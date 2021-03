Decoração: como não errar na hora de comprar lustres e pendentes

É impossível não nos apaixonarmos pelos magníficos modelos de luminárias vendidos atualmente nas lojas de artigos para casa. São tantas opções que até ficamos perdidos. Para começar, existem lustres e pendentes. Mas qual a diferença deles na prática? O que podem fazer por salas decoradas? E, afinal, quando devemos utilizar cada um deles em uma sala decorada?

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Na verdade, lustres e pendentes são luminárias, em princípio, muito parecidas. Mas, quando olhamos bem de perto essas peças, notamos que elas não são iguais e justamente por isso vão oferecer um serviço de iluminação diferente. Deste modo, servirão para situações distintas de design de interiores.

O design do lustre é assim: com várias ramificações de hastes, fios ou “braços”. E os materiais usados nestas peças também são mais pesados, somados a vários ornamentos, como pingentes de cristal e combinando com decorações clássicas.

Ou seja, o volume da peça é, de fato, maior. Mas, curiosamente, vão ficar penduradas, instaladas no teto da casa e suas lâmpadas voltadas para cima.

Ambiente criado por MIS ARQUITETURA E INTERIORES Ambiente criado por MIS ARQUITETURA E INTERIORES

Agora, os pendentes são um pouco diferentes disso. Neste caso, você verá que as lâmpadas ficam voltadas para baixo, postas na extremidade de um fio mais longo.

Tais peças de iluminação são utilizadas isoladamente ou espaçadas. E elas podem ser vistas em materiais alternativos, em formatos bem ousados e em cores variadas. Certamente combinam bem com decorações modernas de todos os tipos.

Quais os locais em que podemos instalar lustres e pendentes?

Vamos te passar algumas sugestões agora de como utilizar estas duas peças de iluminação dentro de casa. Mas, antes, devemos lembrar que decoração de interiores às vezes não segue regras.

E que, dependendo da imaginação do projetista, podem-se obter resultados iguais utilizando itens diferentes e vice-versa. Mas o que não se pode mudar mesmo é a função das coisas e o que elas podem fazer.

Lustres e pendentes são exclusivamente aparelhos que funcionam somente com energia elétrica e que servem para a iluminação de ambientes - ponto.

Agora, como cada modelo possui um design diferente, é claro que o efeito visual desta iluminação gerada não será igual. Compreendeu?

Ambiente criado por Mariela Uzan Ambiente criado por Mariela Uzan

Os lustres além de ocupar mais espaço e chamarem mais a atenção, vão gerar uma iluminação mais confortável ao olhar e ampla, ou seja, cobrindo mais área do ambiente.

Estes aparelhos, por sua vez, podem contribuir melhor para a decoração de hall de entrada e sala de jantar. E, em casos especiais, você também os verá sobre criados mudos – instalados bem baixinhos – e sobre mesas de jantar - a uns 90 cm do tampo.

Então, pode haver lustre sobre a mesa de jantar? Claro. Mas isto só dará certo se alguns fatores ao redor contribuírem. Primeiro devemos dizer que talvez seja necessário ter vários pontos de luz complementares por perto, melhorando a iluminação ambiente.

Ambiente criado por Idealizzare Arquitetos - Consultoria em projetos Ambiente criado por Idealizzare Arquitetos - Consultoria em projetos

Depois que esta luz do lustre, para que chegue ao tampo da mesa, deverá ser rebatida no teto. E, assim sendo, é melhor que a cor desta superfície seja, então, a mais clara possível.

Já os pendentes têm a sua luz voltada para baixo, criando uma iluminação mais concentrada em um ponto da sala decorada.

Por isso mesmo é que funcionam tão bem em propostas de iluminação de bancada de cozinha, bancada de lavabo e laterais de cama. Só que eles, diferente dos lustres, não conseguirão espalhar a luz por todo o ambiente, assumindo um papel mais de coadjuvante.

Algumas dicas de lindos lustres e pendentes

Depois de toda esta longa explicação sobre as diferenças entre lustres e pendentes, chegou a vez de falar dos modelos à venda nas lojas. Um mais lindo que o outro.

Ambiente criado por Ambiente criado por

Dentre as peças mais vendidas estão os lustres de cristal - inclusive os retangulares. Também os clássicos lustres com quatro ou cinco hastes metálicas.

A novidade são aqueles lustres com globos de vidro, os em anéis com fitas de LED, e os lustres pendentes com cúpulas quadradas e redondas de tecido ou madeira. Por fim, os pendentes em estilo industrial ou retrô, e com cúpulas aramadas ou tipo “origami”.

Quais desses modelos combinam com a sua casa? Se você se apaixonou por algum deles, não seja tímido, instale logo em sua sala!

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.