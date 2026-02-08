Quais são os 15 maiores shopping centers de São Paulo? Veja ranking

Centro Comercial Aricanduva: o maior shopping do Brasil tem 263.271 m² (Shopping Aricanduva/Reprodução)
Repórter de Negócios
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09h24.
O setor de shopping centers no Brasil fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, impulsionado por um novo padrão de consumo.
O fluxo de visitantes ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, mas o tempo médio de permanência subiu para 80 minutos, e o ticket médio avançou para R$ 126,79. O resultado: vendas em alta mesmo com menos gente circulando.
Essa mudança consolidou um movimento iniciado durante a pandemia. O shopping center deixou de ser apenas um espaço de compras e passou a funcionar como um hub de serviços, gastronomia, lazer e conveniência.
Hoje, quase todos os empreendimentos oferecem serviços estéticos e academias, e muitos investem em polos gastronômicos fora da praça de alimentação tradicional.
Nesse cenário, os chamados mega shoppings, empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL), representam a força dos grandes centros urbanos.
O estado de São Paulo lidera com folga esse ranking. Dos 44 maiores shoppings do país, 17 estão em território paulista.
No topo da lista, o Centro Comercial Aricanduva, na zona leste de São Paulo, permanece como o maior shopping do país, com 263 mil metros quadrados de ABL.
A seguir, confira ranking com os 15 maiores shoppings do estado de São Paulo em 2025, segundo levantamento da Abrasce:
Centro Comercial Aricanduva (São Paulo)
ABL: 263.271 m²
Shopping Interlagos (São Paulo)
ABL: 145.000 m²
Shopping União de Osasco (Osasco)
ABL: 135.000 m²
Parque Dom Pedro (Campinas)
ABL: 126.500 m²
Novo Shopping Center Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)
ABL: 126.489 m²
Litoral Plaza Shopping (Praia Grande)
ABL: 90.000 m²
Shopping SP Market (São Paulo)
ABL: 86.242 m²
Vale Sul Shopping (São José dos Campos)
ABL: 79.893 m²
Shopping Eldorado (São Paulo)
ABL: 75.460 m²
Internacional Shopping (Guarulhos)
ABL: 75.211 m²
Shopping Iguatemi Campinas (Campinas)
ABL: 73.102 m²
Shopping Center Norte (São Paulo)
ABL: 72.538 m²
Central Plaza Shopping Center (São Paulo)
ABL: 72.126 m²
Grand Plaza Shopping (Santo André)
ABL: 71.940 m²
RibeirãoShopping (Ribeirão Preto)
ABL: 68.566 m²