos prêmios recebidos pela casa ao longo de sua história. Com assinatura de Alê D’Agostino um dos drinques com uísque é o Fernando (R$ 75), feito com Uísque Woodford Reserve, Fernet, Rum, Vermute Bianco e Xarope de Açúcar.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 1h e sábado das 17h à 1h.

Flora Bar

Com fachada ocupada por uma floricultura, o charmoso bar tem um cardápio de petiscos franco-brasileiros e uma carta de drinques que contempla clássicos e autorais. Para brindar o Dia Mundial do Uísque destaca-se o Mangifera (R$ 62), defumado com canela e feito com Jim Beam Black, Luxardo Marraschino, creme de manga, mel e limão siciliano,

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 0h.

Donna

Território do chef André Mifano, o restaurante italiano dos Jardins tem ambiente que convida a um jantar sem pressa. Sugere-se começar a noite com um drinque, como o autoral Santino (R$ 45), feito com Bourbon, Carpano Dry, Disaronno, Lillet e pimenta. Outra sugestão é o Verônica (R$ 45), que leva Rye Whiskey infusionado na casca de limão siciliano, Amaro Averna e Jerez.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 12h às 14h45 e das 19h às 23h, Sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45.

Gaarden Bar

Gaarden Bar: drinque Luxúria. (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

O arejado bar com um belo jardim é dedicado às boas cervejas, mas também conta com uma variedade de drinques clássicos e autorais. Entre os originais da casa, há pedidas para celebrar o Dia do Uísque como o Luxúria (R$ 40), feito com uísque escocês, cordial de morango, limão siciliano e bitter de laranja.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta das 12h às 15h e das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 19h.

Café Hotel

O bar se diferencia pela diversa seleção de uísques servidos em doses, como o The Macallan Double Cask 12 anos, o Wild Turkey Rye e The Famous Grouse. Há também boas criações com o destilado. O Deluxe (R$ 58) faz jus ao nome e mistura Uísque Gold Label Johnnie Walker, Tio Pepe, cordial de camomila, tintura de coentro e spray de solução salina. Já o All In (R$ 42) leva Irish Whiskey, Campari, Aperol, licor 43, limão tahiti e bitter Peychaud's, e o Day Use (R$ 46) combina Jack Daniel's, suco de limão tahiti, mel de jataí e soda de cupuaçu.

Serviço: R. Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone:(11) 3819-9255 | Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 18h à 1h.