JHSF reúne R$ 4,6 bilhões em veículo de investimento para compra e venda de imobiliário

O instrumento será responsável pela compra e venda de estoques, lotes e empreendimento da companhia, prontos e em desenvolvimento

Estão no âmbito do veículo de investimento da JHFS os complexos Cidade Jardim e Bela Vista (Divulgação/Divulgação)

Augusto Diniz
Redator

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13h39.

A JHSF (JHSF3), administradora de real state com atuação no segmento de alta renda, montou um veículo de investimento que terá cerca de R$ 4,6 bilhões sob gestão. O instrumento, de acordo com fato relevante divulgado pela empresa, terá como política de investimento a compra e venda de estoques, lotes e produtos imobiliários da companhia, prontos e em desenvolvimento.

A empresa afirma que seguirá à frente do desenvolvimento de todos os projetos envolvidos no veículo de investimento. Segundo a JHFS, o veículo de investimento permitirá à empresa equilíbrio e eficiência de seu capital entre os segmentos de renda recorrente e incorporação.

Complexos Cidade Jardim e Boa Vista

O movimento, de acordo com o fato relevante, possibilitará ao mercado uma visão mais precisa do valor intrínseco e do potencial de geração de valor da JHSF.

A companhia citou empreendimentos que estão no seu âmbito do veículo de investimentos, como os complexos Cidade Jardim, em São Paulo (SP), e Boa Vista, em Porto Feliz (SP).

O Complexo Cidade Jardim inclui o shopping Cidade Jardim, Hotel Fasano, edifícios residências, centro empresarial e o São Paulo Surf Club, localizados na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Já o Complexo Boa Vista envolve residenciais, campo de golfe, centro equestre, clube de surf, arena de tênis e centro de compras.

Atuação em aeroporto

A JHFS começou como uma empresa se construção civil em 1972 e nos anos seguinte passou a atuar no mercado de luxo.

O Aeroporto Executivo Internacional é um dos negócios mais recentes da empresa. Localizado em São Roque (SP), é o único aeroporto executivo internacional no Brasil. Em seus hangares fica a segunda maior frota de aeronaves executivas do país. A movimentação de aeronaves no aeroporto ultrapassou 7 mil no segundo trimestre.

