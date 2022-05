Descubra cinco vinhos perfeitos para o frio – e que partem de R$ 39

Enquanto a frente fria derruba as temperaturas em todo o Brasil – que terá temperaturas negativas e até neve ao longo desta semana –, os vinhos parecem uma boa opção para aquecer corpo e alma. É verdade que já não existe distinção de categorias e, mesmo no inverno, os tintos parecem ganhar na preferência, principalmente pelo tanino, que causa adstringência e mais corpo ao vinho.

Para facilitar a escolha daqueles que costumam beber brancos e rosés (ou indicar novas opções aos apaixonados pelos tintos), a CASUAL Exame consultou as sommelières Rafaela Reis, da Grand Cru; e Thamirys Schneider, da Wine; que indicaram cinco rótulos perfeitos para quando começa o inverno. Detalhe: existem opções para toda as preferências de saber e também para todos os bolsos.

Trisole Nero d"Avola Syrah D.O.C. Sicilia 2019

Esse autêntico exemplar da Sicília, na Itália, conquista pela maciez, mas também tem boa estrutura, o que é perfeito para dias frios. Com oito meses em tanques de aço inox, quatro meses em barris e três meses em garrafa antes de finalmente ser comercializado, esse vinho traz muita complexidade. Com blend de uvas Nero d’Avola e a Syrah, o rótulo tem sabor e aromas frutados, que se combinam ao fundo de especiarias e picância. É perfeito para carnes vermelhas, pimentas e cortes suínos.

Preço: 39,90 reais

Solis Terra Plan de Dieu A.O.P. Côtes du Rhône Villages 2019

Para receber denominação de origem, os vinhos Côtes du Rhône Villages têm de, obrigatoriamente, terem o corte da região: o GSM (Grenache, Syrah e Mourvèvre). E o resultado é encorpado, intenso, robusto, equilibrado e de final persistente – marcado pela presença de tanino. No aroma, traz notas de frutas vermelhas, cerejas e picância. É ideal para carnes vermelhas, arroz de pato e cordeiro.

Preço: 99,90 reais.

Marqués De Cáceres Crianza 2017

Esse corte da base Tempranillo, uva típica da Península Ibérica, se caracteriza pelos aromas de frutas vermelhas frescas, condimentados e tostados. Como o termo Crianza indica, esse rótulo passou doze meses nas barricas de carvalho francês e americano, que conferem o sabor encorpado, persistente e intenso. É perfeito para acompanhar receitas como tortilla de batatas, jamón ibérico e chorizo.

Preço: 122,03 reais.

Vallado Douro Tinto 2020

Reflexo da cultura portuguesa de elaborar vinhos de corte – ou seja, mistura de uvas –, esse rótulo é uma combinação de Touriga Nacional, Touriga França, Tinta Roriz, Roriz e vinhas velhas. Na verdade, cerca de 80% das uvas provêm de vinhas plantadas na década de 1990, enquanto restante tem idade entre 60 e 100 anos. Com aromas concentrados, sobressaindo os frutos vermelhos maduros, o vinho tem boa estrutura, taninos redondos e final persistente. Ideal para carne assada e arroz de pato.

Preço: 152,92 reais

Cobos Cocodrilo Malbec 2020

Representante da Malbec, considerada queridinha pelos brasileiros, esse rótulo foi elaborado pelas mãos do enólogo Paul Hobbs (um dos mais respeitados da atualidade). E o resultado é um vinho de frescor e acidez vida, com notas de frutas pretas frescas e ameixas secas. Oferece boa concentração e equilíbrio, com taninos firmes e, ainda assim, macios. Acompanha carnes vermelhas e queijos.

Preço: 270,22 reais.

