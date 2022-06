Dia dos Namorados: 24 opções de presentes para sair do óbvio

1. Thiago Castro Photography zoom_out_map 1/24 Passeio de Helicóptero seguido de jantar no Terraço Itália nos dias 11 e 12 de junho. Casais são recebidos em ponto de encontro VIP ou buscados na própria residência, com serviço cobrado à parte, para iniciar o passeio, após o qual, serão levados até o Terraço Itália para jantar, por 6.990 reais o casal.www.passeiosdehelicoptero.com.br (Thiago Castro Photography/Divulgação)

2. livo_basico_namorados22_Derek & Daniel - crédito @mateusamlr zoom_out_map 2/24 A camiseta da Basico.com encontra o Ralph, modelo best seller da LIVO em um kit para o Dia dos Namorados. Preço do kit: 699 reais, preço dos óculos: 599 reais. (mateusamlr/Divulgação)

3. FARM _ camiseta R$179 e samba canção R$169 _ 303462_17817_EF_R_C zoom_out_map 3/24 Farm, camiseta por 179 reais e samba canção por 169 reais. (Divulgação/Divulgação)

4. Bulgari R$17.900,00 1348759 zoom_out_map 4/24 Bolsa Bulgari, 17.900 reais. (Divulgação/Divulgação)

5. home-lancamento zoom_out_map 5/24 Novo modelo do Yuool, por 319 reais. À venda no site http://www.yuool.com.br e nas lojas físicas da marca em São Paulo e Rio Grande do Sul, da numeração 33 à 44. (Divulgação/Divulgação)

6. Mizuno Wave Skyrise 3 R$ 799,90 zoom_out_map 6/24 Mizuno Wave Skyrise 3, por 799,90 reais. (Divulgação/Divulgação)

7. Salvatore Ferragamo R$6.090,00 020620_006_00 zoom_out_map 7/24 Salvatore Ferragamo, por 6.090 reais. (Salvatore Ferragamo/Divulgação)

8. Bolsa-carteiro-Meisterstuck-Soft-Preta-Montblanc-129695_2 zoom_out_map 8/24 Bolsa carteiro Meisterstück Soft Preta, por 8.900 reais. (Montblanc/Divulgação)

9. Olympikus Corre Vento R$ 399,99 zoom_out_map 9/24 Olympikus Corre Vento, por 399,99 reais. https://www.olympikus.com.br/ (Divulgação/Divulgação)

10. Polar Pacer PRO R$ 2.999 zoom_out_map 10/24 Polar Pacer PRO, 2.999 reais. Disponível em www.polar.com/br (Divulgação/Divulgação)

11. montblanc dia dos namorados zoom_out_map 11/24 Relógio Bohème Day & Night 34 mm com diamantes e pulseira de crocodilo. Por 27.900 reais. (Montblanc/Divulgação)

12. IMG_4041 zoom_out_map 12/24 Para o Dia dos Namorados, as sandálias Linus nas cores Areia e Tabaco, sairão por 187 reais; as velas perfumadas denominadas Fim de Tarde e Picnic terão fragrâncias de verbena e água de coco com limão, no valor de 130 reais. Já as meias, mais novo produto da Linus, compostas de algodão BCI serão vendidas por 54 reais. http://www.uselinus.com.br (Divulgação/Divulgação)

13. Cachecol Volvo – Vermelho zoom_out_map 13/24 Cachecol Volvo, por 850 reais. Fabricado com 20% de caxemira e 80% de lã, está disponível em vermelho e apresenta o logotipo da Volvo costurado na borda. (Volvo/Divulgação)

14. Moletom Volvo com capuz zoom_out_map 14/24 Moletom Volvo com capuz, 470 reais. Moletom com capuz com zíper e cordão, dois bolsos frontais e um Volvo Cars tridimensional estampado na frente. Fabricado em 80 por cento de algodão e 20 por cento de poliéster. (Volvo/Divulgação)

15. Bolsa-Shopper-Verde-Couro-UB0125-USAFLEX---53999-www.usaflex.com.br zoom_out_map 15/24 Bolsa Shopper Verde Couro da Usaflex, por 539,99 reais. Disponível em http://www.usaflex.com.br. (Divulgação/Divulgação)

16. Perfume-Legend-Red-50ml-Eau-de-Parfum-Montblanc-129750_1 zoom_out_map 16/24 Perfume Montblanc Legend Red 50 ml, 564 reais. (Montblanc/Divulgação)

17. zulcare zoom_out_map 17/24 Bombons da Zulcare nas opções caramelo com flor de sal, nutella crocante e caramelo com framboesa, cachaça com castanha de caju, Kir Royal e chocolate. Há dois tamanhos: 12 (100 reais) ou 18 unidades (160 reais). Encomendas pelo site, Goomer, Instagram ou pelo WhatsApp (11) 97096-3464. (Divulgação/Divulgação)

18. gc_chile_namorados zoom_out_map 18/24 Para a data, a Grand Cru está com uma campanha em parceria com a Chile Travel. Nas compras em vinhos chilenos acima de 500 reais, os clientes levam duas tábuas de frios com espaço para taças, além de concorrerem a uma viagem com acompanhante para o Chile com tudo pago, mais visitação a duas vinícolas da importadora: Errázuriz e Leyda. http://www.grandcru.com.br (Divulgação/Divulgação)

19. Kop-Mkp-Colecao-Hexag-Bombons-Frente zoom_out_map 19/24 Coleção Bombons Mensagens de Amor da Kopenhagen. Com trufa artesanal amarga com recheio branco com castanhas caramelizadas coberto com riscas de chocolate branco, bombom de licor cereja, rosa mesclada e rosa ao leite caramelizada, 210 g por 89,90 reais. (Divulgação/Divulgação)

20. NJ0081 zoom_out_map 20/24 Kit Cai de Boca, parceria da Sallve com a Lubs. Contém Lubrificante Jambu Vibes Lubs (20g), Esfoliante Labial Sallve (5.5g), Hidratante Labial Sallve (8g) e Mini Lubs Vanilla Dream de brinde. Por 140 reais. (Divulgação/Divulgação)

21. PR-CORAÇÃO CIGANO-1920X1080PX-1 zoom_out_map 21/24 Coleção de Dia dos Namorados Chilli Beans, Coração Cigano. São 12 peças, entre óculos de sol, armações de grau e multi e relógios. A partir de 259,98 reais, disponíveis no site, lojas físicas e quiosques. (Divulgação/Divulgação)

22. CRUSH-CRUSH-CRUSH--KIT-4- zoom_out_map 22/24 Buquê tamanho G de flores frescas do dia embalado e papel kraft. Acompanha um cartão com a mensagem “Existe Amor Offline”, por 280 reais. Encomendas através do http://www.seflorpraser.com.br ou pelo WhatsApp (11) 94709-9980. (Divulgação/Divulgação)

23. amyi zoom_out_map 23/24 Experiência a Dois: 1 Experiência Amyi Premium e 2 perfumes no final, por 725 reais. Disponível http://www.amyi.co/dia-dos-namorados-amyi/ (Divulgação/Divulgação)