Dia do Vegetarianismo: 11 restaurantes com pratos sem carne

A última pesquisa feita pelo Ibope sobre o tema vegetarianismo mostrou que, em 2018, mais de 30 milhões de brasileiros não comem carne. Isso significa um salto de 75% em comparação a 2012. E ao que tudo indica, esses números não vão parar de crescer. Isso é o que os chefs afirmam. “Sempre tivemos pratos vegetarianos no menu, porém, há três anos implementamos no restaurante um menu exclusivamente vegano. Hoje as vendas do restaurante de pratos veganos e vegetarianos subiu 20% e pelo que observamos tente a aumentar”, diz Amilcar Azevedo, chef do restaurante NOU, em São Paulo.

Seja por preocupação com meio ambiente ou pelo paladar, a verdade é que o mercado vegano e vegetariano só cresce. “Ao contrário do que ainda algumas pessoas acreditam, é possível se alimentar muito bem, suprindo todos os macro nutrientes, além de vitaminas e minerais com alimentação vegetariana e vegana. Requer uma maior observação com quantidades e combinações de alimentos, principalmente com as proteínas. Mas vale ressaltar que elas estão presentes em grãos, cogumelos, legumes”, diz a nutricionista e mestranda em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, Lígia Prestes.

E para aproveitar que amanhã (1), é o Dia do Vegetarianismo, conheça restaurantes que tem diversas e boas opções de pratos sem carne.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

Donna

O restaurante italiano com pouquíssimos lugares comandando pelo chef André Mifano, tem excelentes opções quando o assunto é pratos sem carne, como o Ravioli de grana padano e ricota de búfala, pomodoro e portobelo fresco (R$ 82) e o Fettuccine, ricota de búfala, tomate e azeitonas pretas (R$ 60).

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1.815 - Jardins. Telefone: (11) 97593- 9047

Amazo

O restaurante comandado pelo chef peruano Enrique Paredes tem uma seleção de bons pratos para quem quer evitar o consumo de carnes. Entre os mais pedidos estão o Arroz Veggie salteados com vegetais e cogumelos Eryngui no molho teriyaki e couve frita (R$ 78).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos. (11) 99560-4321.

Botanikafé

No restaurante com três unidades em São Paulo, há uma variedade de opções, dentre elas, o hit Avotoast (R$ 27) servida no pão levain com pasta de avocado, temperada com azeite, limão e pimenta calabresa, acompanhado de coalhada da casa com páprica. Na seção de pizzas servidas somente no jantar nos Jardins, Pinheiros e Barra Funda, temos opções como a de abobrinha (R$ 44) com molho de tomate, muçarela, abobrinha e queijo de ovelha boursin e a pizza de beterraba agridoce (R$ 44) com rúcula e queijo de ovelha boursin.

Serviço: Al. Lorena, 1765. Jardins. (11) 3064-6570 | 91350-0283. Rua Padre Garcia Velho, 56. Pinheiros. (11) 3360-8919 | 94523-6929. Avenida Nicolas Boer, 120. Barra Funda. (11) 96494-2423.

Exquisito

O descolado bar latino americano também tem opções vegetarianas para quem quer combinar com um bom mojito ou uma cerveja gelada. Lá há as Quesadillas de cogumelos com acelga e salsa de milho com alho poró (R$ 26).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação. (11) 2323-5432.

Hospedaria

A casa dedicada a receitas de família dos imigrantes paulistas tem dentre os pratos vegetarianos o suculento Parme de Berinjela com macarrão parafuso, molho de tomate da casa, berinjela temperada empanada e creme de queijo meia cura, finalizado à lenha (R$ 58).

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca. (11) 2291-5629.

Ícone

Com apenas 16 lugares no balcão, onde os clientes tem a oportunidade de observar a cozinha em pleno vapor, há delícias vegetarianas que saem as mãos do chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso, como o Bao recheado com mix de cogumelos salteados (R$ 30) e o Omurice – risoto de cogumelo no shoyu dark com cobertura de omelete cremoso.

Serviço: Rua Fidalga, 79 – Pinheiros. (11) 2667-6217.

Modern Mamma Osteria

A dupla de chefs Paulo Barros e Salvatore Loi tem boas opções para quem quer deixar a carne de lado. Vale pedir o Fiori de pasta recheada com alcachofra fresca e ragu de porcini fresco ou o Papardelle recheado com abóbora, amaretto e mostarda de cremona na manteiga e sálvia (R$ 64).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros.

Nonna Rosa

Quem abre o menu do italianíssimo Nonna Rosa encontra diversas opções para aproveitar uma refeição sem carne. Um deles é o Melanzane al Forno – Berinjela a parmegiana, pomodoro, muçarela de búfala, Basílio e fonduta (R$ 78) e o Ravioli de queijo brie e pera caramelizada (R$ 75).

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins. (11) 2369-5542.

Piccini Cucina

A chef Uélita Bertani colocou em seu menu uma série de boas receitas para quem quer se deliciar com pratos vegetarianos. Além da Poleta com Funghi para as entradas (R$ 79), vale pedir a Lasagna di Verdura, com berinjela, abobrinha, scamorza defumada e pesto (R$ 85).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista. (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393.

Carrasco

O chef Cassiano Oliveira a frente da cozinha do bar speakeasy que fica dentro do Guilhotina oferece boas opções para vegetarianos, como a Couve-Flor Assada em papelote, especiarias do Oriente Médio, Tahine e Zaatar (R$ 39) e o Hommus da casa, com cebola assada e legumes laqueados (R$ 39).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros. Reservas por DM – Instagram @ocarrascobar

NOU

O restaurante do chef Amilcar Azevedo serve, nas três unidades, um menu vegano bem completo. Há opções como o Queijo de Castanha Assado com geléia de tomate (R$ 35) e o Tofu orgânico agridoce com polenta e espinafre (R$ 35), além do Tartar de Cenoura e Beterraba (R$ 27) que pode ser acompanhado por fritas ou mix de folhas.

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis. (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros. (11)2609-6939| Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros. (11) 3064-0033.