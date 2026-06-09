Lesão de Messi acende alerta na Argentina antes da Copa do Mundo de 2026

A seleção da Argentina vive dias de atenção máxima com Lionel Messi. A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 segue em recuperação de um desconforto muscular na coxa esquerda e é tratado com cautela para evitar um problema que se tornou recorrente nos últimos anos: as recaídas após o retorno aos gramados.

Messi sentiu dores no dia 24 de maio durante compromisso do Inter Miami CF e passou a ser monitorado de perto pela comissão técnica comandada por Lionel Scaloni. Segundo o treinador, o craque vai atuar no amistoso contra a Islândia, nesta terça-feira, 9, mas com controle rigoroso de minutos para evitar qualquer risco antes do Mundial.

"O Messi vai jogar contra a Islândia. Não sei por quantos minutos. Ainda vamos conversar com ele e veremos quanto tempo será para não haver nenhum risco", confirmou Scaloni, em entrevista coletiva.

As recaídas que ligaram o sinal de alerta

A preocupação da Argentina não é por acaso. Em setembro de 2023, Messi sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita enquanto defendia o Inter Miami. Após um período de recuperação, tentou retornar aos gramados, mas voltou a sentir dores na mesma região, prolongando sua ausência por mais algumas partidas.

Situação semelhante aconteceu em 2025. Na ocasião, o argentino deixou uma partida contra o Necaxa após sentir um problema na coxa esquerda. Depois de apenas 11 dias de tratamento, voltou a atuar diante do LA Galaxy, marcou um gol, mas logo sentiu um desconforto muscular. O retorno definitivo só aconteceu dias depois, quando conseguiu completar os 90 minutos contra o Orlando City sem limitações.

Mesmo próximo dos 39 anos, Messi continua sendo o principal nome da Argentina. Antes da lesão mais recente, ele havia participado de 18 partidas pelo Inter Miami na temporada de 2026 e marcado 14 gols, números que reforçam sua importância para a equipe.

Quando a Argentina joga?

Atual campeã mundial, a Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), contra a Argélia. Até lá, o principal objetivo da comissão técnica é simples: garantir que seu maior astro esteja em campo sem repetir os problemas físicos que marcaram seus últimos retornos aos gramados.

Parte do Grupo J, o segundo confronto dos argentinos será contra a Áustria, no dia 22 de junho, às 14h (horário de Brasília), e o último jogo da fase de grupos será contra a Jordânia, no dia 27, às 23h (horário de Brasília).