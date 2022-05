Frio europeu esta semana no Brasil: 5 dicas de estilo

Prepare-se para uma queda brusca de temperatura esta semana. De acordo com o Climatempo, uma massa polar intensa, aliada a um ciclone extratropical, devem jogar os termômetros para abaixo de zero na região central de Santa Catarina e em cidades da Serra Gaúcha especialmente entre esta terça, dia 17, e quarta, dia 18.

Em São Paulo, a previsão para a quarta-feira é de mínima de 6 graus. O frio histórico, no entanto, deve continuar durante todo o mês de maio. Ondas geladas são sempre oportunidades para tirar aquela peça do fundo do armário e inventar novas combinações de moda. Separamos cinco dicas de estilo para você enfrentar as baixas temperaturas.

Cachecol do tecido certo

As extremidades do corpo são nossa principal válvula de escape de calor. Proteger cabeça, mãos e pés ajudam a manter a temperatura do corpo e a sensação de bem-estar. O pescoço nem sempre é lembrado, por isso um bom cachecol ajuda nessas horas. Mas muitos materiais podem causar alergia na região, principalmente no caso de rostos recém-escanhoados. A lã é um exemplo. Opte por tecidos mais finos, de toque mais suave, como as echarpes de seda da Handred (@handred).

As cores do inverno

A Pantone desenvolve uma escala acromática que já virou referência no mercado e lança tendências. A cor de 2022, por exemplo, é um azul com um tom violeta chamado Very Peri. A empresa também costuma lançar as cores das estações. Para este outono-inverno, “a ideia é atender nossa necessidade de carinho e tato, bem como um espaço calmo e restaurador”, segundo a companhia.

A intenção seria satisfazer nosso anseio por conforto, mas também ilustrar nossa necessidade de libertação de restrições e abraçar a alegria de estar vivo. Isso se traduz em tons brilhantes, como o Lava Falls, um vermelho alaranjado; o Midnight, um azul profundo que evoca o céu noturno; e o Caramel Café, um tom marrom relacionado à terra.

Você precisa usar essas cores no inverno? Absolutamente não. Mas informação nunca é demais.

Segunda pele

Uma forma de evitar a superposição excessiva de peças é usar uma camiseta térmica, ou segunda pele, embaixo de uma camisa ou um suéter fino. O princípio é eliminar a umidade do corpo para o exterior. Para isso, é necessário que a peça seja respirável. Se a transpiração não for eliminada, o contato com a pele pode justamente gerar uma sensação de frio.

A marca Insider (@insider) oferece camisetas térmicas com tecnologia Outlast desenvolvida pela NASA, que proporciona maior respirabilidade e conforto térmico. Lojas de materiais esportivos como a Decathlon (@decathlon) costumam ter boas opções se segunda pele em poliéster, de gola mais fechada.

Casacos inteligentes (e eletrônicos)

Para uma viagem ao campo ou para quem fica bastante tempo em ambientes externos é essencial ter um bom casaco de tecido tecnológico. A jaqueta puffer, aquelas mais encorpadas, continuam em alta. No exterior, a marca japonesa Uniqlo (@uniqlo) virou referência para essa peça. No Brasil, a Aramis (@aramis) foi além: acaba de lançar a jaqueta Metaheat, com textura matelassê listrada horizontal e enchimento, com sistema eletrônico alimentado por carregador portátil que permite aquecer a peça em três níveis de temperatura.

E uma boa peça tradicional

Mas não é preciso ir muito longe para saber o que vestir em baixas temperaturas. Peças de qualidade nunca sairão de moda. Suéteres de cashmere, fibra do pelo da cabra de toque muito macio, mantém o corpo aquecido com muito estilo. O mandamento vale também para blazers e casacos.

A estética atual é de peças mais largas, com ombros menos marcados. Sobretudos e casacos de lá transmitem tom de sobriedade e transitam bem entre ambientes casuais e formais, de marcas como a Egrey (@egrey). A amplitude de formas também favorece o uso de malhas e tricôs por baixo. Vale de tempos em tempos investir em um bom produto. Sustentabilidade, afinal, passa por redução no consumo.