Dario Vitale deixa a direção da Versace após compra pela Prada

O estilista italiano Dario Vitale deixa o cargo de diretor criativo da Versace apenas oito meses após assumir a função, informaram nesta quinta-feira, 4, os meios de comunicação italianos. A notícia ocorre 48 horas depois da conclusão da venda da grife para o grupo Prada.

O acordo, anunciado em abril, foi concluído na última terça-feira, 2, por US$ 1,375 bilhão, cerca de 1,184 bilhão de euros.

Vitale assumiu a direção criativa da Versace em 1º de abril, sucedendo Donatella Versace, que comandava a marca desde 1997, após o assassinato do irmão Gianni Versace, fundador da grife em 1978.

Antes de chegar à Versace, Dario Vitale atuava como diretor de Design e Imagem da Miu Miu, marca que integra o portfólio do grupo Prada.

Durante sua curta passagem pela grife italiana, Vitale apresentou apenas uma coleção, a de primavera/verão 2026, exibida na Semana de Moda de Milão, em setembro.

De acordo com a EFE, a coleção teve repercussão mista, com parte da crítica apontando um distanciamento estético em relação ao legado de Gianni e Donatella Versace.

Após o anúncio da compra da Versace e ao comentar o futuro da marca, Lorenzo Bertelli, filho de Miuccia Prada e herdeiro do grupo Prada, confirmou que assumirá a presidência executiva da Versace após a conclusão da aquisição.