Cristiano Ronaldo lança champanhe de R$ 10.600; conheça

Após o lançamento de Armand de Brignac, champanhe do cantor Jay-Z, Cristiano Ronaldo anuncia seu próprio rótulo, o Os 777 Gols, em sociedade com uma de suas irmãs, Elma Aveiro. O nome faz alusão ao número de sua camisa e à marca de 777 gols em jogos oficiais, ideia que surgiu em 2021, quando ele alcançou a marca de 777 gols oficiais na ocasião, atualmente ele soma 900 gols em 1235 jogos oficiais.

O champanhe, considerado de luxo, foi feito em parceria com a vinícola Clément Victor, que tem origem na cidade de Janvry, na França. O lançamento está previsto para 31 de dezembro, data do aniversário da sua mãe, Maria Dolores Aveiro.

Cada unidade custa 1.777 euros (cerca de 10.600 reais), e o número de garrafas deve ser limitado, em torno de 200 à venda.

1 /7 OKEAN 57. (OKEAN 57)

2 /7 OKEAN52. (OKEAN52.)

3 /7 OKEAN52. (OKEAN52.)

4 /7 Iate Sessa Marine. (Iate Sessa Marine.)

5 /7 Armatti 370 Solarium: barco queridinho dos brasileiros. ()

6 /7 Ferretti Yachts 670. (Ferretti Yachts 670.)

7/7 Plataforma deslizante na traseira funciona como deck privativo (Ferretti Yachts 550)

“Ao mesmo tempo que vivência os capítulos finais de sua carreira dentro dos gramados, Cristiano segue dando passos firmes como empreendedor e mostra que mesmo com um patrimônio expressivo acumulado na sua brilhante carreira, seu gosto por conquistar, desenvolver e levar o nome e a cultura de seu país Natal mundo afora seguirão muito ativos”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Esse é mais um negócio de Cristiano, que continua diversificando seus negócios e apostando em novas receitas fora das quatro linhas. Além do canal no YouTube, em junho deste ano ele comprou 10% das ações da Vista Alegre Atlantis SGPS, uma fabricante portuguesa de porcelana e cerâmicas, empresa que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, duas das mais tradicionais de Portugal.

"Para os jogadores de futebol, isso não é apenas uma questão de fama; é uma oportunidade estratégica de construir um patrimônio duradouro, aproveitando sua visibilidade para investir em novos empreendimentos e expandir sua influência em diversas áreas. Automaticamente, a capacidade de transformar seguidores em receita é uma vantagem competitiva valiosa e uma lição de como a visibilidade digital pode complementar e amplificar o sucesso esportivo", diz Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios

Além da compra de uma fatia da Vista Alegre, a parceria vai contemplar, também, uma joint-venture entre Cristiano Ronaldo para a publicidade e divulgação do selo Bordallo Pinheiro no Oriente Médio e na Ásia.

"Cristiano é um canhão de audiência, a estratégia de se associar a novos segmentos deve ser muito pensada, pois é sua marca, seu nome associado de alguma forma e quase sempre não terá sua gestão no dia a dia", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Em meados de 2023, ele se tornou acionista de duas empresas: a Chrono24, uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo, e da Confina Media, um dos grupos audiovisuais mais populares do seu país.

Em 2015, Ronaldo e o Grupo Pestana, operador global de hotelaria, anunciaram um projeto conjunto para investir 75 milhões de euros em quatro hotéis boutique, com um total de 400 quartos em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

"O Cristiano Ronaldo mostra, a cada dia, que é exemplo e referência não só com sua disciplina de atleta, mas agora também como empreendedor de sucesso, com cada vez mais planejamento estratégico em suas ações, no caminhar para a sua aposentadoria. Ele tem trabalhado muito bem em todas as vertentes, de maneira equilibrada, aumentando sua relevância como influenciador e empresário, sem deixar de lado o atleta, seguindo em alto rendimento mesmo depois de tantas temporadas. Não é por acaso que ele segue acumulando recordes dentro e fora de campo", observa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

De acordo com uma pesquisa do ECO, CR7 é dono de um império empresarial composto por mais de uma dezena de participações diretas e indiretas em empresas nacionais a operar em diferentes setores de atividade, com foco no turismo e no imobiliário. É nos setor hoteleiro, no entanto, que o jogador português mais investe, com rede de hotéis por Europa, Ásia e América Latina.

"O Cristiano Ronaldo é um benchmark dentro e fora do campo. Muitos atletas ganharam fortunas, mas terminaram suas carreiras quebrados. O CR7 é visionário, empreendedor. Possui diversos investimentos em diversos negócios. Ele sabe que a carreira de futebol é curta, mas a vida é longa então é preciso se planejar e ser estratégico com os investimentos", diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.