Quais são os 15 maiores shopping centers de São Paulo? Veja ranking

O setor de shopping centers no Brasil fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, impulsionado por um novo padrão de consumo.

O fluxo de visitantes ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, mas o tempo médio de permanência subiu para 80 minutos, e o ticket médio avançou para R$ 126,79. O resultado: vendas em alta mesmo com menos gente circulando.

Essa mudança consolidou um movimento iniciado durante a pandemia. O shopping center deixou de ser apenas um espaço de compras e passou a funcionar como um hub de serviços, gastronomia, lazer e conveniência.

Hoje, quase todos os empreendimentos oferecem serviços estéticos e academias, e muitos investem em polos gastronômicos fora da praça de alimentação tradicional.

Nesse cenário, os chamados mega shoppings, empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL), representam a força dos grandes centros urbanos.

O estado de São Paulo lidera com folga esse ranking. Dos 44 maiores shoppings do país, 17 estão em território paulista.

Quais são os 10 maiores shopping centers de São Paulo em 2025

No topo da lista, o Centro Comercial Aricanduva, na zona leste de São Paulo, permanece como o maior shopping do país, com 263 mil metros quadrados de ABL.

A seguir, confira ranking com os 15 maiores shoppings do estado de São Paulo em 2025, segundo levantamento da Abrasce:

Centro Comercial Aricanduva (São Paulo)

ABL: 263.271 m²

Shopping Interlagos (São Paulo)

ABL: 145.000 m²

Shopping União de Osasco (Osasco)

ABL: 135.000 m²

Parque Dom Pedro (Campinas)

ABL: 126.500 m²

Novo Shopping Center Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

ABL: 126.489 m²

Litoral Plaza Shopping (Praia Grande)

ABL: 90.000 m²

Shopping SP Market (São Paulo)

ABL: 86.242 m²

Vale Sul Shopping (São José dos Campos)

ABL: 79.893 m²

Shopping Eldorado (São Paulo)

ABL: 75.460 m²

Internacional Shopping (Guarulhos)

ABL: 75.211 m²

Shopping Iguatemi Campinas (Campinas)

ABL: 73.102 m²

Shopping Center Norte (São Paulo)

ABL: 72.538 m²

Central Plaza Shopping Center (São Paulo)

ABL: 72.126 m²

Grand Plaza Shopping (Santo André)

ABL: 71.940 m²

RibeirãoShopping (Ribeirão Preto)

ABL: 68.566 m²

