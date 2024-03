Cosmopolita na medida: Chicago oferece gastronomia, arte, arquitetura e muitos arranha-céus

Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, se destaca como um destino urbano dinâmico e pulsante. Comparada à imensa Nova York, Chicago pode parecer menor em escala, mas oferece uma experiência urbana igualmente vibrante.

Uma das distinções entre as duas cidades é a topografia de Chicago, que é notavelmente plana em comparação com a complexidade geográfica de Nova York. Essa planície torna Chicago mais fácil de ser explorada a pé, dando aos visitantes a oportunidade de percorrer seus bairros distintos e suas icônicas atrações arquitetônicas com facilidade e eficiência.

Além da acessibilidade, Chicago se destaca por sua rica cena cultural e arquitetônica. A cidade abriga uma impressionante coleção de arranha-céus, incluindo a icônica Willis Tower e o distinto John Hancock Center, que oferecem vistas espetaculares da paisagem urbana e do Lago Michigan.

Os amantes de arte e cultura encontrarão sua paixão nos renomados museus de Chicago, como o Art Institute of Chicago, que abriga vasta coleção de obras de arte de todo o mundo. Dentro dele há uma das maiores coleções permanentes de Van Gogh do planeta, incluindo seu emblemático autorretrato.

Gastronomia

Por fim, Chicago é um paraíso gastronômico, oferecendo desde clássicos da culinária americana até pratos inovadores preparados por chefs renomados.

Os visitantes podem desfrutar uma variedade de opções gastronômicas, desde os famosos cachorros-quentes de Chicago até restaurantes premiados com estrelas Michelin. Sem contar, é claro, com a deep dish. Ela é chamada de pizza, mas se assemelha mais com uma torta, de massa mais grossa e super-recheada com queijo e molho de tomate, e custa em torno de 20 dólares (algo próximo de 100 reais).

Com sua mistura única de acessibilidade, cultura e gastronomia, Chicago continua a encantar e cativar visitantes de todo o mundo, garantindo uma experiência urbana memorável e enriquecedora.

A United Airlines tem voo direto conectando São Paulo (aeroporto de Guarulhos) a Chicago.