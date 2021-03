Casas de veraneio: como deixá-las mais aconchegantes e convidativas

Quando saímos de férias, queremos ter acesso a coisas diferentes daquelas a que estamos acostumados em nosso dia-a-dia. Isto inclui, por exemplo, mudar de cenário. Daí o sucesso das casas de veraneio. Geralmente, os destinos mais preferidos pelos brasileiros estão próximos do litoral. E, pensando nisso, como poderíamos descrever a arquitetura e decoração de residências de praia? No texto a seguir, daremos algumas informações relevantes sobre o tema

Fachadas e os jardins das casas de veraneio

Será que existe mesmo alguma diferença entre a arquitetura das fachadas de casas de veraneio de praia, por exemplo? Sim. Na verdade, podemos notar, nas obras contemporâneas, uma tentativa de criar um cenário em conjunto com um paisagismo de área externa - que realmente lembra as paisagens mais tranquilas de praia. Sendo que muitos detalhes na sua volumetria foram pensados para manter os ambientes internos mais frescos.

Assim, é bastante comum vermos fachadas de casa de veraneio ou casa de praia em materiais nas cores branco e azul, lembrando o mar. Aliás, esta é uma ideia que irá se repetir depois nos interiores. De resto, fachadas com brises que protegem as janelas envidraçadas. E, por fim, fachadas com grandes áreas de sacadas ou varandas, propondo que as pessoas aproveitem mais o espaço aberto e a vista do seu destino de férias.

Falando especificamente da arquitetura brasileira, em nosso país vemos muitas casas de praia com volumes em linhas mais sinuosas – como ondas do mar.

Em certos casos, paredes revestidas de pedras naturais e conchas dão um charme a mais. E a vegetação ao redor é utilizada como uma espécie de moldura para estas obras.

O paisagismo destas casas costuma ser bem menos regrado. Claro que do lado de fora do imóvel veremos grandes áreas coberturas de piso, formando percursos, mas principalmente bases para colocar cadeiras espreguiçadeiras, futons, pérgulas, piscinas de armar, e muito mais.

As linhas dos canteiros vão combinar com o desenho de fachada. E as plantas vão dar o movimento que faltava, quebrando a monotonia visual.

A ideia é realmente criar um pequeno oásis particular. Ambientes internos e externos são integrados por panos de vidro e também por espelhos d’água e muita vegetação.

Isto inclui a criação de vários jardins verticais também. E do lado de fora da casa, as diferentes espécies – a maioria sem flores, ou seja, apenas com verde – vão praticamente formar uma mini floresta, ajudando a manter baixa a temperatura local.

Dicas de decoração de casas de veraneio

A decoração dentro dos interiores das casas de veraneio de praia no Brasil também vão se basear na ideia de criar ambientes mais frescos.

Além da utilização das plantas, se verá bastante a utilização da madeira natural – que é o melhor material isolante térmico que existe – em pisos, paredes, móveis e mais. E outras superfícies e peças de decoração serão feitas também em matéria prima natural ou pelo menos em tons claros.

Novamente, vemos bastante o uso de elementos nas cores branco e azul. Claro que também seria possível tornar o cenário mais tropical com detalhes em verde, amarelo, laranja e vermelho, por exemplo.

O bege é outra cor que aparecerá bastante nestas decorações, lembrando a areia das praias. E para que as composições fiquem mais atraentes, os designers abusam das texturas, como tramados.

Outra coisa que chama a atenção nas decorações de casas de praia, pelo menos aqui no Brasil, é a pouca utilização de móveis nos interiores.

É que a ideia é mesmo tornar estes espaços mais práticos, liberando mais áreas para a circulação, diversão e brincadeiras. Contudo, as poucas peças utilizadas possuem desenhos e acabamentos que fazem os ambientes parecem igualmente confortáveis e funcionais, sem deixar a desejar.

O que pode tornar uma casa de veraneio - seja aqui no Brasil ou no exterior - muito mais confortável é a personalização de seus ambientes, externos e internos. Outra vez, precisamos lembrar que, numa situação de arquitetura como esta, exageros não caem bem. Menos é mais. Mas este pouco já pode ser suficiente até mesmo para ajudar a enfatizar a temática destes cenários – que é “praia, férias e descanso”.

É bem interessante explorar, sempre que possível, os vasos de plantas e arranjos para preencher cantinhos vazios destas decorações.

Sobre racks e mesinhas, pode-se colocar luminárias, estatuetas e outros objetos feitos de matéria-prima natural ou de materiais até mesmo resgatados na praia. Por exemplo, conchas, pedras, folhas, pedaços de embarcações e de redes de pesca.

Vale a pena explorar a beleza daqueles objetos em formatos ou cores de plantas, animais e criaturas mitológicas ligadas à temática praia. Use e abuse dos quadros com imagens de paisagens naturais.

Algo assim também poderá estar representado nas estampas de almofadas, cortinas, tapetes, toalhas, colchas e lençóis. E lembre-se de utilizar peças em vidro e espelho, representando o elemento água.

