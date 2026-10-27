Mercado Imobiliário

Santander coloca à leilão 200 imóveis em 22 estados com descontos de até 80%

Lances vão de R$ 25,3 mil, por uma casa em Alagoas, a R$ 2,7 milhões, por um duplex na Bela Vista, em São Paulo

Leilão Santander: Praça é online e reúne casas, apartamentos, imóveis rurais e terrenos distribuídos por 22 estados. (Leandro Fonseca/Exame)

Leilão Santander: Praça é online e reúne casas, apartamentos, imóveis rurais e terrenos distribuídos por 22 estados. (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13h32.

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Uma casa de 333 metros quadrados em um condomínio de Presidente Figueiredo, no Amazonas, vai a leilão por R$ 339 mil, com desconto de 80%. O imóvel é um dos 200 lotes que o Santander leva a pregão na terça-feira, 3 de novembro, em parceria com a leiloeira Zuk.

O leilão é online e reúne casas, apartamentos, imóveis rurais e terrenos distribuídos por 22 estados. O pagamento pode ser feito à vista ou financiado em até 420 parcelas, o equivalente a 35 anos.

Não é a primeira parceria entre as duas empresas neste ano. Em setembro, o banco já havia colocado 255 imóveis em leilão pela plataforma da Zuk, com descontos de até 75%.

Os lotes estão espalhados por todas as regiões do país. No Sudeste, há imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Sul, em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Nordeste concentra a maior variedade de estados, com ofertas em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Completam a lista Acre, Amazonas, Pará e Tocantins, no Norte, além de Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste.

Do lote mais barato ao mais caro

O imóvel de menor valor é uma casa de 48 metros quadrados em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, em Alagoas, com lance inicial de R$ 25,3 mil.

Na outra ponta, o maior lance inicial é de R$ 2,7 milhões, para um apartamento duplex de 645 metros quadrados na Bela Vista, na região central de São Paulo.

Já o lote com o maior desconto do catálogo é a casa de 333 metros quadrados no Residencial Resort das Cachoeiras, em Presidente Figueiredo, no Amazonas, ofertada por R$ 339 mil.

Como participar do leilão

Para dar lances, é preciso fazer cadastro no site da Zuk e enviar a oferta pelo imóvel escolhido. Os editais, com as regras de cada lote, estão disponíveis na plataforma da leiloeira e no portal Santander Imóveis.

Antes do lance, a recomendação é consultar a página específica de cada propriedade para conferir o valor inicial, a situação de ocupação, as formas de pagamento e eventuais despesas que ficam a cargo do comprador.

Fundada em 1986, a Zuk, antiga Zukerman Leilões, atua em leilões judiciais e extrajudiciais, com foco em imóveis residenciais, comerciais e rurais.

Santander também leiloa imóveis na Mega Leilões no mesmo dia

O pregão da Zuk não é o único do banco na data. Também no dia 3 de novembro, a partir das 10h, o Santander realiza outro leilão pela Mega Leilões, com 203 imóveis no momento da consulta.

Nesse segundo evento, os lances vão de R$ 49,3 mil, por um terreno em Mineiros do Tietê, no interior paulista, a R$ 1.418.400, por uma casa de 414 metros quadrados em Interlagos, na capital paulista.

Os catálogos e os editais das duas leiloeiras são independentes. Por isso, as condições de pagamento, uso do FGTS e comissão devem ser verificadas separadamente em cada plataforma.

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