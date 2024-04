'Rebel Moon', 'O Poderoso Chefão' e 'As Kardashians': veja o que entra na Netflix essa semana

A Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em abril. A terceira semana já começa recheada de conteúdo para quem adora um filme de ação ou grande clássico

Entre os principais destaques desta semana está a estreia de "Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes" e a chegada do clássico "O Poderoso Chefão". Para as séries, vale assistir a 14ª temporada de "Keeping Up with the Kardashians" e a sexta temporada de "The Circle: EUA".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 3ª semana de abril de 2024

Séries que entram esta semana na Netflix

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 14 | 15/04/2024

The Circle: EUA - Temporada 6 | 17/04/2024

Filmes que entram esta semana na Netflix

O Poderoso Chefão | 15/04/2024

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes | 19/04/2024

Documentários que entram esta semana na Netflix