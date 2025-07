'Os Simpsons' vão acabar em breve? Criador revela quando será o final da série

Durante um painel dedicado a “Os Simpsons” na San Diego Comic-Con (SDCC), o criador da série, Matt Groening, comentou sobre as expectativas em relação ao fim da produção.Questionado sobre a possibilidade de encerramento, Groening afirmou que a série deve continuar até que um dos dubladores principais morra.

Nos últimos meses, surgiram rumores de que a animação seria encerrada em sua 36ª temporada. "Honestamente? Eu pensei que seríamos cancelados na 36ª", disse Groening em tom de brincadeira. "Não, por enquanto não estamos pensando em um final. Vamos continuar e vamos continuar até que alguém de nós morra!".

A produção está prestes a alcançar a marca de 800 episódios e já planeja uma nova temporada. O 37º ano da série contará com participações de Kieran Culkin ("Succession"), Danny Pudi ("Community"), Glenn Howerton ("It's Always Sunny in Philadelphia"), Idris Elba ("Thor"), Michael Keaton ("Os Fantasmas Ainda Se Divertem") e Viola Davis ("G20").

Onde assistir a todos os episódios de "Os Simpsons"?

No Brasil, “Os Simpsons”, conhecida por “prever” eventos históricos em alguns episódios, é exibida pelo Disney+. Ainda não há confirmação de data de estreia para a 37ª temporada no país.