Com alta do uísque, dona da Jim Beam fatura R$ 29 bilhões e anuncia novo nome

Uma década após a Suntory Holding adquirir o fabricante americano de bourbon Jim Beam, criando a Beam Suntory, o termo 'Beam' foi abandonado do nome à medida que a empresa nipo-americana intensifica seus esforços globais nas categorias de bebidas premium. Agora, a terceira maior fabricante de destilados do mundo, atrás da inglesa Diageo e da francesa Pernod Ricard, passa a se chamar Suntory Global Spirits.

A mudança busca refletir o crescimento global da empresa em bebidas espirituosas e coquetéis prontos para beber (ready-to-drink), incluindo uísques japonês, americano e escocês, além de tequila. Nos últimos dez anos, a receita da Suntory saltou de 2,5 bilhões para 5,5 bilhões de dólares (cerca de 29 bilhões de reais, na cotação atual). Atualmente, a empresa conta com 6 mil funcionários em todo o mundo e tem seus produtos à venda em 69 países.

O rebranding traz uma nova identidade visual e um site totalmente redesenhado. Destacando ainda mais o cuidado artesanal na elaboração do portfólio, a plataforma convida os visitantes a explorarem os compromissos da empresa com a sustentabilidade e os marcos históricos, como o primeiro barril de Jim Beam produzido em 1795 e o lançamento dos primeiros vinhos e uísques japoneses em 1899 por Shinjiro Torii, fundador do Suntory Group.

"Desde a aquisição, buscamos unir o melhor da cultura do Oriente e do Ocidente, e o resultado é que dobramos de tamanho, expandindo nossa presença para diversos países. O rebranding reflete essa evolução. Estamos entrando em uma segunda fase e o novo nome é parte da estratégia de alinhamento com a holding, reforçando o espírito de uma companhia mais globalizada”, diz Lizandra Freitas, CEO da Suntory Global Spirits para América do Sul e Central.

Atualmente, a gigante global de bebidas destiladas está presente em 30 países. Nos últimos cinco anos, abriu operações próprias em diferentes locais, como Brasil, França e, mais recentemente, Inglaterra. A empresa não revela números regionais, mas segundo a executiva, tem registrado um crescimento anual de dois dígitos em solo brasileiro.

“O Brasil é um dos mercados estratégicos da Suntory, porque é o quinto maior mercado de uísque do mundo, e o foco que a companhia tem dado ao país reflete essa importância. Dobramos o faturamento nos últimos dois anos por aqui”, afirma Freitas. “A intenção de se tornar cada vez mais globalizada é importante para nós, pois significa que continuaremos recebendo os investimentos necessários para crescer, alinhados com as grandes ambições do Brasil. Como chegamos meio tarde para a festa, precisamos correr", complementa.

Lizandra Freitas, CEO da Suntory Global Spirits para América do Sul e Central (Victor Affaro )

Uísque em alta no Brasil

Para se diferenciar frente à concorrência no Brasil, cujo mercado de bebidas alcoólicas ainda é dominado pela cerveja, a Suntory aposta na qualidade e artesania de seu portfólio e no crescimento do consumo de uísque no país. De acordo com dados do Euromonitor International, o consumo da bebida aumentou 16% entre 2021 e 2023, ficando atrás apenas das taxas registradas no Japão e na Índia. A chegada de novos apreciadores e o crescimento dos uísques japonês e americano têm agitado o setor, demonstrando que esse universo vai além do mapa da Escócia.

“No Brasil, o uísque japonês ainda é bastante novo, mas teve alta de três dígitos nos últimos dois anos. Hoje, representa a maior fatia de crescimento do segmento. Temos um trabalho interessante de educar os brasileiros sobre o que a bebida tem de diferente em relação às demais”, destaca a CEO.

Além de reforçar os rótulos japonesas como Yamazaki, Hakushu e Hibiki, a Suntory Global Spirits continuará investindo em seu portfólio super premium por aqui, que inclui marcas como a escocesa Laphroaig. Hoje, o carro chefe da companhia é o americano Jim Beam.

"O segmento de uísque americano também tem crescido dois dígitos nos últimos anos, em linha com a tendência emergente dos bares e restaurantes que priorizam a coquetelaria”, explica a executiva. Segundo ela, a bebida tem ganhado destaque entre o público jovem devido à sua adaptabilidade para uso em coquetéis, e bartenders que a veem como um meio de expressar inovação e criatividade.

“O uísque americano permite inclusive a incorporação de toques brasileiros, com ingredientes locais e frutas nativas. Estamos dedicados a explorar esse potencial no segmento de bourbon também com Maker's Mark, referência em artesania. Nosso objetivo é ser um dos líderes do mercado de prestige e nos estabelecer como experts no segmento de bourbon", diz.

Estratégia de expansão

No mercado nacional, de acordo com a pesquisa internacional IWSR (International Wine and Spirits Research), a Suntory Brasil ocupa a sexta posição em valor. Mas a companhia prevê chegar à quarta colocação dentro de dois anos.

"Somos relativamente novos no Brasil e temos ainda um grande trabalho de cobertura para que as marcas alcancem o mesmo nível de reconhecimento que possuem fora do país, em termos de awareness e de experimentação. Há ainda uma boa possibilidade de introduzirmos novos rótulos. Atualmente, menos de um terço do nosso portfólio global está disponível no país", salienta Freitas, que acredita triplicar de tamanho nos próximos cinco anos.

A região Sudeste, com destaque para São Paulo, é o ponto de partida para o lançamento das marcas premium, mas a carteira de clientes parceiros já alcança todo o território nacional. O objetivo para os próximos anos, adianta a executiva, é conquistar ainda mais capilaridade e levar seu portfólio de luxo a todo o país, por meio de parcerias longevas com pontos de venda, bares, restaurantes e mixologistas.

"A missão da Suntory Global Spirits é ser a empresa mais admirada, não a maior. Isso implica ter os melhores produtos, estabelecer boas parcerias e oferecer experiências. Queremos, cada vez mais, promover ações que contem as histórias de nossas marcas e legados de tradição e qualidade”, finaliza.