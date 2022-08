Dia do Ciclista: 7 roteiros para pedalar e passear de bicicleta em São Paulo

O Dia Nacional do Ciclista é comemorado nesta sexta-feira, 19, e foi criado como lembrete para a conscientização do trânsito – além de incentivar que mais pessoas adotem a atividade. De acordo com a Tembici, uma das principais referências para o compartilhamento de mobilidade, o número de usuários em São Paulo aumentou 40% nos primeiros sete meses deste ano.

VEJA TAMBÉM

“Falar sobre esse é falar sobre mais brasileiros saudáveis e com qualidade de vida melhor, além de menos carros ocupando espaço nas vias e com menos poluição sonora e ambiental. Cada vez mais pessoas percebem que, além de um modal mais saudável, as bicicletas ainda economizam tempo e dinheiro de quem pedala”, diz Gabriel Reginato, diretor de negócios da empresa.

Conheça 7 rotas para pedalar e passear de bicicleta em SP

Minhocão

Verdadeiro ícone dos passeios de rua em São Paulo, o viaduto serve como parque e fica totalmente aberto aos pedestres domingos e feriados. Com acesso desde a rua da Consolação, ainda garante a paisagem do centro paulistano em meio aos prédios de diferentes regiões.

Liberdade

Pela ciclofaixa da rua Vergueiro, na Vila Mariana, até o bairro da Liberdade, é possível conhecer de perto o Centro Cultural São Paulo – que tem estação de bicicletas compartilhadas e permite que os ciclistas realizem atividades no local. Mais adiante, na Praça da Liberdade, há opções gastronômicas, estabelecimentos comerciais e culturais, além de feiras de artesanato.

Avenida Jabaquara

Esse percurso totalmente urbano oferece diversos comércios de rua ao longo do caminho e ainda é repleto de vida ao longo da avenida, com faculdades, shoppings e boas opções para comer.

Vale do Anhangabaú

Recém-inaugurado após uma grande reforma, o local é rodeado por como bares e museus, além de ser uma excelente opções para quem deseja aprender a andar de bicicleta. Também fica próximo a estações de metrô com bicicletas compartilhadas, como no Largo São Bento e na avenida São João. Outra opção é descer desde a avenida Paulista pela rua da Consoloção.

Avenida Paulista

Esse tradicional marco da cidade fica aberta a pedestres aos domingos e feriados, com apresentação de artistas de rua e atividades culturas em toda a região. Mas também é uma boa opção para os dias de semana, graças às ciclovias, para observar a movimentação desse centro empresarial e aproveitar todas as opções de gastronomia que estão ao longo do caminho.

Parque Ibirapuera

Com diferentes acessos, é possível seguir desde as avenidas Indianópolis e República do Líbano para evitar ladeiras íngremes e subidas. E ainda é possível economizar pedaladas nas descidas rumo ao parque. Para bicicletas compartilhadas, há estações nas estações Praça da Árvore e Santa Cruz do metrô. Mas é possível chegar pela avenida Hélio Pellegrino desde a Faria Lima e rua Funchal.

Parque do Povo

Se as regiões da Faria Lima e da rua Funchal aparecem como bons trajetos para passeios de bicicleta, a região do parque também tem estações de compartilhamento e acesso à recém-restaurada ciclovia nas margens do Rio Pinheiros, que ganhou infraestrutura de apoio para os ciclistas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade