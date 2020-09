Restaurante de São Paulo serve lula gigante

Quem não é vegetariano, mas tende a ficar com o estômago embrulhado ao avistar os animais ainda vivos que terminarão no seu prato, talvez torça o nariz para a última aquisição do By Koji: duas lulas gigantes de 18 quilos. O par de moluscos, com cerca 1,3 metro de comprimento, foi pescado nas últimas semanas no entorno das plataformas de petróleo fincadas na costa do Rio de Janeiro.

A captura coube à empresa Morota Pescados, de Fabio Oliveira, fornecedora do restaurante japonês, cuja matriz está localizada dentro de Estádio do Morumbi (há uma filial no Hospital Albert Einstein, a poucos metros).

Também chamado de lula morcego, o raro animal é avistado sempre aos pares e a cada ano só dez unidades costumam ser retiradas das águas. Via de regra, a enorme lula é capturada durante a pesca do atum, nas ocasiões em que os pescadores investem em profundidades maiores. Também há casos de capturas desses peixes que terminam com os moluscos como brinde – fisgados os primeiros, os segundos, que se alimentam deles, acabam subindo à superfície.

Niguiri de lula gigante: 35 reais (cinco fatias) Niguiri de lula gigante: 35 reais (cinco fatias)

Koji Yokomizo, o chef do By Koji, transforma o ingrediente gigantesco em delicados sashimis e niguiris. A vantagem das lulas gigantes: a carne delas têm espessura mais grossa e concentram mais gordura, o que se traduz em sabor mais intenso e mais suculência. Servido como niguiri acrescido de ovas de massago, cebolinha e flor de sal, a lula gigante custa 28 reais (a opção trufada sai a 32 reais). O sashimi do molusco é preparado por 35 reais (cinco fatias).

Para quem ficou impressionado com a foto do animal ainda vivo, o carpaccio de salmão custa 32 reais. E o combinado com 16 sashimis, 14 niguiris, 2 dyo e 4 bateras é preparado por 230 reais.

