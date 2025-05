Dia Nacional do Café: conheça os estilos existentes

Se existe um aroma capaz de despertar memórias, fornecer aconchego e dar energia, sem dúvidas, é o do café. No Brasil, a bebida tem um papel tão importante que, além de nomear a primeira refeição do dia, ganhou uma data exclusiva no calendário: o Dia Nacional do Café, celebrado hoje, 24.

Independentemente do preparo, o café está presente na rotina da maioria das famílias e empresas do país: 97% dos brasileiros consomem a bebida regularmente, com uma média de 1.430 xícaras por pessoa por ano, segundo levantamento da ABIC realizado entre novembro de 2023 a outubro de 2024.

Ademais, o café é um alimento que parte do dia a dia das pessoas, desde o café da manhã até as pausas no trabalho, nos encontros entre amigos, e nos momentos de relaxamento ao ler um livro, por exemplo. Mas, você sabe a origem dessa celebração? Descubra a seguir.

De onde vem o Dia Nacional do Café?

A celebração oficial do Dia Nacional do Café surgiu através da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 2005. A data foi escolhida por marcar o início da colheita em várias regiões produtoras do Brasil e, desde então, o dia virou uma oportunidade para valorizar o setor cafeeiro, a qualidade e diversidade do café nacional, e as tradições relacionadas à bebida.

Com o passar do tempo, o Dia Nacional do Café deixou de ser só uma data importante para a indústria e conquistou, também, o coração dos consumidores. Cafeterias, produtores e entusiastas aproveitam o momento para realizar eventos, promoções e campanhas que reforçam o amor pelo café. Além disso, é uma chance de conscientizar as pessoas sobre a importância da qualidade do que se consome e a origem dos grãos que fazem parte do nosso dia a dia.

Afinal, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e, também, um grande consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2024, o nosso país consumiu 21,916 milhões de sacas. A cadeia produtiva do café é uma das mais relevantes para a economia nacional, com presença em milhares de municípios e impacto direto em comunidades rurais, especialmente, no Sudeste e Nordeste.

Quais são os estilos de café existentes?

Além das formas de preparo, o café que chega à sua xícara pode variar bastante em atributos e sabor. Para ajudar os consumidores a entenderem melhor o que estão comprando e degustando, vale checar a classificação da ABIC.

Para fazer essa divisão, alguns aspectos foram levados em consideração, como: aroma, sabor, amargor, acidez, doçura, pureza e tipo de grão utilizado. Confira quais são essas categorias.

Café Especial

É aquele que possui doçura alta a muito alta, amargor muito baixo a baixo e acidez característica de moderada a muito característica. Mais complexo, pode apresentar intensidade de moderada a muito forte de amadeirado, cedro ou carvalho; amendoado ou castanhas; caramelizado, caramelo ou doce e frutado; ou com intensidade entre fraca e forte de alcoólico; baunilha; chocolate ou cacau e fermentado; ou com intensidade entre fraca a muito forte de floral e mel, a depender da espécie, terroir ou blend. É um café indicado para quem quer se aventurar por novos aromas e sabores.

Café Gourmet

Possui amargor baixo a moderadamente baixo, acidez e doçura moderada a alta, se destacando pela intensidade de moderada a muito forte de amadeirado, cedro ou carvalho; amendoado ou castanha; caramelizado, caramelo ou doce; frutado e mel; ou intensidade entre fraca a muito forte de chocolate ou cacau e floral; ou com intensidade entre forte a muito forte de tostado ou torrado. Uma boa opção para quem gosta de cafés complexos, mas nem tanto.

Café Superior

É aquele que possui amargor, doçura e intensidade da acidez em níveis moderados. É percebido como um café suave e equilibrado, com intensidade de moderada a muito forte de amadeirado, cedro ou carvalho; amendoado ou castanhas; caramelizado, caramelo ou doce; chocolate ou cacau; frutado e tostado ou torrado; e, ou com intensidade entre fraca a moderada de cereal e mel.

Café Tradicional

É o mais popular nos supermercados e o mais apreciado pelos brasileiros. Ele é caracterizado pelo amargor de moderado a alto, doçura baixa a muito baixa e intensidade da acidez baixa a moderadamente baixa, apresenta intensidade de fraca a forte de amadeirado, cedro ou carvalho; chocolate ou cacau; especiarias; herbáceo; madeira, papelão ou sacaria e tostado ou torrado.

Café Extraforte

Similar ao tradicional, mas com torra mais intensa, o que gera um sabor mais marcante, ideal para quem gosta de um café bem intenso. Tem amargor moderado a alto, e doçura e intensidade da acidez baixa a muito baixa.

Cada uma dessas categorias atende a diferentes gostos, bolsos e momentos de consumo. Saber identificá-las no rótulo é o primeiro passo para escolher o café ideal para você! Você já sabia que o Dia Nacional do Café é celebrado este mês?

