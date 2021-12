Do tradicional ao asiático, 15 ceias de Natal para 2021

Passar o Natal em casa ou em restaurantes? Selecionamos 15 lugares com menus para encomenda ou jantar no local que atraem diversos paladares, desde pratos sertanejos do Restaurante Mocotó, um belo combinado de peças do By Koji, ou uma ceia com pratos espanhóis na Adega Santiago.

Mocotó

O restaurante de culinária sertaneja do chef Rodrigo Oliveira apresenta opções de pratos principais, acompanhamentos e sobremesa a partir de 299 reais para 4 pessoas. Entre as opções principais, frango orgânico assado ao molho de melado de cana, mostarda e ervas (a partir de 299 reais), lagarto assado lentamente no molho encorpado da carne e cerveja preta acompanhado de alho assado e pimenta de bico (a partir de 359 reais), escondidinho de bacalhau na nata: purê de mandioca com bacalhau desfiado na nata e gratinado com queijo-de-coalho (a partir de 399 reais), escondidinho de legumes: purê de mandioca recheado com queijo de cabra e um mix de legumes com azeite e ervas.

O cliente pode escolher dois acompanhamentos em cada menu e uma sobremesa entre as opções disponíveis, e acrescentar acompanhamentos extras. Os pedidos são feitos pelo Goomer: https://mocoto-bar-e-restaurante.goomer.app/menu

Fasano

Gnocchi recheado de Wagyu, queijo pecorino romano e cogumelo morilles. Gnocchi recheado de Wagyu, queijo pecorino romano e cogumelo morilles.

Para começar, o chef preparou como opção de entrada: carpaccio de pato defumado com patê de foie gras e romã (150 reais) e carpaccio de salmão ao molho de funcho, laranja e folhas de mâche (120 reais). Como prato principal, o cliente pode escolher entre o tortelli de mortadela com ragu alla bolognese (130 reais), o ravióli de robalo ao molho de limão, cebolinha verde e caviar mujjol (140 reais), a porchetta acompanha batata rústica glaceada no queijo e guanciale (170 reais) e o peito de peru assado, acompanhado de arroz branco e farofa com frutas secas e damasco (130 reais). Para finalizar, o clássico Panettone Fasano com sorvete de chocolate e zabaione ao Marsala (40 reais) ou a mousse de castanha ao conhaque e chantilly (40 reais).

Parigi

Panettone com zabaione ao marsala. Panettone com zabaione ao marsala.

Sob o comando do chef Eric Berland, a casa ítalo-francesa do Grupo Fasano também oferecerá menu exclusivo para a ceia de Natal. Compostas de entrada, prato principal e sobremesa, as sugestões do chef são estas: caçarola de frutos do mar gratinados (139 reais) para a entrada, peru natalino ao molho de vinho tinto e cereja, acompanhado de arroz com frutas secas (179 reais), como prato principal, e a clássica sobremesa Panettone Fasano com calda de zabaione ao vinho do Porto (62 reais).

Palácio Tangará

Ceia de Natal no Palácio Tangará. Ceia de Natal no Palácio Tangará.

Para aqueles que procuram uma noite especial de fine dinning na véspera de Natal, a sugestão é desfrutar de uma ceia no restaurante Tangará Jean-Georges. Para o jantar no dia 24 de dezembro, os chefs Jean-Georges Vongerichten e Filipe Rizzato criaram um exclusivo menu degustação em cinco tempos. A experiência já está disponível para reserva pelo valor de 860 reais). Também é possível incluir harmonização de vinhos por 360 reais por pessoa.

Além disso, o Palácio Tangará preparou um pacote especial para quem quiser aproveitar o momento com segurança e luxo. O pacote conta uma noite para duas pessoas, café da manhã, ceia natalina no Pateo do Palácio e brunch dia 25, a partir de 5.314 reais. O valor pode ser parcelado no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. As reservas podem ser feitas pelo site ou pelo telefone (11) 4904-4001.

Eataly

-

Para a ceia de natal, o Eataly oferece a opção de encomenda de pratos que não podem faltar nesse fim de ano , como o Tacchino Arrosto (654 reais; média de 5.5kg a unidade), peru inteiro assado lentamente, recheado com farofa de castanhas portuguesas, cebola roxa, guanciale e ervas frescas, e o Brasato Di Maiale (72 reais; 500g), pernil de porco braseado na cerveja com damasco e especiarias, que são opções tradicionais de pratos principais. Como acompanhamento, o Riso Di Natale (20 reais; 250g), arroz vermelho salteado com maçã assada, castanha-de-caju e uvas passas, merece destaque. Para adoçar a comemoração, também é possível levar para casa sobremesas como a Torta Di Cioccolatto Fondente (67 reais; média de 600g a unidade), tradicional torta de chocolate 70% com interior cremoso, e a Torta Di Pane e Crema Di Nocciola (39 reais; média de 600g a unidade), um pudim de pão recheado com banana e creme de avelãs com chocolate, finalizado com avelãs crocantes.

Para realizar encomendas, é necessário entrar em contato por meio dos canais de contato disponíveis - e-mail, telefone ou whatsapp. As encomendas das ceias poderão ser retiradas nos dias 22 a 24 de dezembro para o Natal diretamente no Eataly.

Renaissace Hotel

Hotel Renaissance. Hotel Renaissance.

Para uma comemoração intimista, o hotel sugere o Pacote Natal no Espaço Havana, que inclui hospedagem para até 2 pessoas com 1 diária, em apartamento Deluxe, com café da manhã incluso e uma ceia especial no espaço Havana, que será servida no dia 24, a partir das 19h. A opção está disponível a partir de 1.975 reais.

O jantar em família, sem a opção de hospedagem, conta com uma seleção de entradas e saladas, estação de ostras frescas de Florianópolis abertas na hora, molhos, mesa de pães artesanais e antepastos, além de uma mesa natalina reunindo diversas receitas típicas da época como panetone ao fondant, favo de mel do produtor, nozes, amêndoas tostadas.

Os pratos quentes também fazem parte do menu. Destaque para sugestões como Tender suíno laqueado na laranja, arroz com frutas secas, filet mignon ao molho de cogumelos, batata assada com azeite de ervas, farofa natalina, gnocchi de mandioquinha ao pesto e tomates confitados, arroz de pato com couve rasgada e Brandade de bacalhau. Há ainda, estação de sobremesas e bebidas. A partir de 544 reais por pessoa. O menu também estará disponível para o almoço de Natal, no dia 25 de dezembro.

By Koji

Seleção do chef Koji Yokomizo fica disponível para encomendas até 23 de dezembro. Seleção do chef Koji Yokomizo fica disponível para encomendas até 23 de dezembro.

O menu de Natal By Koji (520 reais) apresenta 56 peças e serve quatro pessoas. Entre os sushis, a casa oferece Buri, também conhecido como Olho de Boi, saboroso e macio no paladar; Vieira, sushi único e de aroma suave; a leveza e intensidade do niguiri de Carapau; o clássico da casa de Lula; e sem deixar de fora o Atum e Salmão. Já de uramaki nas versões Ebitem, roll de camarão enrolado com salmão selado, e Spicy Tuna, atum batido e apimentado, e ainda com os acompanhamentos de 4 dyo e Baterá, sushi prensado e com crispy.

O By Koji segue com operação de salão e delivery até o dia 23 de dezembro. Entre natal e ano novo, estará aberto de 26 ao dia 30. Telefone e e-mail para encomendas: (11) 3624-7710 e bykoji@bykojirestaurante.com.br

Terraço Itália

Terrine de gorgonzola doce com chutney de figo. Terrine de gorgonzola doce com chutney de figo.

Com uma das vistas mais icônicas de São Paulo, o Terraço Itália terá Ceias de Natal, celebrada na noite do dia 24 e no Almoço do dia 25 de dezembro, as combinações foram elaboradas pelo chef Pasquale Mancini.

No dia 24, a partir das 19h, para começar, o menu traz as opções de Brioche com passas e castanhas e a Terrine de gorgonzola doce com chutney de figo. Para entrada, as famílias poderão desfrutar do Tartar de atum com ovas de mujol ao molho cítrico. Como Primo Piatto, Mezzaluna de burrata com creme de castanha portuguesa e funghi e continua com o Secondo Piatto, com três opções à escolha: Peito de peru recheado ao molho trufado com batatas gratinadas, Camarão à siciliana com risoto de açafrão ou Medalhão de filé e gorgonzola em creme de nozes, acompanhado de risoto de parmesão.

A sobremesa, no formato de degustação, inclui Bolo veludo vermelho, Semifreddo di panettone allo zabaglione e Gelato di gianduia. A Ceia varia entre 840 reais e 950 reais por pessoa para mesas na janela, e 790 reais a 890 reais cada um, para mesas não na janela. No valor, já incluídas bebidas como Prosecco, vinho branco e vinho tinto, Whisky 12 anos, Cervejas e demais bebidas, como água com e sem gás, refrigerante, suco e café.

Para o almoço do dia 25, haverá 10 sugestões de entradas, com destaque para o Peru assado ao molho marsala e mini laranja caramelada, Salada de bacalhau com azeitonas e azeite, Salmão marinado com vinagrete de manga, Mussarela de búfala com tomate cereja e o Cuscuz marroquino com frutos do mar. Já como opções de principais, o Arroz com açafrão e amêndoas, Tortelloni de brie com molho de funghi, Paleta de cordeiro com molho de hortelã, Gratin de bacalhau com natas, Brasato recheado com legumes ao molho suave de pimenta, Camarão ao molho champagne, Escalope de mignon ao molho de limão siciliano. Para finalizar a refeição, 8 sobremesas fazem parte do cardápio. O preço por pessoa é de 360 reais e inclui Welcome Drink de Prosseco, cervejas.

Adega Santiago

Bacalhau Gratinado. Bacalhau Gratinado.

Conhecido pelas receitas ibéricas, este ano a Adega Santiago lança ceias de Natal para encomenda. São duas opções que levam carros-chefes da casa com uma garrafa de Freixenet.

Bacalhoada, Amêndoas 200g, Jamon Serrano 200g, Salada 7 grãos com frutos do mar, Bacalhoada na Lenha, Torta de Santiago, Freixenet Cordon Black 750ml. 1.322 reais para até 4 pessoas. A segunda opção de menu tem Bacalhau Gratinado, Amêndoas 200g, Jamon Serrano 200g, Salada 7 grãos com frutos do mar, Torta de Santiago, Freixenet Cordon Black 750ml. 1.182 reais para até 4 pessoas.

Os pedidos poderão ser feitos por telefone nas unidades Sampaio Vidal, Melo Alves e Rio de Janeiro até dia 22/12 (ou até o fim dos estoques). Quem preferir, também pode fazer por e-mail: delivery@adegasantiago.com.br

Stella

Ceia de Natal no restaurante Stella, no Canopy Hilton. Ceia de Natal no restaurante Stella, no Canopy Hilton.

Para a noite de Natal, o Stella apresenta sua ceia que inclui as seguintes opções de entrada: mix de nuts e frutas secas; cesta de pães com azeite e manteiga; salada de frutos do mar com pancs; tábua de queijos brasileiros; e tábua de embutidos da casa.

Já como prato principal, o menu oferece paleta de cordeiro, ou peixe assado no sal, ou peru recheado; pupunha grelhado ao molho chimichurri; farofa de ovo; arroz com castanhas portuguesas; e raviólis de ricota com espinafre ao molho de tomate.

Entre as opções de sobremesas, destacam-se o panettone artesanal, sorvete de creme, torta de chocolate e pêssegos em calda com chantilly. Cestas de frutas e gingerbread com café completam a experiência.

O valor da ceia de natal no Stella é a partir de 600 reais acrescentado de serviço. O pacote inclui, ainda, vinho da casa e bebidas não alcoólicas, sendo os drinks pagos à parte. O jantar acontecerá entre 20h30 e 00h00 do dia 24 de dezembro.

Ícone Asiático

Ceia de Natal Ícone Asiático. Ceia de Natal Ícone Asiático.

Para quem deseja levar o melhor da gastronomia asiática as festas de Natal e Ano Novo, o restaurante Ícone Asiático disponibilizará a seus clientes opções de encomendas feitas pelas mãos dos chefs Alexandre Ortigoso e Roberto Satoru. Dentre as entradas disponíveis no cardápio, que servem até duas pessoas, as opções são: Ceviche – mix de peixe branco, atum e salmão com cebola roxa, pimenta dedo-de-moça, molho Sú, azeite e frutas da época (99 reais); Steak tartar com torradas (99 reais); Potato mayo – salada de batata à moda japonesa com bacon, ovo, maionese japonesa, cebolinha e cebola roxa (69 reais); Farofa de Panko (50 reais); e Chahan – arroz frito japonês, legumes picados, frango picado e ovo mexido (55 reais). Já de pratos principais estão o Salmão ao forno com tomates-cereja e ervas (150 reais); Atum selado com crosta de gergelim e manteiga de nozes (160 reais); Bacalhau braseado com saque mirim, azeite, dill, zimbro e alho (180 reais); Buta no kakuni – panceta braseada (130 reais); Denver steak com molho de cogumelos trufados (180 reais); e Galeto assado levemente picante ao estilo coreano (110 reais). Todos pratos servem até três pessoas. Por fim, a sobremesa pensada pelo Ícone Asiático para o final de ano foi a Pain Perdu – rabanada francesa com creme inglês e frutas da época (70 reais). A porção serve até duas pessoas.

Serão aceitos pedidos de Natal até o dia 23 de dezembro, enquanto os de Ano Novo poderão ser realizados até o dia 30 de dezembro. Telefone: (11) 2667-6217

Nonna Rosa

Ceia de Natal do Nonna Rosa. Ceia de Natal do Nonna Rosa.

Para quem busca agradar a toda uma família, o Nonna Rosa - comandando pelo chef Carlos Leiva - disponibiliza seu segundo kit natalino, que vem com três entradas: a Insalata di baccalà - Salada de lascas de bacalhau, grão de bico, azeitonas preta, cebola roxa caramelizada e ciboullete, a Insalata di frutta & castagne - Mix de folhas, frutos secos, castanhas tostadas & vinagrete de mel e a Burrata di Natale -Burrata cremosa, servida com mel trufado & pistache tostado acompanhada de caponata e focaccia caseira. Já para principal tem o Riso al forno - Arroz caldoso com ragu de pato, legumes crocantes, alcaparras & laranja; Vitello - Paleta de vitelo braseada, servida no próprio suco de cozimento, acompanhada de gratin de batatas & brócolis e o Ravioli de queijo Brie, servido com peras caramelizadas no mel, nozes & molho à base de fonduta e manteiga queimada. E para a sobremesa, além da Torta Di formaggio e marmellata, o kit ainda vem com Pane al Cioccolato.

Todos esses itens servem 4 pessoas e tem valor de 1.500 reais. As encomendas de todos os produtos natalinos do Nonna Rosa podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro. Já a retirada ficará disponível no restaurante até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 16h. Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins. Tel.: (11) 2369-5542.

Rancho Português

Bacalhau com Natas. Bacalhau com Natas.

No cardápio, o destaque fica por conta dos cinco tipos de Assados ( preço por Kg- cada Kg escolha 1 molho): Leitão Inteiro à Moda da Bairrada (1.178 reais para até 8 pessoas), Lombo Recheado com Chouriço e Damasco (143 reais - cada 1 kg rende 3 pessoas), Peru (193 reais - cada 1 kg rende 3 pessoas), Pernil Recheado com Azeitonas e Chouriço (143 reais - cada 1 kg rende 3 pessoas) e Tender (209 reais - cada 1 kg rende 3 pessoas).

Há Molhos em porções ( o valor corresponde ao rendimento de 3 pessoas): Agridoce com Abacaxi (38 reais), Agridoce com Castanhas Portuguesas (52 reais), Agridoce com Castanha de Caju (50 reais) e Tomate, Cebola e Pimentão (38 reais).

Mesa III Rotisseria

Opções de pratos do Mesa III. Opções de pratos do Mesa III.

A chef Ana Soares sugere composições com pedidas como a Terrine de alcachofras e tomate confit (210 reais/kg) mais Pesto leve [salsa e manjericão - 200g/70 reais]; as Olivas recheadas ao chèvre e raspas de limão (75 reais); o Cappelone de pato com amêndoas tostadas (75 reais) ao Creme laranja (60 reais) e o Bacallá no pergaminho (330 reais/kg), com batatinhas e cebolas miúdas douradas, grão de bico, limão confitado, alcaparras e tostadas da lenha. Para sobremesa, dois doces: Torta-cake chocô-avelãs (180 reais) e o Strudel de maçã, uva fresca e frutas vermelhas (160 reais), salpicada de sementes de papoula, para comer com chantilly ou Sorvete de Mel (45 reais). Outra composição possível reúne Terrine de peru e pistache (210 reais/kg) com Tapenade de Festa [azeitonas pretas, passas e nozes - 200g - 50 reais], Tatin de tomate ao chèvre e tomilho (165 reais), Salada de bacalhau, lentilhas, amêndoas, passas e cebolas douradas (260 reais/kg) e Ravióli-plin de presunto cru com alcachofra e amêndoas cruas ao creme parmesão (65 reais). Para sobremesa, Verrine-panetone com damasco e amêndoas (110 reais).

As compras podem ser feitas presencialmente, por telefone ou pela loja virtual loja.mesa3.com.br, com entregas para toda a cidade de São Paulo, para pedidos feitos dentro das datas e horário de funcionamento. Rua Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré - (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417.

Taberna 474

Taberna 474. Taberna 474.

O gastrobar Taberna 474 comandado por Ipe Moraes lança o seu cardápio de Natal por encomendas. São duas opções de Menus harmonizados com receitas portuguesas para compartilhar além de uma caixa de presente com produtos gastronômicos.

Ceia Bacalhau Panelinha 1, 1.203 reais. Aperitivos - 200g de Amêndoas, 150g de Queijo serra da estrela e uma garrafa de Freixenet Cordon Black 750ml. Acompanhamentos: Salada Taberna, Arroz com Brócolis e Toucinho do Céu. Prato Principal: Bacalhau na Panelinha. Ceia Bacalhau Panelinha 2 – R$ 1.201 reais. Aperitivos - 200g de Amêndoas, 150g de Queijo serra da estrela e uma garrafa de Freixenet Cordon Black 750ml. Acompanhamentos: Salada Taberna e Toucinho do Céu. Prato Principal: Bacalhoada na Brasa.

As encomendas já estão disponiveis para compra e podem ser feitas até o dia 22 através do telefone ( 11-3062-7098) ou e-mail (delivery@taberna474.com.br).