Azul avalia fazer oferta pela Gol, diz Bloomberg

A Azul trabalha com o Citigroup e o Guggenheim Partners para uma potencial oferta pela Gol, segundo informaram pessoas ligadas ao assunto que falaram à Bloomberg.

A Azul ainda pode decidir por deixar a ideia de lado, Qualquer oferta desse tipo precisaria da aprovação do Cade.

A Gol, que tem sede em São Paulo, entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA depois que teve de lidar com US$ 2,7 bilhões em passivos de curto prazo e realizar trocas de dívidas.

Já a Azul também adiou o pagamento de dívida trocando títulos com vencimento em 2024 e 2026 por títulos com vencimentos posteriores que pagavam mais.

De acordo com a Bloomberg, no processo, conseguiu aumentar o seu financiamento de devedores para US$ 1 bilhão ante US$ 950 milhões. Azul, Gol e a Latam, com sede em Santiago, dominam as viagens aéreas no Brasil o maior mercado da América Latina.

Será que o negócio pode sair?

A Gol está mais concentrada em voos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a rede da Azul para outras cidades é mais ampla. Essa falta de sobreposição é uma esperança para a aprovação regulatória de uma possível aquisição sair.

Questionado sobre uma possível combinação com a Gol, o CEO da Azul, John Peter Rodgerson, disse em entrevista à Bloomberg News: “Você tem a obrigação com seus acionistas de observar as oportunidades que existem."

As finanças de ambas as empresas foram afetadas pelo aumento dos preços dos combustíveis de aviação e pelos atrasos na produção de novas aeronaves, apesar do aumento das tarifas no ano passado e da demanda.