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O Diabo Veste Renner: marca lança linha de roupas inspiradas no filme

Além da coleção licenciada com o longa-metragem, marca de fast-fashion também fez uma seleção de peças inspiradas nos figurinos do filme

O Diabo Veste Prada 2: veja coleção inspirada no filme (Divulgação/Renner)

O Diabo Veste Prada 2: veja coleção inspirada no filme (Divulgação/Renner)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16h09.

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Na próxima quinta-feira, 30, o cinema e a moda se reencontram em O Diabo Veste Prada 2que chega às telonas 20 anos após o lançamento do primeiro filme, de 2006. Junto à estreia, o longa-metragem arrasou uma onda de colaborações e parcerias com inúmeras marcas de moda. A Renner é uma delas. 

Inspirada pelo legado estético que consagrou a franquia como referência de estilo, a marca de fast-fashion apresenta uma linha de camisetas em parceria com a franquia. São dois modelos: um traz o icônico scarpin vermelho com salto de tridente na parte da frente e uma estampa de Miranda Priestrly (Meryl Streep) nas costas, o outro relembra frases e cenas do primeiro filme que se tornaram clássicos do cinema.

A camiseta branca custa R$ 79.90. A preta, R$ 69,90.

Veja a linha da Renner baseada em O Diabo Veste Prada 2

Modelo veste uma camiseta branca de modelagem boxy com mangas amplas. No lado esquerdo do peito, há uma pequena estampa de um sapato scarpin vermelho com salto de tridente e o título do filme

Detalhe frontal da camiseta boxy branca da coleção licenciada "O Diabo Veste Prada" da Renner. (Divulgação/Renner)

Versão das costas da camiseta branca boxy. Apresenta uma estampa grande centralizada com a silhueta estilizada de Miranda Priestly em preto, branco e batom vermelho. Abaixo da silhueta, seis pequenas figuras de Andy Sachs com diferentes looks e a frase

Estampa posterior da camiseta boxy destacando a personagem Miranda Priestly e a icônica frase final do filme. (Divulgação/Renner)

Modelo veste uma camiseta preta de modelagem ajustada (baby look) com gola e barras das mangas em debrum branco. A estampa frontal simula colagens e post-its com elementos do filme, incluindo a frase

Camiseta preta com detalhes em branco e estampa estilo colagem inspirada no cotidiano da revista Runway. (Divulgação/Renner)

Além desses produtos licenciados, a Renner também destacou no e-commerce e nas lojas físicas outras roupas que se assemelham ao estilo do filme. Em entrevistas ao longo do mês de abril, Anne Hathaway, intérprete de Andy Sachs no longa, pediu para que os fãs vão aos cinemas assistir ao filme com seus melhores looks. A seleção foi feita pensando neste pedido.

A lista contempla peças de alfaiataria e combinações inspiradas em figurinos do filme. A maior parte das peças são vermelhas, pretas e brancas.

Quando estreia O Diabo Veste Prada 2?

O segundo filme da franquia chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30.

Onde assistir a O Diabo Veste Prada?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.

Acompanhe tudo sobre:FilmesRennerModa

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