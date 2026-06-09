Esporte

Fase de grupos copa 2026

Lesão de Messi acende alerta na Argentina antes da Copa do Mundo de 2026

Craque argentino sofreu com problemas musculares nos últimos anos, por isso comissão técnica adota máxima cautela antes do Mundial

Messi: histórico de recaídas faz seleção argentina monitorar cada passo do camisa 10 na reta final para a Copa (Omar Vega/Getty Images)

Messi: histórico de recaídas faz seleção argentina monitorar cada passo do camisa 10 na reta final para a Copa (Omar Vega/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18h45.

A seleção da Argentina vive dias de atenção máxima com Lionel Messi. A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 segue em recuperação de um desconforto muscular na coxa esquerda e é tratado com cautela para evitar um problema que se tornou recorrente nos últimos anos: as recaídas após o retorno aos gramados.

Messi sentiu dores no dia 24 de maio durante compromisso do Inter Miami CF e passou a ser monitorado de perto pela comissão técnica comandada por Lionel Scaloni. Segundo o treinador, o craque vai atuar no amistoso contra a Islândia, nesta terça-feira, 9, mas com controle rigoroso de minutos para evitar qualquer risco antes do Mundial.

"O Messi vai jogar contra a Islândia. Não sei por quantos minutos. Ainda vamos conversar com ele e veremos quanto tempo será para não haver nenhum risco", confirmou Scaloni, em entrevista coletiva.

As recaídas que ligaram o sinal de alerta

A preocupação da Argentina não é por acaso. Em setembro de 2023, Messi sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita enquanto defendia o Inter Miami. Após um período de recuperação, tentou retornar aos gramados, mas voltou a sentir dores na mesma região, prolongando sua ausência por mais algumas partidas.

Situação semelhante aconteceu em 2025. Na ocasião, o argentino deixou uma partida contra o Necaxa após sentir um problema na coxa esquerda. Depois de apenas 11 dias de tratamento, voltou a atuar diante do LA Galaxy, marcou um gol, mas logo sentiu um desconforto muscular. O retorno definitivo só aconteceu dias depois, quando conseguiu completar os 90 minutos contra o Orlando City sem limitações.

Mesmo próximo dos 39 anos, Messi continua sendo o principal nome da Argentina. Antes da lesão mais recente, ele havia participado de 18 partidas pelo Inter Miami na temporada de 2026 e marcado 14 gols, números que reforçam sua importância para a equipe.

Quando a Argentina joga?

Atual campeã mundial, a Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), contra a Argélia. Até lá, o principal objetivo da comissão técnica é simples: garantir que seu maior astro esteja em campo sem repetir os problemas físicos que marcaram seus últimos retornos aos gramados.

Parte do Grupo J, o segundo confronto dos argentinos será contra a Áustria, no dia 22 de junho, às 14h (horário de Brasília), e o último jogo da fase de grupos será contra a Jordânia, no dia 27, às 23h (horário de Brasília).

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