A Montblanc lança a Minerva como divisão própria da relojoaria

NOVA YORK. A Montblanc não participou este ano da maior feira de relojoaria, a Watches & Wonders. Mesmo fora do buchicho em Genebra dos lançamentos de modelos, das conversas de corredor entre jornalistas e executivos do mercado, a marca do grupo Richemont conseguiu trazer uma das maiores novidades da indústria relojoeira do ano.

A Montblanc resolveu reviver oficialmente uma das marcas mais icônicas da história da relojoaria, a Minerva. Foi, na verdade, uma reorganização de sua relojoaria e formalização da Minerva como uma divisão própria dentro do grupo.

A decisão consolida um movimento que vinha sendo construído nos últimos anos, com o uso recorrente do nome Minerva em peças de alta relojoaria, mas sem uma estrutura separada e claramente definida. Agora, a primeira coleção dessa nova fase acaba de ser lançada em um evento em Nova York, em que a Casual Exame esteve presente e pôde conferir em mãos as novidades.

Movimento de mercado

Fundada em 1858 em Villeret, na Suíça, a Minerva construiu reputação na produção de cronógrafos e no desenvolvimento de movimentos próprios. Em 2006, a Montblanc comprou a manufatura, como forma de acelerar a produção de sua própria linha de relojoaria.

Desde que foi incorporada à Montblanc, a Minerva passou a funcionar como centro técnico responsável pelos calibres mais complexos da marca. Ao longo desse período, o nome Minerva apareceu em coleções específicas e edições limitadas, sempre associado a um nível mais alto de execução.

Agora, ao criar uma divisão dedicada, a Montblanc busca dar mais clareza ao portfólio, separar narrativas e reforçar a legitimidade da Minerva como produtora de alta relojoaria dentro do grupo.

Trata-se de um movimento maior dentro do mercado. Em 2023, o grupo controlador da Breitling adquiriu a Universal Gèneve, outra marca histórica. Na sequência, comprou a Gallet. Os novos modelos da Universal Géneve foram apresentados este ano em Genebra. No segundo semestre devem ser apresentados as novidades da Gallet.

Confira a seguir as novidades da Minerva.

Minerva The Unveiled Crownless

Em 1927, a Minerva desenvolveu um dos primeiros relógios militares a incluir funcionalidade ativada pelo bisel, utilizando um indicador que permitia aos pilotos, mesmo usando luvas grandes, ajustar facilmente um anel de cronometragem interno para medir as etapas do seu plano de voo.

Hoje, as funções ativadas pelo bisel tornaram-se uma característica distintiva de alguns relógios Minerva, colocando o icônico bisel canelado em destaque, tanto visual quanto funcionalmente.

Após apresentar um cronógrafo ativado por bisel no Minerva Unveiled Timekeeper em 2023, a Minerva revela agora seu primeiro relógio sem coroa, em que o bisel passa a ser responsável tanto pelo ajuste manual da corda quanto pelo ajuste da hora.

Para isso, a Minerva teve que desenvolver um mecanismo totalmente novo. O calibre M15.08, um movimento de corda manual com pequenos segundos, fabricado na própria manufatura da Minerva em Villeret, na Suíça, tem reserva de marcha de 80 horas. Tem apenas 139 componentes e apresenta pontes curvas em prata alemã banhada a ródio, decoradas com bordas chanfradas polidas e decoração Côtes de Genève.

De ar vintage mas tamanho robusto, o Minerva The Unveiled Crownless apresenta uma caixa de aço inoxidável e ouro rosa 18 quilates de 41,4mm, que possui uma simetria particularmente marcante devido à ausência da coroa tradicional. Com 12 mm de altura, incluindo o aro canelado e o cristal em ouro rosa 18 quilates, o relógio oferece proporções clássicas de relógio social.

A pulseira é de couro de crocodilo verde-escuro. Um novo fecho dobrável com o emblema da seta da Minerva inclui um sistema de ajuste fino. O mostrador do Minerva The Unveiled Crownless evoca o design de um relógio Minerva da década de 1950, devido à paleta de cores e gravação guilhoche.

O fundo da caixa em cristal de safira permite uma visão clara do Calibre M15.08 ricamente decorado. O relógio é apresentado em uma caixa com um sistema de abertura secreto, folheado em nogueira natural e encimada por uma placa de aço inoxidável.

Não se trata de uma edição numerada, mas há limitação na produção, pela complexidade do movimento. O preço é de 39 mil euros.

Minerva Crownless: sem a coroa (Minerva/Divulgação)

Minerva The Unveiled Secret Limited Editions 18 e 58

O primeiro destaque é o Minerva The Unveiled Secret, modelo que já estava no portfólio da Montblanc. Agora, vem em uma nova caixa de 39 mm e com mostrador em tom vinho. A redução de tamanho exigiu o desenvolvimento de um calibre inédito.

O resultado é o M13.26, um cronógrafo monopulsador de corda manual com movimento invertido. Dessa forma os componentes ficam expostos na parte frontal, uma inovação apresentada pela primeira vez em 2022 na caixa de 43mm.

O movimento é fabricado principalmente em prata alemã com banho de ródio, meticulosamente decorado e com acabamento manual. No mostrador aberto é possível ver a seta Minerva na posição de 1 hora e a ponte do cronógrafo em forma de V, assinatura da Minerva, às 4 horas. O movimento de corda manual oferece 60 horas de reserva de marcha.

A nova estética do Minerva The Unveiled Secret é expressa por meio de duas edições limitadas diferentes, adornadas com acabamentos decorativos distintos. A versão em ouro rosa maciço de 18 quilates, limitada a 18 peças, apresenta o bisel canelado característico da Minerva cravejado com 84 diamantes de lapidação brilhante (aproximadamente 0,62 quilates), enquanto a versão bicolor, limitada a 58 peças, apresenta um bisel canelado em ouro rosa maciço de 18 quilates e uma caixa em aço inoxidável.

As edições limitadas Minerva The Unveiled Secret 18 e 58 são apresentadas em uma caixa com um sistema de abertura secreto, de nogueira natural e coberta por uma placa de aço inoxidável com uma gravação especial da manufatura Minerva em Villeret, Suíça.

O preço é de 58 mil euros para a edição limitada de 58 peças

Minerva the Unveiled Secret Chronograph: série com 30 peças (Minerva/Divulgação)

Minerva The Unveiled Chronograph Limited Edition 30

Apresentado pela primeira vez em 2023, o Minerva The Unveiled Chronograph vem em nova versão de edição limitada, em que as placas montadas na parte traseira, bem como a ponte em forma de V na parte superior, são revestidas em na cor marrom, que combina com a pulseira de crocodilo.

Esta versão repaginada do relógio tem uma edição limitada de 30 peças. Com função monopulsador e construção totalmente em ouro, o Minerva The Unveiled Chronograph dá continuidade à longa tradição da Minerva de fabricar cronógrafos sofisticados.

O mostrador de safira vazado foi agora reduzido a um anel externo, que fixa os marcadores de horas luminescentes em ouro amarelo, e três anéis abertos ao longo do eixo horizontal. Às 9 horas está o ponteiro de segundos contínuo em ouro amarelo com uma pequena ponta em forma de seta.

A caixa de 43 mm é construída em ouro amarelo maciço de 18 quilates e apresenta o bisel canelado característico da Minerva, que, juntamente com os ponteiros de estilo clássico, remete aos cronógrafos da década de 1930. As alças chanfradas estendem-se até a pulseira de couro de crocodilo marrom.

O fundo da caixa é em ouro amarelo maciço de 18 quilates e exibe uma gravação a laser especial da manufatura Minerva em Villeret, Suíça, onde está localizada desde 1858.

Fabricado inteiramente in-house, o Calibre M17.26 patenteado é composto por 291 peças individuais. A funcionalidade monopulsador exige apenas que o usuário pressione o mesmo botão no centro da coroa para iniciar, parar e zerar o cronômetro. A reserva de marcha é de 50 horas com corda completa. O preço é de 84 mil euros.