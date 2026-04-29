O Diabo Veste Renner: marca lança linha de roupas inspiradas no filme

Na próxima quinta-feira, 30, o cinema e a moda se reencontram em O Diabo Veste Prada 2, que chega às telonas 20 anos após o lançamento do primeiro filme, de 2006. Junto à estreia, o longa-metragem arrasou uma onda de colaborações e parcerias com inúmeras marcas de moda. A Renner é uma delas.

Inspirada pelo legado estético que consagrou a franquia como referência de estilo, a marca de fast-fashion apresenta uma linha de camisetas em parceria com a franquia. São dois modelos: um traz o icônico scarpin vermelho com salto de tridente na parte da frente e uma estampa de Miranda Priestrly (Meryl Streep) nas costas, o outro relembra frases e cenas do primeiro filme que se tornaram clássicos do cinema.

A camiseta branca custa R$ 79.90. A preta, R$ 69,90.

Veja a linha da Renner baseada em O Diabo Veste Prada 2

Detalhe frontal da camiseta boxy branca da coleção licenciada "O Diabo Veste Prada" da Renner. (Divulgação/Renner)

Estampa posterior da camiseta boxy destacando a personagem Miranda Priestly e a icônica frase final do filme. (Divulgação/Renner)

Camiseta preta com detalhes em branco e estampa estilo colagem inspirada no cotidiano da revista Runway. (Divulgação/Renner)

Além desses produtos licenciados, a Renner também destacou no e-commerce e nas lojas físicas outras roupas que se assemelham ao estilo do filme. Em entrevistas ao longo do mês de abril, Anne Hathaway, intérprete de Andy Sachs no longa, pediu para que os fãs vão aos cinemas assistir ao filme com seus melhores looks. A seleção foi feita pensando neste pedido.

A lista contempla peças de alfaiataria e combinações inspiradas em figurinos do filme. A maior parte das peças são vermelhas, pretas e brancas.

Quando estreia O Diabo Veste Prada 2?

O segundo filme da franquia chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30.

Onde assistir a O Diabo Veste Prada?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.