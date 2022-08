4 lugares para provar cinnamon roll em São Paulo

Quentinho, macio e com aquele sabor de canela que inebria qualquer um, o cinnamon roll combina com as baixas temperaturas acompanhado de uma xícara de café. A receita americana que leva açúcar e canela e por vezes recebe cobertura, pode ser encontrada em lojas especializadas e em boas padarias paulistanas. Confira a seleção de padarias em São Paulo que produzem o doce.

St. Chico

A massa feita pela padeira Helena Mil-Homens é feita de leite, farinha orgânica, massa fermentada, leite e um pouco de manteiga. Ela é uma massa um pouco mais hidratada para suportar os dias mais quentes. Além disso, o recheio é generoso: são 30% de manteiga – o que eleva o teor de gordura próximo à massa de brioche – além de açúcar e, claro, canela. Aliás, Helena usa mais canela que receitas habituais que, segundo ela, dá mais crocância e maciez ao longo dos dias. R$ 12 a unidade.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 555 – Pinheiros - Tel.: (11) 94349-5972 | Rua Fernão Dias, 461 – Pinheiros – Tel.: (11) 97413-9266| Horário de funcionamento: Segunda à Sexta, das 7h às 20h. Sábado, das 7h às 19h. Domingo 7h às 18h. Entrega: via iFood ou Rappi.

Cinabomm

A loja especializada em cinnamon roll comandando pelo chef americano recém chegado no Brasil, Scoot Moering e pela sua noiva Melize Sartorato, oferece três opções da receita. O tradicional – The American Classic – feito com canela gorumet, açúcar orgânico, manteiga premium e farinha italiana coberto com fondant americano (R$ 21), o The European Way, que é coberto por chocolate 70% (R$ 23,50) e o The Breakfast Delight que não leva cobertura (R$ 18,50). Há opções de três unidades.

Serviço: Delivery via iFood. Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 12h-23h.

Zesting

A pequena padaria comandada pela ex-publicitária Cláudia Rezende tem, na sua belíssima vitrine os cinnamon rolls em uma versão bem diferente dos costumeiro bolinho enrolado: bem fofo por dentro e crocante por fora, como manda o figurino, ele é na verdade trançado e finalizado com uma calda de canela (R$ 14). Há fornadas todos os dias.

Serviço: Alameda Tietê, 496 – Jardins. Tel.: (11) 943409515. Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 11h às 18h. Sábado, das 10h às 15h.

Bakebun Bakery

Com duas unidades, a mais recente aberta no Shopping Vila Olímpia, a primeira loja especializada na receita americana tem produção diária e nasceu durante a pandemia. São 12 opções de coberturas – uma delas é a especial do mês. Entre elas está o de Cobertura Especial a base de cream cheese (R$ 17,90), o de Caramelo Artesanal com Noz Pecan (R$ 19,90), o de Chocolate Belga (R$ 19,90), de Goiabada (R$ 19,90), entre outros. É possível pedir cobertura especial extra e a versão sem cobertura. A marca também tem preocupação com meio ambiente: na loja não há plásticos, as caixas não levam cola e todo o papel usado é reciclado.

Serviço: Rua Herculano de Freitas, 300 - Bela Vista. Tel.: (11)94273-9459. Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 21h.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade