Dia da massa: dez restaurantes para comemorar com pratos italianos

Seja pelo modo de preparo ou pelo sabor, que conquistou paladares do mundo inteiro, as massas são sempre uma boa pedida, combinando diferentes possibilidades de harmonização com molhos e recheios. Apreciado por todo o mundo, o prato italiano ganhou um dia no calendário, 25 de outubro. Para celebrar, confira a seleção de restaurantes em São Paulo que oferecem pratos tradicionais, vegetarianos, veganos e sem glúten.

Des Cucina

O restaurante Des Cucina, localizado em Perdizes, é comandado pelo chef Sergio França. Dentre os destaques das massas artesanais no novo cardápio de primavera, França sugere o Strozzapreti ao molho de pato e laranja (68 reais) e o Tagliatelle de azeitona com molho de lula e aspargos frescos (64 reais).

Rua Desembargador do Vale, 233 – Perdizes. (11) 3872.0050, WhatsApp: 98999-9490 @descucina

Occhi Ristorante

Um novo olhar sobre a gastronomia italiana: essa é a proposta do restaurante Occhi, recém-inaugurado na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Sob o comando do chef Felipe Neves, receitas tradicionais são repaginadas com técnicas contemporâneas. Destaque para o fettuccine nero que acompanha o carré de cordeiro ao pesto de hortelã com amendoim (86 reais).

Rua Diogo Jácome, 591, Vila Nova Conceição. WhatsApp: (11) 93757-2674 @occhiristorante

Dalva e Dito

Cozinha afetiva brasileira, esta é a proposta do chef Alex Atala no restaurante Dalva e Dito com pratos com aromas e sabores das mais diversas regiões do país. Um dos pontos altos é o macarrão de forno, um prato vegetariano com macarrão cabelinho de anjo cozido em caldo de tucupi e cogumelos e servido com cogumelos salteados, muçarela de búfala e agrião (79 reais).

Rua Padre João Manuel, 1.115, Jardins. Tel. (11) 3068-4444 @dalvaedito

Al Mare Ristorante

À frente do Al Mare Ristorante está o conhecido chef de cozinha Allan Vila Espejo, que cria deliciosos pratos com frutos do mar, com destaque para lagostas, camarões, lulas, ostras frescas e peixes, apresentados em saladas, grelhados, massas, risotos e deliciosas moquecas. Entre as massas vale experimentar o Linguine Scampi, feito com lagostins, azeite, alho, vinho, tomate e manjericão (74 reais) e o Spaguetti Alla Pescatore com camarões, lula, marisco, polvo, azeite, alho, vinho e tomate (99 reais). O restaurante oferece delivery iFood e faz entregas e takeaway na região de Moema.

Av. Pavão, 109 - Moema SP. Informações e Reservas: (11) 5041-7179 @almaremoema

Bar Brahma

O tradicional Bar Brahma do centro sugere para a data o Penne Mediterrâneo. A receita é preparada com muçarela de búfala, parmesão, rúcula, tomatinhos selecionados e manjericão fresco (42 reais). O estabelecimento retomou recentemente suas programações ao vivo com shows de samba raiz e MPB.

Endereço: Av. São João, 677 – Centro SP. Telefone: 11 5199-2150. @barbrahma

Bistrot Venuto

Inaugurado há dois anos, o Bistrot Venuto em São Paulo acaba de renovar sua culinária com a chegada do chef Stefano Bignotti, que mescla em suas criações as culinárias francesa e italiana. O chef recomenda o Risoti, massa leve com rúcula e presunto serrano ao limão siciliano (69 reais) e o Gnocchi, servis avec Roquefort e tomate, gnocchi grelhado, roquefort e purê de tomate (64 reais).

Rua Peixoto Gomide, 1658 – Jardins. Telefone (11) 30635074. WhatsApp: (11) 973372025 @bistrovenuto

Brodo Ristoranti

Comandada pelo chef Marcelo Vaz, o ponto alto da casa italiana no bairro do Itaim Bibi são as massas frescas - feitas à mão diariamente. Uma das grandes pedidas é o filetto milanese, um filet mignon empanado em casquinha crocante produzida com focaccia da casa e que é acompanhado com linguini (56 reais).

Rua Comendador Miguel Calfat, 295, Itaim Bibi. WhatsApp: (11) 2892-2002 @brodo_saopaulo

Cozinha de Afeto

Comandado pelo chef Mario Galluzzi, o espaço reúne restaurante, empório e uma sala para pequenos eventos ou reuniões. Os pratos são do tipo comfort food, como o polpettone com linguini na manteiga de sálvia (61 reais).

Rua Cristiano Viana, 480, Pinheiros. WhatsApp: (11) 93719-7444 @mariogalluzzi

Biscottini & Co

Todas as opções de massa do cardápio são sem glúten (19,90 reais), feitas a partir de uma receita desenvolvida por Andrea Di Cunto, chef e proprietária da casa recém aberta na Zona Leste da cidade. Há, inclusive, opções com molho vegano. As massas podem ser pedidas para viagem, ou então, saboreadas por lá.

Rua Jaibarás, 66, Mooca. WhatsApp: (11) 93920-7272 @biscottini.co

Bistrô Nonna Lilla

Para a data, o bistrô Nonna Lilla, localizado na Vila Carrão, em São Paulo, sugere Spaghetti com molho bolonhesa (39 reais). Outro queridinho da casa é o Penne, que assim como o Spaghetti pode ser acompanhado de outros molhos como pomodoro, bechamel, 4 queijos, al funghi ou pesto, além de grelhados como filé de frango, filé mignon, chorizo, St. Peter ou salmão.

Rua Evangelina, 864, Vila Carrão. Whatsapp: (11) 99493-5105. @bistrononnalilla