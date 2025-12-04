Dario Vitale deixa a direção da Versace após compra pela Prada

Dario Vitale: estilista assumiu o posto de diretor criativo da Versace após a saída de Donatella (Versace/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14h46.
O estilista italiano Dario Vitale deixa o cargo de diretor criativo da Versace apenas oito meses após assumir a função, informaram nesta quinta-feira, 4, os meios de comunicação italianos. A notícia ocorre 48 horas depois da conclusão da venda da grife para o grupo Prada.
O acordo, anunciado em abril, foi concluído na última terça-feira, 2, por US$ 1,375 bilhão, cerca de 1,184 bilhão de euros.
Vitale assumiu a direção criativa da Versace em 1º de abril, sucedendo Donatella Versace, que comandava a marca desde 1997, após o assassinato do irmão Gianni Versace, fundador da grife em 1978.
Antes de chegar à Versace, Dario Vitale atuava como diretor de Design e Imagem da Miu Miu, marca que integra o portfólio do grupo Prada.
Durante sua curta passagem pela grife italiana, Vitale apresentou apenas uma coleção, a de primavera/verão 2026, exibida na Semana de Moda de Milão, em setembro.
De acordo com a EFE, a coleção teve repercussão mista, com parte da crítica apontando um distanciamento estético em relação ao legado de Gianni e Donatella Versace.
Após o anúncio da compra da Versace e ao comentar o futuro da marca, Lorenzo Bertelli, filho de Miuccia Prada e herdeiro do grupo Prada, confirmou que assumirá a presidência executiva da Versace após a conclusão da aquisição.