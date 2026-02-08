Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Quais são os 15 maiores shopping centers de São Paulo? Veja ranking

Maior mercado do país concentra 10 dos 20 maiores shoppings do Brasil e abriga o gigante Aricanduva, com 263 mil m² de área locável

Centro Comercial Aricanduva: o maior shopping do Brasil tem 263.271 m² (Shopping Aricanduva/Reprodução)

Centro Comercial Aricanduva: o maior shopping do Brasil tem 263.271 m² (Shopping Aricanduva/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09h24.

O setor de shopping centers no Brasil fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, impulsionado por um novo padrão de consumo.

O fluxo de visitantes ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, mas o tempo médio de permanência subiu para 80 minutos, e o ticket médio avançou para R$ 126,79. O resultado: vendas em alta mesmo com menos gente circulando.

Essa mudança consolidou um movimento iniciado durante a pandemia. O shopping center deixou de ser apenas um espaço de compras e passou a funcionar como um hub de serviços, gastronomia, lazer e conveniência.

Hoje, quase todos os empreendimentos oferecem serviços estéticos e academias, e muitos investem em polos gastronômicos fora da praça de alimentação tradicional.

Nesse cenário, os chamados mega shoppings, empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL), representam a força dos grandes centros urbanos.

O estado de São Paulo lidera com folga esse ranking. Dos 44 maiores shoppings do país, 17 estão em território paulista.

Quais são os 10 maiores shopping centers de São Paulo em 2025

No topo da lista, o Centro Comercial Aricanduva, na zona leste de São Paulo, permanece como o maior shopping do país, com 263 mil metros quadrados de ABL.

A seguir, confira ranking com os 15 maiores shoppings do estado de São Paulo em 2025, segundo levantamento da Abrasce:

  • Centro Comercial Aricanduva (São Paulo)
     ABL: 263.271 m²

  • Shopping Interlagos (São Paulo)
     ABL: 145.000 m²

  • Shopping União de Osasco (Osasco)
     ABL: 135.000 m²

  • Parque Dom Pedro (Campinas)
     ABL: 126.500 m²

  • Novo Shopping Center Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)
     ABL: 126.489 m²

  • Litoral Plaza Shopping (Praia Grande)
     ABL: 90.000 m²

  • Shopping SP Market (São Paulo)
     ABL: 86.242 m²

  • Vale Sul Shopping (São José dos Campos)
     ABL: 79.893 m²

  • Shopping Eldorado (São Paulo)
     ABL: 75.460 m²

  • Internacional Shopping (Guarulhos)
     ABL: 75.211 m²

  • Shopping Iguatemi Campinas (Campinas)
     ABL: 73.102 m²

  • Shopping Center Norte (São Paulo)
     ABL: 72.538 m²

  • Central Plaza Shopping Center (São Paulo)
     ABL: 72.126 m²

  • Grand Plaza Shopping (Santo André)
     ABL: 71.940 m²

  • RibeirãoShopping (Ribeirão Preto)
     ABL: 68.566 m²

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Shopping centersEstado de São Paulo

Mais de Negócios

5 lições para negócios que crescem sem controle financeiro

Como negociar na China: por que o ‘guanxi’ pode definir o sucesso dos contratos brasileiros

Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?

Rumo ao trilhão: Elon Musk ganha cerca de R$ 751,3 bilhões em 40 dias

Mais na Exame

Pop

Ensaios da Anitta: que horas começa o show da cantora em SP hoje

Mundo

Tailândia encerra votação em eleições gerais e referendo sobre nova Constituição

Negócios

5 lições para negócios que crescem sem controle financeiro

EXAME Agro

Super Bowl: 3 horas de jogo e 1,5 bilhão de asas de frango no prato dos EUA