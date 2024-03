Delta lança voo para passageiros verem eclipse total do sol dentro do avião

Após esgotarem-se em menos de 24 horas os assentos do primeiro voo especial, a Delta está oferecendo aos clientes uma segunda oportunidade de testemunhar o eclipse solar total no céu no dia 8 de abril. O voo 1010 da Delta partirá de Dallas-Fort Worth às 12h30 (horário central dos Estados Unidos) e chegará a Detroit às 16h20 (horário do leste), juntamente com o outro voo preparado para oferecer uma 'vista de camarote' do eclipse (esse já esgotado, com saída de Austin rumo a Detroit).

No dia 8 de abril deste ano, um eclipse total do sol será completamente visível em algumas regiões do México e dos Estados Unidos. Este fenômeno está gerando grande interesse, seja pela visualização perfeita da coroa solar (a camada mais externa do sol) ou pelo fato de que durará mais do que o dobro do tempo do último eclipse total em 2017, com um caminho quase duas vezes mais amplo. Além disso, só teremos outro eclipse total do mesmo tipo em 2044.

O serviço de Dallas-Fort Worth a Detroit, que será operado em um A321neo – uma aeronave maior do que o A220-300 da primeira rota oferecida para visualizar o eclipse completo – permitirá que mais clientes vivenciem essa experiência. O A321neo tem 20 assentos na First Class doméstica, 42 na Delta Comfort+ e 132 na Main Cabin, todos revestidos de espuma viscoelástica para maior conforto.

Voos em que será possível ver o eclipse

Os viajantes da Delta também terão outras oportunidades únicas de ver o eclipse em cinco rotas adicionais. Portanto, os passageiros que embarcarem nesses voos devem lembrar-se de levar óculos de sol para proteção.

• DL 5699, Detroit-Aeroporto de Westchester County, partida às 14h59 (Horário do Leste), aeronave ERJ-175

• DL 924, Los Angeles-Dallas-Fort Worth, partida às 8h40 (Horário Padrão do Pacífico), aeronave A320

• DL 2869, Los Angeles-San Antonio, partida às 9h (Horário Padrão do Pacífico), aeronave A319

• DL 1001, Salt Lake City-San Antonio, partida às 10h08 (Horário Padrão da Montanha), aeronave A220-300

• DL 1683, Salt Lake City-Austin, partida às 9h55 (Horário Padrão da Montanha), aeronave A320