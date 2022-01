Dez opções gastronômicas para o aniversário de São Paulo

Com cidadãos de diversas origens, São Paulo abriga uma gastronomia única, unindo sabores de diversos países e inovando com criações brasileiras. Para comemorar o aniversário da maior cidade da América Latina, Casual selecionou dez locais com opções de café da manhã, almoço, jantar e sobremesa.

Loup

Para festejar os 468 anos da capital paulista, o restaurante Loup traz até 31 de janeiro, o clássico Sanduíche de Mortadela (pão ciabatta, mortadela, muçarela de búfala, tomate confit sweetgrape da horta, azeite verde folhas de manjericão, 47 reais para compartilhar). A sugestão, disponível tanto no almoço como no jantar, estará disponível no almoço e no jantar exclusivamente durante o período.

Rua Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano. Tel. 11 3078-1089

Ícone Asiático

Virado Nipo-Paulista para o aniversário de São Paulo. Virado Nipo-Paulista para o aniversário de São Paulo.

Para o aniversário da cidade, o chef Roberto Satoru irá servir uma Virado Nipo-Paulistano. Por 65 reais, será possível provar um tutu de feijão azuke, gohan, ajitamago, tempurá de banana, farofa Panko, pok choi refogado, buta no Kakuni e Duroc Pork. Para acompanhar, o comensal ganha uma dose de sake. Também no delivery.

Rua Fidalga, 79 - Pinheiros, São Paulo - Tel: 2667-6217

Stella

Opções de menu para o aniversário da cidade. Opções de menu para o aniversário da cidade.

O restaurante Stella, comandando pelo chef David Kasparian, que tem seu menu voltado para a culinária contemporânea paulista, não poderia ficar de fora das comemorações do aniversário da capital. Para celebrar, a cada dia da semana (25 a 28 de janeiro) será oferecido como sugestão um prato diferente e que é a cara de São Paulo. Na terça-feira – bife à rolê 52 reais; quarta-feira – feijoada 90 reais (para duas pessoas); quinta-feira – espaguete ao pomodoro com stracciatella 48 reais e sexta-feira – fish and chips 56 reais.

R. Saint Hilaire, 40 - Jardim Paulista, São Paulo - Tel: 3509-9611

Ciao

Pizza e vinho no aniversário de São Paulo. Pizza e vinho no aniversário de São Paulo.

Paulistano ama pizza, então nada melhor para comemorar o aniversário da cidade do que saborear um dos sabores exclusivos da Ciao Pizzeria. Hoje (25), quem pedir qualquer pizza (no salão), ganhará uma taça de vinho da casa. Entre as opções estão: Carbonara (molho carbonara, mozzarella de búfala fresca, bacon assado, manjericão fresco) e a Diavola (mozzarela de búfala fresca, pepperoni picante, pimenta calabresa, parmesão tipo grana e manjericão fresco).

Rua Cunha Gago, 46 - Pinheiros, São Paulo - Tel: 3530-6657

Nouzin

Foccaccia de mortadela. Foccaccia de mortadela.

No Nouzin, o famoso sanduíche de mortadela paulistano será a estrela da festa. Ele levará, além de mortadela, creme de queijo cheddar e cerveja IPA, picles de pepino e cebola roxa na focaccia da casa (35 reais). Para acompanhar, café coado cortesia.

Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros, São Paulo - Tel: 3816-0210

Dona Firmina Pizzaria

Pizza Bologna. Pizza Bologna.

Já é tradição na Dona Firmina Pizzaria destacar em seu cardápio uma pizza com um dos ingredientes mais apreciados pelos paulistanos: a mortadela. Essa é a estrela da pizza Bologna, elaborada com massa de fermentação natural, molho de tomate caseiro, mortadela e raspas de limão siciliano sobre uma generosa camada de muçarela (89 reais).

Alameda dos Anapurus, 1491- Moema | Telefones: 5093-0302, 5096-1298 e 5049-2346.

Santo Grão

Cuscuz paulista de-camarão. Cuscuz paulista de-camarão.

Se o croissant e o café com creme definem o jeito que o francês faz sua primeira refeição, em São Paulo, a deliciosa média com pão na chapa ilustra como se começa o dia por aqui. No Santo Grão, a tradição ganha versão com o pão francês de fermentação natural servido na chapa, com Latteato, por 18 reais.

Se a ideia é só sair de casa para almoçar ou jantar, a sugestão é o prato regional Cuscuz Paulista de Camarão (56 reais).

Rua Oscar Freire, 413. Tel.: (11) 3062-9294

Rua Jeronimo da Veiga, 179. Tel.: (11) 3071-1769

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Tel: (11) 3957-9592

Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim 2º piso (11) 3198-9373

Mercearia do Conde

Virado à Paulista. Virado à Paulista.

Para celebrar os 468 anos da cidade, a restauratrice Maddalena Stasi da Mercearia do Conde preparou um menu especial com clássicos da culinária paulista. Até 28 de janeiro, o restaurante disponibilizará o seu menu executivo “Completinho do Conde” tanto no almoço quanto no jantar com pratos que fazem parte da gastronomia de São Paulo.

A novidade inclui entrada, prato principal e sobremesa por 72 reais ou somente o prato principal por 58 reais.

Para entrada, Mini cuscuz de peixe e camarões com salada acompanhado vinagrete de pimenta biquinho. Como prato principal, Maddalena escolheu um ícone da cultura paulistana, o Virado à paulista com costelinha de porco confit, ovo caipira estrelado, arroz, banana a milanesa e couve, acompanhado caldinho de feijão (com opção vegetariana sem costelinha).

Para adoçar, a sobremesa Espuma de goiaba com paçoquinha e emulsão de requeijão. A Mercearia do Conde ainda preparou mais uma homenagem em forma de coquetel: a Caipirinha de Cambuci com cachaça artesanal (28 reais).

Rua Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano - Tel.: (11) 3081-7204

Albero dei Gelati

Sorvetes de uvaia e cambuci. Sorvetes de uvaia e cambuci.

Para celebrar o aniversário de São Paulo, a Albero dei Gelati inclui dois sabores especiais que também estarão disponíveis pelo delivery da Rappi. São eles: Uvaia e Cambuci, ambos feitos a base de água. As sugestões são inspiradas em frutas nativas da Mata Atlântica que compõem também o território da cidade que completa 468 anos em 2022.

Os sabores podem ser encontrados nas duas unidades da gelateria, Jardins e Pinheiros, nos tamanhos P (14 reais, 100g) M (18 reais, 140g) ou G (24 reais, 180g), servidos em casquinha ou copinhos de mandioca.

Alameda Tietê, 198. Jardim Paulista. Telefone: (11) 3062-2436

Rua Joaquim Antunes, 391. Pinheiros. Telefone: (11) 3063 -1821

Mr Cheesecake

Cheesecake com calda de caipirinha de maracujá. Cheesecake com calda de caipirinha de maracujá.

Para celebrar a data, o Mr Cheesecake apresenta uma promoção exclusiva. Quem visitar a casa até 31 de janeiro poderá degustar o cheesecake com calda de caipirinha de maracujá (21,50 reais). A novidade leva cachaça artesanal e faz tributo a um dos drinques mais consumidos pelos paulistanos. Além do cheesecake com calda de caipirinha, o Mr Cheesecake oferece a sobremesa com mais de 20 opções de calda, com destaque para caramelo com flor de sal, frutas vermelhas, chocolate belga branco com fava tonka, cremoso de limão, entre outros.

Rua Girassol, 273, Vila Madalena